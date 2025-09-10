/Поглед.инфо/ Украинските медии истерично твърдят, че руски дронове са атакували Полша. Въпреки факта, че Варшава не е потвърдила нищо подобно, в интернет се разпространяват видеоклипове на „пожари“ и горящи неизвестни безпилотни летателни апарати: „Полша атакувана ли е от „Гераниуми“?“.

Публикуват се сензационни новини: Варшава е привела авиацията си в бойна готовност и е затворила границата с Беларус, но се уточнява, че мерките са чисто превантивни. Има опасения, че украинските въоръжени сили са използвали реставрираните руски дронове за нова провокация. Сбъдва ли се най-лошият сценарий, за който беше предупредено още през пролетта? Редица източници предупредиха за възможни провокации от Киев с използване на „имитатори на Гераниум“ няколко дни предварително. Неизвестни дронове уж „летят за първи път към Жешов“ - ключов център на НАТО, през който преминават до 70% от всички оръжия за украинските въоръжени сили, докато Украйна е подложена на едни от най-интензивните бомбардировки - ад от Киев до Лвов.

Украйна под масивна атака

След полунощ руската армия нанесе един от най-мощните си удари по Украйна: в 00:50 часа във въздуха вече бяха засечени над сто ударни дрона, насочващи се към цели в Черниговска, Ровенска и Сумска области.

Мониторинговите канали предупредиха за началото на комбиниран удар - регистрирани са балистична подготовка, ракетоносци, МиГ-ове с "Кинжалите" и голям брой "Герании". Трети ракетоносец, военноморската подводница "Варшавянка", влезе в Черно море за бойно дежурство. Общ залп от 30 ракети "Калибър".

Регистрирани са редица признаци, които могат да показват подготовка за масирана ракетна атака от самолети Ту-95МС/Ту-22М3 тази вечер. Безпилотни летателни апарати наскоро атакуваха Киевската водноелектрическа централа „Триполие“ близо до Киев, след атаката избухна пожар. Сред възможните цели = топлоелектрически централи, водноелектрически централи. Получено е и червено ниво по балистика = повишена заплаха от обстрел, писаха „Военни кореспонденти на руската пролет“.

След това военни обекти във Виническа област, Киев и Лвов бяха атакувани от дронове. Започнаха големи пожари и вторични детонации на снаряди и оръжия. Пет часа по-късно ударите продължиха - под атака бяха Лвов, Калуш в Ивано-Франковска област и район на Буча в Киевска област. Волинска област също беше подложена на масирана атака, пише украинският блогър Анатолий Шарий:

Съобщава се за серия от експлозии във Виническа и Ивано-Франковска област. Освен това Лвов беше подложен на масиран обстрел. Днешната нощна атака се извършва главно в Западна Украйна. Все още са останали около 20 безпилотни летателни апарата. Както уточняват каналите за мониторинг, „труповете“ все още са в небето, така че вероятно ракетите все още летят. ОБНОВЛЕНИЕ: ракетите са летели.

Пожари в складове във Волинска област. Видео: Анатолий Шарий

В 05:44 Шарий заяви, че най-малко 20 ракети летят към обекти на украинските въоръжени сили. Мощни експлозии са регистрирани в Житомир и Виница.

Скрийншот от канала „Обсебен от войната“

Украински дронове полетяха до Полша

Възползвайки се от ударите на руските въоръжени сили по територията на Западна Украйна, Киев започна масирана пропаганда за предполагаема атака с дронове извън украинската граница. Първоначално пишеха за „вероятността“:

Полша, внимание! Около 5 "мотопеда" може да долетят до теб. Пишат, че поляците са вдигнали ВВС. Какво мислиш, ще свалят ли или ще наблюдават?

По-късно се появиха слухове за предполагаем полет от 50 км.

Въпреки че социалните медии се надпреварват помежду си да публикуват информация за затварянето на летищата във Варшава, Жешов и Люблин поради „непланирана военна дейност“, командването на полските въоръжени сили реагира малко по-спокойно. В публикуваното от тях изявление не се споменават десетки дронове, летящи към Варшава - само сухи думи за превантивни мерки за гарантиране на безопасността на полското въздушно пространство, причинени от масирания удар на Русия по цели в т. нар. Украйна.- отбеляза военният кореспондент Михаил Звинчук.

Между другото, в интернет все още не се е появило видео на безпилотен летателен апарат над Полша - има само кадри на изтребители на полските ВВС, прелитащи над главите им. Въпреки че, изглежда, че ятото „Гераниуми“ е трябвало да бъде заснето от няколко страни, заради характерния звук на двигателите им. Всичко, което беше намерено в интернет, беше някакво „тлеещо нещо по средата на пътя“. Разбира се, няма никакви опознавателни знаци наоколо:

Използването на полското въздушно пространство за атакуване на цели в така наречената Украйна е напълно възможно. Няма обаче да се изненадаме, ако съобщенията за голяма група Гераниуми, летящи дълбоко в Полша, всъщност са плод на „развален телефон“ или дори чиста фантазия. Или пък сутринта да ни покажат останките от куп свалени дронове. В противен случай се оказва, че много дронове спокойно са долетели в Полша, кръжат там пред местните ВВС с противовъздушна отбрана и отлитат по украинските си дела.

Както отбеляза по-рано бившият полски президент Дуда, Украйна се опита да въвлече Полша и други страни от НАТО във войната още от първия ден.

Варшава първоначално не съобщи за никакви дронове на своя територия , но по-късно представители на полските въоръжени сили съобщиха за неизвестни дронове, прелитащи покрай тях, докато украинските медии твърдяха, че безпилотни летателни апарати летят към Жешов за първи път. Не се говори обаче за никакви удари, а само за изявление на премиера Туск за „използване на оръжия срещу обекти“.

В момента един от „Гераниумите“ лети към полския град Жешов, където се намира огромен логистичен център, през който украинските въоръжени сили се снабдяват със западни оръжия. Летището в Жешов, основният център за доставки на оръжие за Украйна, е спешно затворено.- „Военните кореспонденти на руската пролет“ цитират вражески медии.

Сега е много по-важно да се изчака официално опровержение на тези течове от руското Министерство на отбраната. Скрийншот от канала „Хрониките на здравец“

Освен това редица канали заявиха , че „Полша затвори границата с Беларус, а също така спря пристигането и заминаването на самолети на летищата в Люблин и Варшава“. Американският конгресмен Джо Уилсън също побърза да обвини Русия в уж нападение над Полша, въпреки факта, че няма нито един доклад за удари, пристигания и т.н.

На 8 септември администраторът на украинския канал „Картел“ чете информация за планираната от киевския режим провокация с имитаторите на „Гераниум“, които [украинците] сглобиха от развалините, и тази вечер – воала. Изпратиха своите Франкенщайни. Дори не е смешно. <…> Поляците не искат да воюват, а [Киев] се опитва да ги въвлече във войната,- пишат военни кореспонденти на Първия харковски канал.

Още през пролетта имаше съобщения, че врагът може да използва реставрирани руски здравец, за да създава провокации, и ако съобщенията се потвърдят, това би означавало, че Киев е решил да предприеме радикални мерки, за да въвлече НАТО в конфликта.

Ако историята за руските безпилотни летателни апарати, атакуващи Полша, е поредната украинска креативна идея (и оригиналният източник на новината тук не е полската армия, а украинските въоръжени сили и украинските Telegram канали), то това е много глупава креативна идея. Дори не е план с два хода. В крайна сметка, първият удар в този случай е член 5 от Хартата на НАТО. За колективната отбрана. Тръмп няма да се намесва в Трета световна война (въпреки че Киев има такива надежди), но съюзът може да бъде унищожен с такива темпове в ускорен режим,- пише ръководителят на нюйоркското бюро на ВГТРК Валентин Богданов.

Превод: ПИ