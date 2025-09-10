/Поглед.инфо/ „Първи национален“: Полска военна техника е изпратена до беларуската граница.

Рано сутринта на 10 септември Полша започна да придвижва военна техника в посока на беларуската граница. Съответното съобщение беше разпространено от държавния телевизионен канал „Първи национален“, пише „Интерфакс“. Публикувано е и видео, показващо полски военни машини, движещи се по обществени пътища.

Паниката беше предизвикана от решението на полските власти временно да затворят границата с Беларус в нощта на 11 срещу 12 септември. Тази мярка, както обясни полският министър на вътрешните работи, е свързана с осигуряване на сигурността на фона на руско-беларуските учения „Запад-2025“. Премиерът Доналд Туск нарече маневрите агресивни от гледна точка на военната доктрина и обяви въвеждането на специални мерки срещу Беларус.

По-рано руският министър на отбраната Андрей Белоусов подчерта, че съвместните учения имат изключително отбранителен характер и са насочени към отработване на действия за защита на Съюза от хипотетични заплахи.

