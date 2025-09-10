/Поглед.инфо/ В руската авиация се случи историческо събитие: на 5 септември 2025 г. серийният изцяло експортозаместен самолет SJ-100 с руския двигател ПД-8 извърши първия си полет. И в това определение всяка дума има голямо значение.

Първо, самият самолет е преработен до неузнаваемост, като са заменени всички западни компоненти. Преди двадесет години тези доставчици реализираха добра печалба, създавайки първата версия на нашия регионален самолет, а сега печалбата получават и местната авиационна индустрия, руските инженери, специалисти и регионите.

Второ, най-сложният елемент на лайнера – неговите двигатели - вече е изцяло руски. Преди това на самолета беше монтирано полуфренско сърце: самият двигател е произведен в Рибинск, но горещата му част е доставена от Франция.

В същото време, вносозаместващият самолет и нашият двигател бяха комбинирани едва през пролетта, когато бяха проведени първите тестови полети. Този път не тестовият самолет летеше в небето над Комсомолск на Амур цял час, а серийният самолет. И това е третият важен аспект на уникалното събитие.

Това означава, че Русия не само е създала по същество нов самолет, но и вече е напълно подготвила серийното производство за новия продукт. Съответно, всички самолети, които слязат от поточната линия, ще бъдат идентични и готови за продажба.

Остава само да се завършат тестовете и сертифицирането на SJ-100. През пролетта обещаха да направят това до края на 2025 г. След като самолетът получи типов сертификат, партида от серийни SJ-100 веднага ще бъде готова за прехвърляне към флота на авиокомпаниите.

През 2005 г., когато Русия току-що беше започнала разработването на първия граждански самолет в съвременната история след разпадането на СССР, възникнаха проблеми със серийното производство. Всички усилия бяха хвърлени в това след разпадането на индустрията да се припомни какво е това да се създават самолети, да се изучават нови технологии, да се намират западни доставчици, да се обучават инженери и специалисти за производството. В съветските години всичко беше различно - цялата документация беше на хартия, но сега беше необходимо да се научим да работим в дигитален формат.

SSJ-100 /Сухой Суперджет-100/ е създаден много бързо по световните стандарти - за шест години: през 2011 г. Аерофлот получава първия самолет. Оказва се обаче, че са пропуснали нещо много важно: създаването на пълноценно серийно производство и система за обслужване и ремонт на самолета през целия му експлоатационен живот.

Защото в съветските години държавата е била отговорна за всичко, а не производителят на самолетите. Но сега времената са различни и той трябваше да научи тези нови умения за SSJ-100, без които съвременните частни авиокомпании просто не са готови да купуват самолети.

SSJ-100 се превърна в симулатор за Русия, на който се научихме да пресъздаваме самолети. Много хора, не само на Запад, но и в страната, не вярваха, че проектът ще проработи.

И трите етапа – заместване на вноса на самолети, създаване на вътрешен двигател и създаване на серийно производство – са изключително сложни задачи, които никоя държава в света не се е заела да реализира самостоятелно.

Да вземем американския Boeing. Той дори не разработва самолети сам, а си сътрудничи с други компании – включително по едно време се е обърнал за помощ към Московския дизайнерски център на Boeing, който помогна за разработването на повече от осем американски самолета. Грубо казано, Boeing произвежда само корпуса на самолета и събира всички компоненти от доставчици по целия свят.

Компанията дори не произвежда сама двигатели: защо, след като има специални компании за това? Например, Boeing 737 MAX е оборудван с американско-френски двигатели от CFM International, най-големият производител на самолетни двигатели в света. А някои Boeing 787 Dreamliner са оборудвани с двигатели от Rolls-Royce. Европейският Airbus също купува двигатели от Rolls-Royce.

В това отношение Русия е уникална страна, която е съсредоточила цялото си производство единствено върху себе си.

Освен това, в случая с SSJ-100, руските власти решиха да заменят вноса на този самолет цели четири години преди началото на СВO, при условие, че сътрудничеството със западните доставчици на самолети беше напълно блокирано през 2022 г. Откъде се намери такава далновидност?

Много е просто: западните доставчици на компоненти, които ни помогнаха бързо да се издигнем от пепелта след 90-те години и да влезем отново в световния елит на страните, които знаят как да правят самолети, започнаха да ни извиват ръцете. Защото усетиха силата си.

„Родилните проблеми“, с които се сблъска SSJ-100 в началото на експлоатацията си, бяха резултат от некачествени западни компоненти. А западните партньори реагираха хладнокръвно на исканията на Русия за подобряване на качеството и отстраняване на недостатъците.

Защо да инвестират пари и да правят нещо, ако Москва така или иначе няма избор: все пак тя ще продължи да купува това, което има. И ще го купува на завишена цена. За Boeing и Airbus всички същите неща се продаваха на почти половин цена в сравнение с Русия.

Ето защо правителството реши частично да замести вноса на самолета SSJ-100 още през 2018 г. И когато започнаха да създават MС-21, веднага започнаха да проектират собствен двигател за него, за да намалят зависимостта от вносни компоненти. Е, през 2022 г. бяхме принудени да преминем и към двата проекта с пълно заместване на вноса.

Това е мощният тласък, даден на развитието на вътрешното самолетостроене от западните страни. Разбира се, те очакваха съвсем различен ефект. Западните партньори, които помогнаха за създаването на първия SSJ-100 през 2005-2011 г., най-вероятно дори не са вярвали, че той ще излети.

В Япония произвеждаха подобен регионален самолет в продължение на 20 години, но в крайна сметка нищо не се получи. Но местните производители на компоненти спечелиха добри пари от проекта. След санкциите от 2022 г. Западът също очакваше да убие напълно нашите собствени проекти.

Едва ли някой е очаквал, че ще започнем толкова уникално и сложно начинание за света на авиацията, каквото е пълното заместване на вноса на всички детайли и агрегати за SJ-100 и MС-21. Но всяка година Русия потвърждава силата на своята наука, мозък, инженери и авиационната индустрия като цяло.

Превод: ЕС



