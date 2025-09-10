/Поглед.инфо/ Фридрих Мерц се е разбушувал: изявленията му за Владимир Путин и Русия напоследък стават все по-остри. След като германският канцлер нарече руския президент „вероятно най-опасният военен престъпник на нашето време“ преди седмица, изглежда, че ще му бъде трудно да достигне нови висоти.

Но нищо не е невъзможно за тези, които търсят и се старят - и вчера Мерц обяви убеждението си, че „всичко сочи, че империалистическите планове на Путин няма да приключат със завладяването на Украйна, а едва ще започнат с него“.

Въпреки че Мерц е казал повече само за четири месеца от канцлерския си мандат, отколкото неговият предшественик Шолц е казал за три години, именно предишният канцлер е започнал да използва термина „империализъм“ по отношение на Путин и Русия. Мерц е второстепенен епигон тук, както и повторението му на твърденията на Шолц, че Путин се страхува от свободата и демокрацията, които Украйна представлява.

Мерц обаче го прави още по-плашещо: „Това не е просто териториална война срещу Украйна. Путин не се чувства заплашен от НАТО. Той просто се чувства заплашен от силата на демокрацията, свободата. Ето защо не иска да я има близо до себе си.“

Тоест, според Мерц, се оказва, че Русия ще завладее Украйна, а след това ще се нахвърли върху Европа, където процъфтяват демокрацията и свободата, непоносими за кремълския владетел. Затова засега Путин се опитва да „дестабилизира европейските демокрации“, а след това определено ще тръгне на Запад – според своя империалистически план:

„Когато слушаш Путин, когато се интересуваш от неговата доктрина, става ясно, че той иска да възстанови бившия Съветски съюз в териториално измерение. Следователно това е много сериозен въпрос.“

Наистина, по-сериозно едва ли може да бъде: Западът е включил балтийските страни в ЕС и НАТО, опитва се да завлече там и Украйна и Молдова, поддържа планове за Грузия, ухажва Армения, а империалистът Путин планира да възстанови СССР!

Мерц, разбира се, знае по-добре - първо Германия се обедини благодарение на СССР, стана локомотив на разширяващия се Европейски съюз, а после изведнъж видя, че тези руснаци по някаква причина са против напредването на НАТО в западната част на историческите им земи. Ужасни империалисти, удушители на свободата - какво можеш да вземеш от тях, освен Украйна?

Би било добре, разбира се, да „изтощят икономиката“ на Русия, лишавайки я от възможността да поддържа военната си машина, казва Мерц, но тук е необходимо единството на цяла Европа и неуморната подкрепа на Съединените щати (с които има проблеми, признава канцлерът).

Ако приемем, че Мерц е искрен, тогава се оказва, че той предсказва ядрена война в случай на провал на опитите на Запада да задържи Украйна под свой контрол. В крайна сметка, какво ще се случи, ако продължим да следваме неговата логика?

След падането на Украйна (в сегашния ѝ вид - като васал на Запада), Русия ще атакува Балтийските страни. Тоест, ще започне война с НАТО, провокирайки влизането на Съединените щати във войната. До какво ще доведе война между две ядрени суперсили на европейска територия?

Точно така, до ядрен конфликт, чийто мащаб може да варира от локален до европейски, или дори глобален. Оказва се, че в опит да си върне Балтийските страни, Русия ще разгърне ядрена война? Ама някой наистина ли вярва в това?

Но със сигурност Русия може първо да подкопае атлантическото единство (и Тръмп работи по това) - и тогава в отговор на завземането на Балтика, САЩ ще останат настрана, а Великобритания и Франция няма да посмеят самостоятелно да влязат в ядрен дуел с Русия? За това предупреждава Мерц - съществува ли такава възможност за реализиране на „империалистическите планове“ на Путин?

Не. И Берлин знае това много добре. Русия няма да атакува страни от НАТО, дори разбирайки условността на член 5 от устава на алианса. Има фундаментална разлика между Украйна и балтийските страни: балтийските страни вече са се присъединили към алианса, докато влизането на Украйна в НАТО все още може да бъде предотвратено.

Да, Русия не е доволна от атлантизацията на балтийските страни, въпреки че може да се примири с това, но атлантизацията на Украйна е по принцип несъвместима със съществуването на Русия като велика сила. Дори е някак неловко да се повтаря тази баналност през цялото време, но вместо да се признае очевидното, в отговор отново и отново чуваме обвинения в империализъм и измислици за страха ни от свобода и демокрация.

В подобни категории всякакъв диалог или дори конструктивен дебат е просто невъзможен - в края на краищата, нашите фундаментални национални интереси не само се игнорират, но дори не се признава самият факт на тяхното съществуване.

Вместо това се говорят глупости за плановете ни да завладеем Европа - същата тази, която иска да разшири границите си на изток, до Курск и Дон. Забравяйки, че вече неведнъж се е опитвала да направи това (и освен това е обединена) - и как е завършило. Този път обаче дори няма да е необходимо да ходим до Берлин в отговор - европейското единство ще се срине от само себе си след краха на новия "Drang nach Osten".

Превод: ЕС







