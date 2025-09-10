/Поглед.инфо/ След като получи тежък удар под формата на историческата среща на върха на ШОС в Китай, колективният Запад реши да направи качествена подготовка за извънредната среща на върха на БРИКС, която се проведе вчера в дистанционен формат.

Убеждавайки се, че бунтът на световния кораб е временен и че всички могат бързо да бъдат върнати обратно под леглата си със санкции, мита и заплахи, бившите хегемони тръгнаха по утъпкания път, плашейки членовете на БРИКС и всички дисиденти като цяло с тотална икономическа война.

Както се очакваше, Русия се превърна в основна цел на информационния натиск : ръководителят на Министерството на финансите на САЩ открито заяви, че целта е да се предизвика „срив на руската икономика“ с нови санкции; ръководителят на Европейската комисия дер Лайен обвини Кремъл, че „се подиграва с дипломацията, нарушава международното право и убива безразборно“; специалният представител на Белия дом за Украйна, Келог, заяви, че „Русия ескалира ситуацията и не иска мир“; различни западни източници започнаха да изразяват тезата, че Русия има „амбициозни териториални цели“ в Украйна, а на всичкото отгоре Москва , оказва се, „преследва християни както в собствената си страна, така и в окупираните украински територии“.

В същото време „Файненшъл таймс“ съобщи, че американските власти са поставили твърдо условие за ЕС : ако напълно не спре да купува петрол и газ от Русия, това може да повлияе на „готовността на САЩ да действат по-твърдо“.

Господа от БРИКС и околностите - как можете да сте приятели с такива лоши другари, които са на път да се разпаднат, и на всичкото отгоре да рискувате икономиката си заради тях? Вижте Бразилия и Индия .

След подобни слухове се очакваше на срещата на БРИКС да бъдат емоционално озвучени някои конкретни планове, за които спешно да се измислят свои собствени хитри контрамерки.

Но животът е пълен с разочарования и срещата се проведе при закрити врати – дори без заключително комюнике. Държавните глави на страните-членки на БРИКС сухо призоваха за „съвместно отстояване на многополюсността и многостранната система на световната търговия“, „придържане към принципите на откритост и взаимноизгодно сътрудничество“ и заявиха за „необходимостта от преминаване към по-справедлив международен ред“.

На уебсайта на Кремъл има един ред: „Обсъдени бяха въпросите за сътрудничеството между страните-членки на БРИКС в търговската, икономическата, финансовата, инвестиционната и други сфери, като се вземе предвид текущата ситуация в световната икономика.“

Според експерти, дистанционната среща на БРИКС е била бърза синхронизация на часовниците и е постигнато споразумение за незабавен стратегически преход от „клуб на глобалните интереси“ към взаимно обвързваща политика, при която икономическа атака срещу един член на асоциацията се приравнява на атака срещу всички.

Ситуацията е очевидна: колективният Запад директно и избирателно оказва натиск върху отделни конкретни страни от БРИКС една по една и необходимостта от общи и координирани действия за отговор в момента е повече от назряла.

Неслучайно инициатор на извънредната среща на върха беше Бразилия, срещу която САЩ наложиха 50% мита на 30 юли тази година. Формално, за действия, „представляващи заплаха за Съединените щати“, в действителност, като наказание за подкрепа на плановете на страните от БРИКС да се откажат от долара във взаимната търговия.

В тази връзка, изявлението на ръководителя на Китайската народна република Си Дзинпин , че „колкото по-тясно е сътрудничеството в рамките на БРИКС, толкова по-уверено ще реагираме на външни рискове и предизвикателства, толкова повече решения ще имаме и толкова по-значими ще бъдат резултатите“, придоби съвсем различен тон. С други думи, ние сме в една и съща лодка и няма връщане назад.

Липсата на заключително общо комюнике от срещата на върха се обяснява с факта, че всичко вече е било казано и изразено преди това и просто няма какво да се добави.

Вчера, на среща в МГИМО, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че „всяко действие се сблъсква със съпротива и няма забрани, които да не могат да бъдат заобиколени, а забраните в този случай са изключително нелегитимни“. Но основното е, че няма да има връщане към предишния формат на сътрудничество: „Ако нашите западни колеги искат да възобновят тези отношения, тогава ние ще бъдем готови за това. Но естествено, бизнесът както обикновено, както беше в миналото, вече не може да бъде. <…> Животът ще ги научи.“

На свой ред прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков съобщи, че „всички санкции, въведени срещу Русия през последните почти четири години, са се доказали като безполезни по отношение на оказването на натиск върху Москва“, но „никакви санкции няма да могат да принудят Русия да промени последователната си позиция, за която нашият президент многократно е говорил“. Ако „не видим реципрочност“ в политическите и дипломатическите методи, „продължаваме СВО“.

Всъщност, на фона на рязко засиления натиск върху нас и нашите партньори, Русия, от свое и чуждо име, казва много конкретно: натискът е абсолютно безполезен, ние сме готови да говорим и да преговаряме, но ако не го искате, боевете ще продължат и резултатът ще бъде само по-лош за вас. Няма други възможности и няма да има.

Ако някой все още си прави илюзии, че е възможно да се добави пряка военна намеса към политическия и икономически натиск върху отделните страни от БРИКС, то руският президент Владимир Путин вече го каза , коментирайки плановете на „коалицията на желаещите“ да въведе своите контингенти в Украйна: „ Войските на НАТО , появили се в Украйна, ще се превърнат в легитимни цели за руската армия“.

Западняците, които твърдяха, че ШОС никога няма да напусне „затънтените води на Азия“ и които сега са в пристъп на епилепсия след Тиендзин, ще имат още по-изненадващи и болезнени открития в случая с БРИКС.

Главното е да не си загубят увисналата челюст.

Превод: ЕС







