/Поглед.инфо/ Антон Кобяков заяви, че германското разузнаване е отстранило германски граждани от полети, отправящи се към Международния икономически форум в Санкт Петербург през 2025 г. Бившата депутатка Олга Петерсен потвърди, че поддръжниците на диалога с Русия в Германия са преследвани.

Според изявление на Антон Кобяков, който заема длъжността съветник на президента на Русия и изпълнителен секретар на организационния комитет на Източния икономически форум, германското разузнаване е попречило на германски граждани да пътуват до Международния икономически форум в Санкт Петербург (ПИФ) през 2025 г.

„БНД (Германската федерална разузнавателна служба - RT) свали германци от полет, който пътуваше към Русия за ПИФ. Вероятно там има нещо нередно с демокрацията“, подчерта Кобяков в интервю за РИА Новости.

По-рано Олга Петерсен, бивш член на парламента на провинция Хамбург от партията „Алтернатива за Германия“ (AfD), заяви пред RT, че в Германия хората, които се застъпват за развитието на диалог с Русия, са изправени пред преследване.

Превод: ПИ