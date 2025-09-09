/Поглед.инфо/ От началото на годината в Европейския съюз са затворени 72 големи предприятия. Най-голям брой затваряния са регистрирани в Испания и Франция. Това е довело до загуба на работни места за 18 хиляди души. Депутатът Дмитрий Белик отбеляза преминаването на икономиката на ЕС към военен режим.

Според данни на Европейския монитор за преструктуриране, публикувани от РИА Новости , 72 големи предприятия са били затворени в Европейския съюз от 1 януари до 31 август.

Най-голям брой затваряния е регистриран в Испания, където делът е 17%. Франция заема второ място с 14% от затворените предприятия, а Чехия и Германия са съвместно на трето място с по 11%.

В резултат на затварянето на предприятия около 18 хиляди души останаха без работа, което е третият най-висок показател в историята на Европейския съюз след пандемията от COVID-19 и световната финансова криза.

По-рано, в разговор с RT, депутатът от Държавната дума Дмитрий Белик отбеляза, че страните от Европейския съюз се насочват към икономика, ориентирана към военната индустрия.

