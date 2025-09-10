/Поглед.инфо/ На 7 и 8 септември Китайската народна банка подписа споразумение за обмен на местни валути с централни банки на Европа, Швейцария и Унгария.

Размерът на двустранния обмен на валута в Европейска централна банка е 350 милиарда юана / 45 милиарда евро, споразумението е валидно за три години.

Двустранният обмен на китайска и швейцарска валута е 150 милиарда юана / 17 милиарда швейцарски франка, споразумението е валидно за пет години.

Обменът между Китай и Унгария на местна валута е 40 милиарда юана / 1,9 трилиона унгарски форинта, споразумението е валидно за пет години.

Подновяването на споразумението ще допринесе за по-нататъшното задълбочаване на двустранното валутно-финансово сътрудничество, улесняване на двустранната търговия и инвестициите между Китай и съответните икономики и поддържане на стабилността на финансовите пазари.