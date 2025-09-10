/Поглед.инфо/ Днес китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравително послание до участниците в Китайското международно изложение за търговия с услуги 2025 г.

В адреса си китайският държавен глава посочи, че понастоящем световната икономическа ситуация преживява дълбоки промени, а глобалното развитие се изправят пред предизвикателства и възможности.

Китай категорично ще разшири отварянето си на високо ниво, активно ще се съобразява с международните търговско-икономически правила и ще ускори развитието на експерименталните зони за свободната търговия и инициативното развитие на търговията с услуги. Така ще се насърчи глобалното сътрудничество в сферата и ще се създаде отворена световна икономика, която да влее нова движеща сила за изграждане на общност на споделена съдба.

Изложението се откри днес в Пекин. Главното мото на събитието е „Дигиталната и интелигентна технология допринася за нов тип търговия с услуги“.