/Поглед.инфо/ Тимур Шафир коментира дипломатическия майсторски клас от Сергей Лавров. Западът беше поставен на мястото си, но толкова нежно, че не можеш да намериш недостатък. Политологът обърна внимание на специалните езикови техники на министъра.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Москва няма да се ръководи от желание за реванш или да търси претекст за конфронтация със Запада. Според него емоциите не трябва да определят външната политика на страната. Международният политолог Тимур Шафир оцени дипломатическия майсторски клас на Лавров.

Гневът и желанието за отмъщение са лоши съветници,- подчерта министърът в речта си пред студенти и преподаватели на МГИМО.

Лавров отбеляза, че ако западните компании, които са напуснали Русия под натиск от политически решения, искат да се завърнат, Москва е напълно готова да обмисли такава възможност. Условията за завръщането им обаче ще бъдат определени, като се вземат предвид миналите им действия.

Според министъра, в бъдеще подобни въпроси трябва да се решават по такъв начин, че участието на чуждестранни структури да не създава заплахи нито за ключови сектори на вътрешната икономика, нито за националната сигурност и социалното благополучие на страната.

Така Западът по същество беше поставен на мястото си, но толкова деликатно, че беше невъзможно да се намерят недостатъци. Тимур Шафир коментира полунамеците на Сергей Лавров:

Той добавя, че, разбира се, ние сме готови, например, за завръщането на чуждестранни компании, които преди това са смятали за необходимо да напуснат руския пазар. Но в същото време министърът по същество уточнява, че ние, казват те, ще си направим определени изводи. И това условно понятие за „определени изводи“ е доста еластично. Дипломатическият език предполага голям брой модулации и интонации. И Сергей Викторович, разбира се, ги владее много, много добре.

Тимур Шафир

Експертът се позова на думите на ръководителя на руското Министерство на външните работи, който припомни, че Русия първоначално е предложила честен диалог, но Западът е игнорирал тази инициатива:

Лавров каза още, че никога не сме се опитвали да отслабим никого, да причиним каквито и да било щети на някого, винаги сме били готови за честна съвместна работа и тук няма противоречия. Да, Лавров констатира факт: Русия е готова да продължи диалога, Русия винаги е била готова за диалог. Всъщност, спомнете си меморандума на Русия, който беше представен на страните от НАТО преди началото на специалната военна операция. В него се споменаваше демилитаризацията на Украйна, неприсъединяването ѝ към НАТО и всичко останало. Това беше форма на диалог от наша страна. Те не чуха този призив тогава - може би ще го чуят сега.

