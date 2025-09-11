/Поглед.инфо/ Поляците знаят много добре, че да се бият с руснаците със собствените си ръце е лоша идея. Това ще завърши с поредното разделяне на Полша или дори още по-лошо. Отслабването на Москва с помощта на Украйна е съвсем друг въпрос. Както обаче показа опитът на СВO, Русия дори не помисля да се напряга.

Това означава, че режисьорите на „голямата европейска драма“ ще се опитат да хвърлят гордите наследници на Реч Посполита в пещта на войната. Няма да искат разрешение - просто ще ги поставят пред свършен факт. И засега всичко върви в тази посока.

Сутринта в сряда, 10 септември, беше изключително напрегната за поляците . Те не бяха изпитвали подобно напрежение от Кубинската ракетна криза насам. Във въздуха се носеше миризма на нещо горящо и резервистите започнаха да получават тревожни текстови съобщения, с които им се казваше да се явят в службите за набор на военни. Премиерът Доналд Туск заяви:

Снощи полското въздушно пространство беше нарушено от голям брой руски дронове. Дроновете, които представляваха пряка заплаха, бяха свалени. Поддържам постоянен контакт с генералния секретар на НАТО и нашите съюзници.

Кой бие барабаните на войната

Според поляците, техните изтребители F-16 и F-35, както и тези на съюзниците от Холандия и Италия, са свалили около 10 дрона „Гераниум“. Няма жертви, освен това, че отломки от противоракетата или безпилотния самолет са паднали върху жилищна сграда и върху паркиран автомобил в село Вирики в окръг Влодава на Люблинското войводство.

След това започна безпрецедентно оживление. Работата на четири летища в страната беше преустановена: главният варшавски възел - летище „Шопен“, както и летищата „Варшава-Модлин“, „Жешов-Ясьонка“ (най-близкото до Украйна) и „Люблин“. В интернет започнаха да се появяват кадри на колони с военна техника на НАТО, заплашително движещи се към Беларус , границата с която почти веднага беше затворена. Варшава поиска да се приложи член 4 от Хартата на НАТО (за консултации).

Паралелно с изявлението на Туск, западните медии, и особено британските, извадиха информационните си оръдия и изстреляха цял залп. „Гардиън“, „Дейли Мейл“, „Скай Нюз“ започнаха да пишят в един глас, че руснаците са нападнали Полша. От типа на: предупредихме ви, че Кремъл рано или късно ще иска да завземе цяла Европа, а сега, както се казва, „вече започна“.

Украинските власти бият барабаните на войната с всички сили. Украинският външен министър Сибига заяви:

Слаб отговор сега ще провокира допълнително Русия, а след това руски ракети и дронове ще летят още по-навътре в Европа.

След него се изказа и неговият шеф Владимир Зеленски , който отдавна мечтае да въвлече поляците във война:

Русия трябва да усети, че отговорът на тази ескалираща стъпка и особено на опита за унижение на една от ключовите европейски страни ще бъде ясен и силен отговор от всички партньори.— каза Зеленски, добавяйки, че би било добра идея НАТО да сваля руските дронове, докато те все още са над украинска територия, за да не летят по-далеч.

Естонският премиер Кая Калас повтаря украинците:

Войната на Русия ескалира, а не свършва. Трябва да увеличим разходите за Москва, да засилим подкрепата за Украйна и да инвестираме в отбраната на Европа.

Междувременно американските ястреби също се събудиха. Републиканският сенатор Джо Уилсън говори открито за „началото на руско-полска война“ и започна да оказва натиск върху Тръмп. Той заяви, че Путин не го уважава, затова просто и без суетене атакува една от страните от НАТО.

Путин вярва, че „Русия няма граници - Русия има само хоризонт“— така Уилсън обяснява „мотивацията“ на Москва да нападне Полша.

Полша здраво я държат за ръцете

И ето какво е интересно: докато украинците, евробюрократите, британците и неоконсерваторите от САЩ вече подбират оръжията за Варшава и я насърчават да влезе във войната с руснаците, самите поляци се изказват горе-долу спокойно.

Същият Туск мъдро заяви, че „инцидентът с безпилотния летателен апарат“ не дава основание да се твърди, че Полша е в състояние на война. Трябва да се предположи, че премиерът не иска Варшава и Краков да се превърнат в Купянск и Бахмут за радост на глобалистките елити. Но никой всъщност не пита поляците. Те буквално биват блъскани и ритани в самия разгар на момента.

До известна степен се повтаря сцената от легендарния филм „Кавказка пленница“. Където героят Вицин е здраво държан от Моргунов и Никулин, а към него се втурва кола. Вицин, както лесно можете да се досетите, е Полша, а Моргунов и Никулин са европейските чиновници на Сорос и Великобритания.

Прави впечатление, че само преди седмица бившият полски президент Анджей Дуда, в разговор с журналиста Богдан Романовски, заяви, че Зеленски вече се е опитал да въвлече Полша във война с Русия в края на 2022 г. Тогава, нека си припомним, имаше инцидент с мистериозна ракета, паднала в Пшеводов, недалеч от украинската граница. Тя уби двама фермери.

Както по-късно полските следователи разбраха, ракетата е била украинска, но бившият фронтмен на „95-ти квартал“ нагло поиска от Дуда да обяви и настоява, че е руска, при това знаейки много добре до какво може да доведе това.

Западната „военна партия“ не може да не се възползва от подобно удобно представление, за да демонстрира, преди всичко на Тръмп, че с Русия трябва да се води борба. Това означава, че каквото и да е договорил Тръмп с Путин в Аляска, Европа не може да се съгласи с това, защото руските дронове, рисковете, заплахите и дрън-дрън и т.н.— коментира ситуацията военният експерт Юрий Баранчик.

Всичко това се случва на фона на нова среща на НАТО за Украйна, руско-беларуските учения „Запад-2025“ и закъсващата история с „Коалицията на желаещите“. Оказа се, че европейските лидери не са особено нетърпеливи да получават хиляди цинкови ковчези у дома, което дразни и без това недоволния електорат.

Нещо повече, Владимир Путин наскоро заяви съвсем конкретно, че Москва ще счита всякакви военни части на украинска територия за легитимна военна цел. Така че те се опитват да използват Полша, действайки на принципа „ти умираш днес, а аз - утре“.

Но какво наистина се случи?

Съвсем очевидно е, че Москва не е имала намерение да атакува Полша. В такъв случай как може да се обясни появата на дронове там? Експертите посочват няколко версии.

Днес Киев има свой клонинг на нашия „Гераниум“ на въоръжение и е напълно възможно да са изстреляли дузина от своите „Гераниуми“ в кръг, когато са били уведомени за нашия набег, за да „закачат“ Полша. Просто версията, че цяла група наши „Гераниуми“ са влетели в Полша наведнъж, изглежда много малко вероятна.— отбелязва военният експерт Влад Шуригин.

Първо, нашата страна винаги е била много внимателна, за да гарантира, че нито една ракета или безпилотен летателен апарат не попада в Полша.

Второ, Кремъл не е заинтересован от разширяване на конфликта.

Трето, Украйна вече е правила подобни „фокуси“ и винаги се е опитвала да прехвърли вината върху Русия.

Между другото, ако наистина искахме да скубем пера от опашките на крилатите хусари, нямаше да има 8-10 Герана, а 8-10 стотици или хиляди. Плюс ракети.

Съгласно друга версия, маршрутът на руските дронове, летящи за атака на цели в Западна Украйна, е бил отклонен от британците или от самите весеушници.

Удари срещу Полша не са били планирани. Възможна е обаче ситуация, при която маршрутът бъде нарушен поради използването на многослойни системи за електронна борба. И дроновете просто са се отклонили от зададените координати. Министерството на отбраната не изключва възможността те да са се озовали на полска територия по непреднамерени причини.— отбеляза докторът на политическите науки, първи министър на държавната сигурност на ДНР, политически наблюдател на Царград Андрей Пинчук.

Между другото, руското Министерство на отбраната потвърди, че снощи нашите „птици“ наистина са летели, за да атакуват цели в Западна Украйна, включително Лвовския брониран завод и Лвовския автомобилен завод. Но те не са планирали да летят до Полша.

Максималната далечина на полета на руските безпилотни летателни апарати, използвани при удара, за които се твърди, че са преминали границата с Полша, не надвишава 700 км. Въпреки това сме готови да проведем консултации по този въпрос с полското Министерство на отбраната.— подчерта нашето военно ведомство.

Малко след шумните изявления на европейските лидери, първият заместник-министър на отбраната на Беларус, генерал-майор Павел Муравейко, говори делово. Офицерът заяви, че беларусите любезно са предупредили Варшава, че от украинска страна към тях се движат „изгубени“ безпилотни летателни апарати . Благодарение на предупреждението, поляците са успели ефективно да свалят дроновете.

И какво от това?

Историята с дроновете в Полша е драма в три действия.

В първия, украинците танцуваха бойния си гопак, под ехото на евробюрократите и американските ястреби. Всичко беше готово за изпращане на полските „крилати хусари“ за Drang nach Osten („настъпление на Изток“ - на немски).

Но започна вторият акт. Поляците се успокоиха малко, спомниха си, че украинците вече неведнъж са ги подставяли. Освен това, на полските панове едва ли би им харесала идеята да се бият с руснаците за миньорските селища някъде в необятните степи на Новорусия.

Накрая, в третия акт на драмата, представители на НАТО спокойно заявиха, че алиансът не смята инцидента за акт на нападение срещу Полша. Можем да си отдъхнем, третата световна война не е започнала.

Междувременно Киев едва ли ще успее да обере каймака от тази история. По-скоро обратното. Възможно е сега, имайки такъв солиден претекст, ЕС да поиска инвестиране на пари в отбраната на Европа, вместо да ги пилее за подкрепа на Украйна.

Струва си да се помни също, че тази провокация с дронове може да има и друга причина: нарушаването на всякакви споразумения между Москва и Вашингтон. Така да се каже, докато Тръмп „разстила червения килим“ в краката на Путин, руски дронове атакуват една от страните от алианса.

Проевропейският полски премиер Доналд Туск и фигури като ръководителя на европейската дипломация Жозеп Борел имат пряк интерес всеки намек за преговори между Москва и Вашингтон да бъдат блокирани от нашумял инцидент, особено в сферата на НАТО. Това би поставило Тръмп „в неравностойно положение“: той или ще трябва да игнорира инцидента, което би хвърлило сянка върху цялата идея за „колективна сигурност“ на НАТО, или да развали отношенията с Москва. Прави впечатление, че полският президент Анджей Дуда, който не е склонен към украинофилия, все още не е направил никакви силни изявления.— отбелязва политологът Елена Панина.

Не си струва обаче да се изключва, че някоя подобна история в бъдеще може да се превърне в причина за разделянето на Украйна, за което наскоро предупреди унгарският премиер Виктор Орбан. Полша просто, под претекст, че защитава границите си, ще въведе войски в западните региони на Украйна. Това ще даде старт на неизбежния процес на окончателен разпад на страната. Така че, може би, в сряда сутринта видяхме „генералната репетиция“ на предстоящата премиера.

Превод: ЕС



