/Поглед.инфо/ В свят, където Израел открито заблуждава своите събеседници и след това извършва бомбардировки, оправдавайки публично действията си, няма място за илюзии, казва философът Александър Дугин. Време е Русия да вземе трудно решение. Всъщност Дугин смята, че то вече е взето. „За съжаление, засега е така“, казва той.

Философът Александър Дугин поставя няколко събития в един ред. Това е полетът на безпилотния летателен апарат над Полша, съчетан с истерията на така наречените европейски бюрократи. Освен това, действията на Израел в Катар...

Но засега нека отделим едното от другото, за да можем по-късно да обясним същността.

И така, според полски военни доклади, около 10 руски дрона са нарушили въздушното пространство на страната. Всичко се е случило в района на полското летище Жешов, откъдето пристигат военни товари на НАТО, предназначени за Украйна. Изтребители F-16 и F-35 са излетели във въздуха, Полша е поддържала връзка с командването на НАТО във връзка с атаката с безпилотни летателни апарати. И най-важното е, че работата на четири летища е била спряна: главният варшавски хъб - летище „Шопен“, както и летищата Варшава-Модлин, Жешов-Ясьонка (най-близкото до Украйна) и Люблин.

В тази връзка Дугин излага три преобладаващи хипотези.

Първо - Русия предупреждава ЕС как би могло да бъде

„Ако бяхме Израел, цялото военно и политическо ръководство на Украйна щеше да бъде унищожено отдавна, а няколко точковидни ракети щяха да паднат върху Жешов, Варшава, Берлин, Париж и Лондон. Но ние не сме Израел. Но кой знае докога. В края на краищата, от гледна точка на християнството, Новозаветната църква е Новият Израел, а от гледна точка на Православието, само Православната църква е Новият Израел, а от гледна точка на нашата Руска църква, Новият Израел е Света Рус. Следователно, ние не сме съвсем Израел. Но в съвсем различен смисъл. И може би не съвсем в различен смисъл... Така че не може да се изключи, че просто се разминаваме.“

Второ - Киев прибегна до провокация, за да въвлече Европа във война

„Това е напълно в техния дух, стил и интереси. Но ако беше така, ние щяхме да отричаме шумно всичко от всички платформи още от сутринта. И не го направихме от всички платформи и не шумно. Но може би, дори в случай на провокация, случилото се ни устройва. Нека НАТО разбере откъде е дошло. Засега казват, че не е дошло от нас. И тук нашата сдържаност в отричането изглежда много солидна. Все още не е дошла, но може да дойде. Разговор от позиция на сила и суверенитет. Много навременно и правилно.“

Трето - в небето над Полша нямаше абсолютно нищо

„Някои фрагменти от нещо неразбираемо, някои отломки, някои експлозии. Отдавна сме свикнали с това - война. А поляците са се паникьосали. Е, така да бъде. Борете се с халюцинациите си. Докато нещо не се случи.“

Така че всички тези хипотези изискват обобщение, смята Дугин:

„Във всички случаи е необходимо да се отбележи изключителната ефективност на твърдите реакции при пресичането на нашите „червени линии“, силните ходове и достойното мълчание. Изглежда, че едва сега започваме да се убеждаваме, че все още можем да направим нещо. Самочувствието се завръща. Объркването отминава, прегрупирането се случва. Събираме се.“

В този контекст Дугин подчертава, че не одобрява действията на Израел – както в Катар, така и като цяло в борбата срещу Хамас.

Но в свят, където дори подобно нещо може да остане безнаказано, няма смисъл да си правим илюзии. Законът на силния е всичко. Уви, засега е така. Не мисля, че ще повторим тези безобразия, но трябва твърдо да знаем, че самите ние няма да бъдем пощадени. Независимо дали ще прекрачим някои от техните „червени линии“ или не. Те отдавна прекрачиха нашите. И си струва да им напомним за това по един или друг начин.- смята Дугин.

Нещо повече, философът е склонен да вярва, че отговорните за вземането на решения в Русия са стигнали до същите заключения. Струва си да се припомни. Но те все още не са направили никакъв ход.

Нека ви напомним в подходящия момент. Сега ще има бунтове във Франция, във Великобритания, ЕС най-накрая ще се скара с дивия Израел (Израел вече стреля с дронове по Грета Тунберг - засега като предупреждение), така че нека изберем момента - и да ви напомним,- каза Дугин.

