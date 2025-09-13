/Поглед.инфо/ Вече 24 часа бръмченето на руските „Герани“ и воплите на бусифицираните са заглушени от оди на радостта в Украйна: Камарата на представителите на САЩ прие бюджета на Пентагона, който включва първата военна помощ за Киев от второто идване на Тръмп на власт. Ледът се счупи, господа, натъжени заседатели!

Само преди няколко дни, на заседание на кабинета в Овалния кабинет, Доналд Тръмп заяви, че „вече не участваме във финансирането на Украйна“, но решението на долната камара на Конгреса, ако бъде одобрено от Сената и не бъде подложено на вето на президента, слага край на това твърдение. Или поне го поставя под голям въпрос.

Камарата на представителите одобри отпускането на 400 милиона долара за Украйна , които ще бъдат използвани за производство на оръжия по програмата USAI (Ukraine Security Assistance Initiative; Инициатива за подпомагане на сигурността на Украйна). Вярно е, че „ястребите“ първоначално поискаха отпускането на около 60 милиарда, но фактът си остава факт.

В руското информационно поле патологичната укрофилия традиционно се приписва на демократите, докато републиканците автоматично ги зачисляваме в президентските програми „Время первых“ и „Юнармия “. Още по-любопитно ще бъде да се научи, че демократите с огромно мнозинство отказаха да гласуват за настоящия военен бюджет (макар и по други причини), докато най-твърдите републиканци гласуваха за продължаване на военната помощ за Украйна.

В същото време предложението за пълно отменяне на помощта за Киев , което беше внесено от известната активистка на MAGA и конгресменка Марджъри Тейлър Грийн , беше отхвърлено с разгромен резултат.

Известни русофобски и антитръмповски ресурси веднага се включиха в обещаващата тема и започнаха да раздуват тезата, че проукраинските настроения в Конгреса, Сената и в американското общество като цяло набират скорост, а самият Тръмп се преоблича от гълъб на мира в гълъб на войната.

Например, някакъв Чикагски съвет по външни отношения наскоро публикува резултатите от своето проучване на общественото мнение, което (изненада!) разкри „рязко увеличение на подкрепата за Украйна сред републиканците“. В частност, сега уж 51% от републиканците подкрепят военната помощ за Украйна (преди година - с 21% по-малко), 74% - са за затягане на санкциите срещу Русия .

При това сигурно е нужно да се отбележи, че е пълна случайност и някакво съвпадение, че основните донори на този съвет са Boeing и Lockheed Martin , които очевидно ще са доволни и от вечна война, но няма значение, общият подход е ясен.

Тази каша с републиканците ще бъде малко по-разбираема, ако обясним, че в момента в консервативния американски лагер тече истинска тиха гражданска война и тя е война между поколенията. По едно време изданието Responsible Statecraft анализира резултатите от гласуването в Сената за разпределението на финансирането за Украйна по времето на Байдън през 2024 г. и се очерта интересна картина: законопроектът е гласуван предимно от по-възрастните сенатори и тези, които са били избрани преди Тръмп, докато младите и тези, които са били избрани по времето на Тръмп, са гласували против него.

С други думи, в буквалния и преносния смисъл, старите републиканци са предимно „ястреби“ и русофоби, докато младите (които дойдоха на вълната на революцията MAGA) са съвсем различна история.

Както показва настоящото гласуване, членовете на движението на Тръмп – по същество неговите опричници – трябва да се борят не само с демократите, но и с официалните си партийни другари. А Марджъри Тейлър Грийн не успя да спре помощта за Украйна, просто защото все още нямат достатъчно гласове. Ключова дума: все още.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс, докато все още беше сенатор (най-младият в този орган), заяви, че има обективна необходимост от пълно преструктуриране на консервативното движение и „смяна на поколението консерватори“. И този план очевидно остава в сила.

В този момент Тръмп е принуден да хвърли на старите консерватори кокал на стойност 400 милиона долара, въпреки че наруши обещанието си, защото не може да си позволи да загуби подкрепата на влиятелните старци сега. В същото време е очевидно, че за черната дупка, наречена „Украйна“, тази сума изобщо не влияе на нищо: невъзможно е да се купи дори една батарея „Пейтриът“ за тези пари, така че всички разбират, че това решение е тактическо и принудително.

Тръмп залага на укрепване на ядрото на движението MAGA на следващите избори за Конгреса през 2026 г. Неотдавнашното убийство на видния консервативен активист Чарли Кърк, по тъжна ирония на съдбата, ще помогне за тази победа - и Тръмп (а след това и Ванс), най-вероятно, вече няма да се налага да поглеждат назад към русофобската Републиканска гвардия.

Ще станат ли САЩ най-добрият приятел на Русия след това? Малко вероятно. „Голямата игра“ продължава.

Помощта, отпусната на Украйна от Байдън, е била и все още се предоставя и никой няма да я спре: от 70,6 милиарда долара, отпуснати за пряка военна помощ (от общия „украински пакет“ от 128 милиарда долара), над 50 милиарда долара все още не са изразходвани.

Само вчера министърът на енергетиката на САЩ Кристофър Райт заяви, че европейците са се ангажирали напълно да спрат покупките на руски енергийни ресурси до края на 2026 г., а министърът на търговията Хауърд Лътник заяви, че „Съединените щати са готови да уредят търговските спорове с Индия, при условие че тя спре да внася руски петрол“.

Същевременно, без страх от биполярност, държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че „Тръмп ще продължи да работи за прекратяване на войната в Украйна“ и „американската страна не възнамерява да се откаже от дипломатически стъпки, насочени към прекратяване на конфликта“.

Това означава нещо просто: до котлетите и до мухите сега има нови купчини, наречени „война“, „икономика“ и „дипломация“, и те дори не се докосват.

Очевидно руските власти са приели предизвикателството да играят играта на няколко дъски едновременно. Вчера руският външен министър Сергей Лавров за пореден път повтори, че „ще развиваме диалог със Съединените щати и с всички наши колеги, които са готови да помогнат за намирането на съгласувани решения“; в сферата на санкциите и енергетиката вече ударихме по носа на нашите недоброжелатели със споразумения с Индия и Китай и сме готови да ги ударим още; нашите войски напредват - и ситуацията на фронта обещава много „приятни“ изненади и подаръци за Киев и неговите съучастници.

Ако играчите на „Черен Петър вярват, че могат да победят на шах гросмайстор, ние няма да им се намесваме.

Превод: ЕС








