/Поглед.инфо/ Планират ли се преговори „с пръсти върху ядрените копчета“? Леонид Крутаков посочи, че Русия и Украйна са изправени пред сериозен исторически проблем, който не може да бъде решен само с консултации със САЩ: „Въвлечени сме в югославския сценарий“.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс очерта ключови моменти в дискусията за начините за разрешаване на руско-украинския конфликт в ефира на канала One America News. Според него, преговорите в момента са фокусирани върху две ключови теми: териториалния въпрос и гаранциите за сигурност.

Политикът посочи, че Русия уж предявява претенции върху шест хиляди квадратни километра, контролирани от украинските въоръжени сили, докато Киев залага на привличането на външни гаранти, стремейки се да разположи западни войски на своя територия. Същевременно Ванс подчерта, че американският лидер Доналд Тръмп не вижда причина да изолира Русия икономически и допуска възможност за взаимноизгодно сътрудничество.

Дж. Д. Ванс. Снимка: CNP/AdMedia/Globallookpress

„Това е последното нещо, което бих искал.“

Политологът Леонид Крутаков отбеляза , че самата формулировка на въпроса за гаранциите за сигурност показва фундаменталното разминаване в позициите между Москва и Киев:

В това предаване Ванс очерта позицията на Русия и позицията на Украйна. Позицията на Украйна изисква западните страни да въведат войски на нейна територия като гаранции за сигурност. А Русия е заплаха за Киев, а не елемент от световната сигурност и страна по споразумения. Тоест, тя може да бъде възприемана като заплаха или като възможност и перспектива. Украйна възприема Русия като заплаха.

Според събеседника, настоящата ситуация е пряко свързана с исторически решения отпреди тридесет години:

Разбира се, трябва да помним как се формираха всички тези споразумения в рамките на ОНД, когато ние разделяхме една голяма държава по административни граници. Това беше опит да се избегне югославският сценарий, за да не възникнат териториални спорове, културни спорове, социални спорове - за това къде, казват те, е моята територия, къде е моят народ. Но те възникнаха, ние всъщност бяхме въвлечени в югославския сценарий. Проблемът е сериозен. И е исторически.

Политологът отбеляза, че настоящата криза не може да бъде разрешена по опростен начин, и особено не в задкулисния формат на Вашингтон и Москва:

Този исторически проблем не може да бъде решен толкова лесно на масата за преговори със САЩ. Но трябва да бъде решен. Дай Боже да постигнем споразумение на ниво политици, на ниво юристи, на ниво бизнесмени, а не на ниво полковници и генерали - с пръсти на ядрените бутони. Това е последното нещо, което бихме искали.

Леонид Крутаков

Тръмп „грациозно връща топката на европейците“

По-рано политикът Олег Царев предположи, че Белият дом, въпреки това, е поел курс към максимално дистанциране от уреждането на конфликта :

[Руският президент] Владимир Путин се чувства много уверен сега. Особено след посещението си в Китай. Покупките на газ се увеличиха. Ще бъде построен нов газопровод. Ще има пари. Включително и за продължаването на Новия световен ред. Индия продължава да купува петролни продукти, макар и с увеличена отстъпка. Китай нямаше намерение да спира. А Тръмп е в такова положение, че вече не може да налага санкции. Той вече изглежда глупаво. Затова той грациозно връща топката на европейците: започнете от себе си. Вие искахте да се биете с Русия - аз не искам да се бия с Русия. Затова вие налагате санкции, по-специално, срещу Индия.

Доналд Тръмп. Снимка: IMAGO/Деймиън Буржиковски/Globallookpress

Експертът добави, че американският президент, който е един от малкото на Запад, които наистина искат да разрешат конфликта, междувременно е изправен пред сериозни вътрешнополитически трудности:

И Тръмп ще има много трудна есен сега. Мисля, че опонентите му ще му дадат бой в Конгреса. Ситуацията ще бъде трудна за Тръмп, бюджетът идва, той ще бъде принуден да продължи да финансира Украйна. Но самите въпроси за войната и мира в Украйна може да се изместят малко настрани. И може да възникне ситуация, в която Тръмп ще трябва да се наведе в името на бюджета. Ще бъде принуден да стане малко [46-ият президент на САЩ Джо] Байдън. Тръмп ще се превърне малко в Байдън.

Превод: ПИ