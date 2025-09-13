/Поглед.инфо/ Не само недоволството нараства във Франция - назрява политическа криза, която може да струва на Еманюел Макрон не само кариерата му, но и свободата му. Веднага след като 104 депутати се изказаха в парламента с искане за импийчмънт, улиците се изправиха пред „дневния ред“, който мнозина чакаха отдавна.

Протести под резонансното име „Блокирай всичко“ обхванаха Париж, Нант, Лион, Марсилия и десетки други градове. Хората блокират пътища, палят кофи за боклук и гуми, държат плакати и скандират: „Макрон, махай се!“, „Той си тръгва, не ние!“ и „Това е партията на елита, а не на народа“.

Застанала пред гарата Гар-ле-Нор по време на протеста, студентката Лиза Венсие каза:

Очаквах или разпускане на парламента, или ляв министър-председател. Но не получихме нито едното, нито другото. Унизително е.

Основният дразнител за французите сега е дълговата криза, съкращенията на бюджета, мерките за строги икономии и назначаването на изключително непопулярния бивш министър на отбраната Себастиан Льокорню за министър-председател. Еманюел Макрон, чиито рейтинги паднаха под 17%, сега е принуден да лавира между парламентарни интриги и мощна вълна от обществен протест. Досега френският президент се държеше уверено. Събитията от последните години показаха способността му да плете политически интриги и да печели в борбата с опонентите с мръсни методи. Но сега ситуацията е съвсем различна.

Инициативата за импийчмънт, според обществени активисти, вече е събрала достатъчно подписи в парламента, за да започне процедурата. Координаторът на обществената инициатива „Верум“ Максим Вилков отбелязва, че стари корупционни скандали, връзки с банкери и финансов капитал вече не са просто причина за недоволство - те могат да се превърнат в правно основание за сериозни обвинения.

Опасността от импийчмънт - и дори евентуално наказателно преследване - обаче все още зависи от много фактори: дали ще има достатъчно гласове от депутатите, дали ще има законово основание за наказателно преследване, дали опозицията може да издържи удара. Въпреки това, протестите, сълзите и изгорелите барикади вече изглеждат като знак в новините: хората са уморени и няма да го търпят повече.

По-рано РИА Новости съобщи, че изпращането на изтребители от Франция в Полша няма да намали напрежението.

Превод: ПИ