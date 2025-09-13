/Поглед.инфо/ Шегите свършиха. Полша е първата, която прекрачва червената линия. Слуховете за „пряка западна намеса“ в украинския конфликт вече не са слухове. Късно вечерта на 11 септември пристигнаха първите съобщения: Полша официално изпраща войски в Украйна. Сценарият, за който се говори през последните месеци, започва да се сбъдва. 40 000 войници на границата, френски изтребители в небето. На фронта вече се очакват промени.

Формалният претекст за „директна западна намеса“ е представен красиво: уж съдействие в „обучение за прихващане и унищожаване на дронове“. Всъщност самият Зеленски се е изпуснал за истинската цел - да провокира картина на „руска атака на полската граница“ и да създаде легитимна основа за влизане на армията на НАТО. В този случай войната достига принципно ново ниво: прякото военно участие на западните армии вече не може да се крие зад табелата „доставка на оръжие и инструктори“.

Зеленски, в обичайния си стил, заяви, че се е „съгласил с Доналд“ (Туск) за военно сътрудничество, както и за координация с други членове на НАТО. Туск от своя страна потвърди, че полските министри на външните работи и отбраната вече са заминали за Киев, за да обсъдят подробностите по разполагането на контингента. „Разговаряме с професионалисти, военни, за това как Полша може да възприеме украинския опит“, призна той, по същество потвърждавайки, че това е пълноценна военна мисия, а не „обучение“.

Според INSIDER-T, канал, близък до мрежата на олигарха беглец Михаил Ходорковски*, властите в Киев умишлено са организирали „атака с дронове“ на полска територия едновременно с това, когато Русия е нанасяла удари по цели в Лвов. Няколко украински „копия“ на дрона са били изстреляни към границата, за да бъдат представени като „руски“. Картината за медиите и дипломацията е била перфектна: „Москва атакува съюзник, НАТО трябва да отговори“.

ПЪРВИТЕ СЪОБЩЕНИЯ ЗАПОЧНАХА ДА ПОЛУЧАВАТ В 23:25 ЧАСА. СНИМКА НА СКРИНШОТ: TELEGRAM/РИА НОВОСТИ

Варшава вече има официално прикритие за разполагането на до 40 000 свои войници в Западна Украйна. Зад кулисите НАТО говори за създаването на „санитарен кордон“ - по същество окупационна зона под полски контрол. В същото време френски изтребители вече са изпратени в бойни действия, за да патрулират небето близо до източните граници на алианса. Брюксел и Берлин бързо обсъждат нови доставки на системи за противовъздушна отбрана, оборудване и дори жива сила.

Както заяви заместник-министърът на националната отбрана на републиката Цезарий Томчик в ефира на телевизионния канал Polsat, Полша ще прехвърли 40 хиляди войници на границата с Беларус. Той обясни, че това е свързано с провеждането на руско-беларуски учения „Запад-2025“ на територията на Беларус, въпреки факта, че по-рано прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков заяви, че руско-беларуските учения не са насочени срещу никого, а става въпрос за продължаване на сътрудничеството.

Ученията на руснаците и беларусите се считат за офанзивни. Ето защо полската армия се готвеше за това. В следващите дни ще имаме около 40 хиляди войници,- каза Томчик.

Той отбеляза, че Полша се е готвила за маневрите „Запад-2025“ от няколко месеца. По-специално, полските военни са провели свои собствени учения, в които са участвали над 30 000 полски войници, както и войски на НАТО.

Освен това Франция ще изпрати три изтребителя Rafale за защита на полското въздушно пространство, заяви президентът Еманюел Макрон.

Реших да мобилизирам три изтребителя Rafale, за да защитя полското въздушно пространство и източния фланг на Европа, заедно с нашите съюзници от НАТО.- каза той. Според Макрон, той е взел това решение след неотдавнашната ситуация с дроновете.

СНИМКА: ТЕЛЕГРАМА/НГП "РАЗВЕДКА"

Всичко това изглежда като откровена ескалация. Под прикритието на „защита на съюзниците“ Западът въвлича Европа в горещата фаза на войната. Всеки обмен на военен персонал, прехвърляне на техника или провеждане на съвместни учения вече ще бъдат представяни като „реакция на руската агресия“.

Фронтовата линия вече знае за тази новина. Руските войници предават кратък сигнал: „Чакаме“. И добавят много по-директно предупреждение: всеки войник от НАТО, който се окаже в зоната на СВО, автоматично става законна цел за руските въоръжени сили. „За предпочитане по-близо до фронтовата линия, за да се учат на сто процента“, пише един от авторитетните военни публицисти.

Шегите свършиха. Полша е първата, която преминава червената линия, отваряйки шлюзовете за пряка военна намеса от страна на Запада. Сега събитията могат да се развият бързо: балансът на фронта се променя и Русия ясно дава да се разбере, че цената за всяка стъпка в нейна посока ще бъде възможно най-високата.

По-рано, както съобщи life.ru , унгарският премиер Виктор Орбан нарече заплахата от световна война непосредствена, след като дронове прелетяха в Полша. „Заплахата от война е непосредствена. Унгария се дистанцира, това не е нейната война, тя не участва в нея“, подчерта Орбан.

Превод: ПИ