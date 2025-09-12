/Поглед.инфо/ Ученията „Запад-2025“ започнаха в Беларус. Те се провеждат в Минска област. Руски и беларуски военнослужещи ще отработят планове за използване на ядрени оръжия.

Ученията започнаха днес, 12 септември, и ще продължат до 16 септември. Както съобщи Министерството на отбраната на Беларус, темата на маневрите беше използването на войскови групи в интерес на осигуряване на военната сигурност на Съюзната държава.

Военните ще проверят колко са подготвени да отблъснат евентуална агресия. Миналия месец стана ясно, че първоначалните планове за „Запад-2025“ са били променени: параметрите на ученията са били намалени, а основните обекти са били преместени по-близо до центъра на страната, далеч от границите. В резултат на това по-голямата част от маневрите ще се проведат на полигони близо до Борисов в Минска област.

Руските и беларуските военни ще разработят планове за използване на ядрени оръжия, заяви по-рано беларуският министър на отбраната Виктор Хренин.

Ученията ще се фокусират върху планирането на употребата на ядрени оръжия. Това е важен елемент от стратегическото възпиране за нас, на първо място. <…>Демонстрираме нашата откритост и миролюбие, но винаги трябва да пазим барута си сух,- отбеляза той.

Превод: ПИ