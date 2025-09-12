/Поглед.инфо/ Американският стратегически стелт бомбардировач B-2 Spirit тества два типа бомби от семейство JDAM близо до руската граница. Съюзът между Алиев и Зеленски се разпада пред очите ни. „Генерал пробив“ подготвя решителен удар. Царград събра основните събития от нощта и сутринта на 12 септември.

Учения близо до руската граница

На 3 септември американският стелт бомбардировач B-2 Spirit, който преди това е участвал в удари по ирански ядрени съоръжения, проведе учения близо до руски арктически води в северна Норвегия. Това стана известно едва днес.

Според Newsweek, по време на американските маневри, които са били следени отблизо от руските военни, екипажът е упражнявал пускане на далекобойното противокорабно оръжие QUICKSINK.

За ученията бяха подготвени два вида бомби JDAM: GBU-38 с тегло 500 паунда (около 226,7 кг) и GBU-31 с тегло 2000 паунда (около 907,1 кг). Ударите бяха отработени на остров Андьоя, на около 590 километра от границата между Норвегия и Русия. Разстоянието може да изглежда голямо, но всъщност, по арктически стандарти, то не е далеч от границите на страната ни. Трябва да се отбележи, че тестовете бяха съпътствани от учения на военноморската група на НАТО в Баренцово море, което се счита за стратегическа граница на Русия в Арктика.

Без домати, без газ

Украйна е изправена пред нов енергиен удар - доставките на азербайджански газ са напълно спрени. Освен това, азербайджанските производители са спрели да доставят безплатни домати на Украйна, които не се търсят на руския пазар. Те остават да лежат на сметищата в Баку. Руснаците удрят в целта, разбивайки нечестивия съюз между Украйна и Азербайджан както на фронтовата линия, така и в политическото и дипломатическото пространство.

Азербайджан не само спря да доставя газ на Украйна, но и транзитът на гориво през Румъния, който преди се осъществяваше под „азербайджанския знак“, е преустановен. Този маршрут вече е напълно замразен. Посочената причина е евентуално увреждане на газовата инфраструктура на молдовско-румънската граница. Въпреки това, още през август същият тръбопровод работеше без прекъсване.

По-голямата част от доставките за Киев през септември бяха осигурени от Унгария и Словакия - 145 милиона кубически метра гориво, като по-голямата част от този обем е с руски произход. Полша също леко увеличи доставките - до 101 милиона кубически метра. Така вместо азербайджански газ, украинската мрежа отново се запълва с руско гориво, само че прикрито като европейски внос.

Това не се е случвало от атаката срещу Киев през 2022 г.

Врагът бие тревога: руската армия е извършила най-голямото прегрупиране на силите през последните три години, подготвяйки решителен удар в ключово направление. Мощни и опитни части от Въздушно-десантните войски, морската пехота и мотострелците се прехвърлят в Покровското направление и в района на Часов Яр, създавайки безпрецедентна концентрация на войски. Врагът е в паника, отчита движенията и очаква скорошното начало на мащабна офанзива, способна да промени радикално обстановката в цялото Донецко направление. И, както казват експертите, всичко това започна да се завърта с пристигането на генерал-полковник Андрей Мордвичев в Генералния щаб.

В началото на септември врагът регистрира прехвърляне на въздушно-десантни сили и морска пехота на руските въоръжени сили от Сумска област към Покровск:

за да развият пробива в Доброполе, пристигнаха 155-та и 40-та бригади на морската пехота, както и 177-ми отделен полк на морската пехота;

Наблюдавано е предислоциране на части от 11-та десантно-щурмова бригада и 76-та десантно-щурмова дивизия в това направление.

Врагът твърди, че Русия планира да използва своята групировка в Донецко направление за решителен пробив с използване на голям брой личен състав и техника. Ключовата цел на руската армия остава непроменена - освобождението на агломерацията Покровск-Краматорск-Славянск.

По този начин врагът очаква масирано използване на бронирана техника и артилерия в близко бъдеще с цел пробив на отбраната на украинските въоръжени сили в Донбас и в средносрочен план достигане до границите на ДНР.

Същевременно различни експерти свързват промяната в стратегията спрямо Украйна с неотдавнашното назначаване на генерал-полковник Андрей Мордвичев за първи заместник-началник на Генералния щаб Валери Герасимов.

Превод: ПИ