/Поглед.инфо/ Китай и Индия ще се борят докрай в битката си със Запада. Вероятността тези сили да заемат по-твърда позиция срещу САЩ и ЕС нараства. В този случай Русия и нейните партньори ще се сблъскат с иранския сценарий, казва Алексей Громов.

Съединените щати и ЕС обмислят синхронизиране на ограниченията за страните, внасящи петрол от Русия. Основният въпрос е как ще се държат най-големите купувачи, Китай и Индия, ако заплахите на Запада се реализират.

Оценката на ситуацията беше дадена в ефир от главния директор на катедра „Енергетика“ на Института по енергетика и финанси Алексей Громов в предаването „Царград. Главен“ :

Китай има доста сериозна търговия както със Съединените щати, така и с Европейския съюз. И Пекин може напълно да притисне някои търговски зони, където тези западни страни са особено чувствителни към китайски стоки. За Китай това е и инструмент за външнополитическо влияние и потушаване на всички тези опити за оказване на натиск върху него.

Според експерта, Пекин вече има успешен опит в подобна ситуация - сътрудничество с Иран. Въпреки тоталните санкции, включително вторичните ограничения на САЩ срещу купувачите на ирански петрол, Китай продължава да внася суровини от тази страна, без да обръща внимание на Вашингтон.

Моля, обърнете внимание: Китай купува ирански петрол и продължава да го прави. И всъщност не страда особено от санкционния натиск на Съединените американски щати по този въпрос.- подчерта събеседникът.

Според него, ако Китай и Индия стигнат докрай в борбата си със Запада, а вероятността за това нараства, Русия и нейните партньори ще се сблъскат с този ирански сценарий:

Струва ми се, че същото може да се случи и в търговията с Москва. Тъй като енергийното сътрудничество с Русия е жизненоважен енергиен приоритет за Китай, а сега и за Индия. И в това отношение мисля, че тези страни ще стигнат докрай по този въпрос, което ще ни позволи по-добре да се съпротивляваме дори на синхронизирания санкционен натиск от западните страни.

Снимка: Shadati/Globallookpress

Громов добави, че Москва се възползва от вратички както в европейското, така и в американското законодателство, но основният положителен фактор за нас си остава позицията на най-големите купувачи на местни енергийни ресурси:

Китай, Индия и отчасти Бразилия, която купува дизелово гориво, очевидно са раздразнени от политиката на САЩ и ЕС. По същество тези страни смятат външния натиск върху енергийната си сигурност за неприемлив. Твърдата линия на Индия, Китай и Бразилия намалява стойността на санкционния натиск върху Русия. Ако те поддържат такава политика в обозримо бъдеще, то всеки санкционен натиск, който се замисля във Вашингтон или Брюксел, ще бъде успешно преодолян от руските петролни и газови компании.

Превод: ПИ