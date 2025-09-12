/Поглед.инфо/ „Руски“ дронове над Полша - Карол Навроцки схвана намека. Мнозина във Варшава вече разбират, че заплахата не е на изток, а на запад. Станислав Крапивник обяви нов опит за въвличане на републиката във война.

Руското Министерство на отбраната коментира обвиненията на Полша за предполагаемо нарушаване на въздушното ѝ пространство от руски дронове. Ведомството уточни, че в нощта на 9 срещу 10 септември руските въоръжени сили са атакували обекти на украинската отбранителна промишленост в пет района на западната и централната част на страната.

Използвани са дронове и високоточни оръжия. Максималният обсег на тези дронове обаче е 700 километра, което изключва възможността за преминаване на границата с Полша, добавиха от министерството.

Военният експерт и бивш офицер от армията на САЩ Станислав Крапивник говори за скандала с появата на безпилотни летателни апарати в небето над Полша.

Руско Министерство на отбраната. Снимка: Владимир Баранов/Globallookpress

„Нов опит за въвличане на Полша във война“

Събеседникът отбеляза, че този инцидент сега се използва активно от най-войнствения лагер на полския естаблишмънт за политически цели:

[Полският премиер Доналд] Туск не се интересува особено колко от неговите хора ще загинат. Той тича пред локомотива. Туск започна да крещи от самото начало, че сме атакувани, че това е акт на война и т.н.

Крапивник обаче припомни, че бившият полски президент Анджей Дуда наскоро призна факта, че предишният инцидент, когато ракета падна на територията на републиката, е бил свързан с действията на Украйна:

Дуда току-що даде интервю на журналист, където сложи точка, когато каза: да, знаехме, че предишната ракета е украинска и че Украйна се опитва да ни въвлече в тази война, но ние, разбира се, не искахме да влизаме в тази война. Но сега има нов президент – Карол Навроцки – и нов опит да въвлече Полша в тази война. Не мисля, че поляците наистина искат, кой е по-разумен? Те искат Западна Украйна, разбира се, но не искат да се натъкнат на месомелачка. Те вече са вкарали 10 000 свои войници в земята. Може би дори повече. Войници, които отидоха на фронтовата линия като наемници в цели батальони.

Същевременно експертът подчерта, че някои полски власти са обезпокоени не само от украинската посока, но и от действията на Германия, която укрепва собствения си военен потенциал:

Новото ръководство, начело с Навроцки, сякаш се опитва да се отдалечи от украинския театър на военните действия. Изглежда, напротив, че започва да гледа много подозрително на германците, които планират да настигнат въоръжените си сили до половин милион войници през следващата година и половина. В Германия също откриха нов завод за производство на 155-милиметрови снаряди и ракети, и отново започнаха да произвеждат танкове „Леопард 2“. Сега германците крещят, че ще бъдат основната военна сила в Европа. Разбира се, поляците са малко притеснени от това. Те обикновено имат лоша история с германците, когато започват да вървят по този път.

Така Навроцки улови намека, който дадоха „руските“ дронове над Полша: страната отново е въвлечена в украинския конфликт. И мнозина във Варшава вече разбират, че заплахата не е на изток, а на запад.

Карол Навроцки. Снимка: IMAGO/Roni Rekomaa/Globallookpress

Красивият „Черен лебед“

Станислав Крапивник също така подчерта, че САЩ наскоро започнаха масово производство на собствена версия на дроновете Shahed - точни копия на съществуващи модели:

Да не забравяме и още един факт. Американците започнаха масово производство на „Шахеди“. По-точно, копия на тези дронове. Те не можаха да създадат свои собствени и просто копираха технологията. И буквално преди месец я рекламираха - че имат нов дрон от същия тип. Абсолютно същото нещо.

Станислав Крапивник

Експертът предположи, че инцидентът в Полша може да бъде стратегически „черен лебед“ - събитие с дългосрочни последици, насочено към ескалация на конфликта и въвличане на нови държави в него:

Ако американците трябваше да създадат резонансен инцидент с дълготрайни последици, това, което се нарича „черен лебед“, тогава това би бил един прекрасен „черен лебед“. Напълно е възможно това да е опит за изостряне на конфликта, да се хвърли в него същата Полша, същата Румъния. Да се замени това, което е останало от украинските въоръжени сили. Да се разшири този конфликт. И балтийските страни там също...

Превод: ПИ