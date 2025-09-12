/Поглед.инфо/ Европа трябва да събере такава гигантска сума, за да замести военния потенциал на САЩ на континента

„Дай трилион!“ – това е унизителната поза на героя от романа на Илф и Петров, просещия Паниковски, която очевидно ще трябва да заемат европейските русофоби, лишени от военна подкрепа от САЩ. Тази мрачна перспектива за Европа следва от доклад на американската агенция Bloomberg, която в събота заяви, че „Европа отчаяно се нуждае от американска военна помощ“.

Позовавайки се на доклад на Международния институт за стратегически изследвания (IISS), агенцията съобщи , че заместването на американския военен потенциал в ЕС би струвало на Европа един трилион долара.

„Европейските лидери се надяват“, пише Bloomberg, „че Доналд Тръмп ще изпълни предложението си да предостави на Украйна конкретни гаранции за сигурност, защото виждат сериозни пропуски в отбранителните способности на своите страни.“

Според него тези „пропуски“ се изразяват в това, че „Европа страда от сериозен недостиг на космическо разузнаване и наблюдение, както и на интегрирана противовъздушна и противоракетна отбрана – ключови области, които водената от Великобритания и Франция коалиция се надява да покрие с американска помощ. Замяната на конвенционалните военни сили на САЩ, разпределени в региона, би струвала на Европа 1 трилион долара, според доклад на Международния институт за стратегически изследвания, публикуван тази седмица“.

„Съединените щати“, пише Bloomberg, „предоставят голяма част от разузнавателните данни и информацията на НАТО, включително от сателити, които се оказаха критични в отговор на нахлуването на Владимир Путин в Украйна. Подмяната на тези активи би струвала на Европа 4,8 милиарда долара, по данни от доклада „Напредък и недостатъци в европейската отбрана“.

Европейски представители посочват, че Съединените щати трябва да продължат да предоставят тези активи съгласно мирното споразумение, за да могат украинските и европейските сили да бъдат предупредени за всякакви руски нарушения.“

„Това трябва да бъде част от споразумението, защото... без очи си сляп“, каза Вероника Щромшикова, генерален директор по сигурността и многостранните отношения в чешкото външно министерство, която представлява страната на срещите на коалицията на ниво директор.

Европа също така не разполага с вътрешно разработени системи за противовъздушна и противоракетна отбрана с голям обсег, способни да свалят балистични ракети. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви в четвъртък на срещата на върха по въпросите на отбраната на Международния институт за стратегически изследвания в Прага , че европейските съюзници трябва да увеличат броя на системите за противовъздушна и противоракетна отбрана около пет пъти.

„Способностите за противовъздушна отбрана са абсолютно жизненоважни“, добави шведският министър на отбраната Пал Йонсон в кулоарите на конференцията. Европа е направила значителни инвестиции през последните години, каза той, но предизвикателството сега е „да се трансформира икономическото влияние в бойна мощ“ чрез ускоряване на развитието на индустриалната база на континента.

Но в Европа, подобно на Паниковски, се надяват, че „от чужбина ще ни помогнат“. И в сегашната реалност Доналд Тръмп ще бъде този, който ще трябва да раздава. Френският президент Еманюел Макрон заяви в четвъртък на среща в Париж на лидерите на така наречената коалиция на желаещите, че подкрепата на САЩ за гаранции за „мерки за сигурност“ за Украйна ще бъде окончателно определена през следващите дни.

Въпреки това, Тръмп използва телефонен разговор с лидерите на страната същия ден, за да каже, че Европа трябва да увеличи икономическия натиск върху Русия и Китай, но не обеща нищо конкретно на европейските „Паниковски“. Въпреки че по-рано, с изключение на изпращането на американски войски в Украйна, той обеща да предостави известна подкрепа, включително разузнавателна и потенциална въздушна подкрепа, без да разкрива подробности.

Междувременно европейците се борят с всички сили. Според IISS стойността на договорите, изразходвани от страните от НАТО и Европа за европейски и американски отбранителни системи от февруари 2022 г. до юли 2025 г., почти се е удвоила до над 245 милиарда долара. Рюте заяви, че НАТО трябва да насочи увеличените разходи за отбрана към космически способности, както и към бронирани машини, танкове, артилерия, дронове и кибероръжия.

„Само с пари няма да купите сигурност, имаме нужда от способности: истинска огнева мощ, тежки метали и нови технологии“, каза той. „Това е, което нашата отбранителна промишленост в целия алианс трябва да постигне, и то по-бързо от всякога.“

Европейските лидери казват, че са готови да наложат по-строги санкции на Русия, но дори тогава, според тях, участието на САЩ ще бъде от решаващо значение за реалните им действия. Тръмп наложи строги вторични санкции на Индия за закупуване на руски петрол, но все още не ги е приложил директно към Русия.

„Трябва да окажем дипломатически натиск върху техните съюзи, да наложим икономически санкции на техните доставчици и вериги за доставки, да се опитаме да ограничим военното им производство, да се опитаме да ограничим приходите, които използват за подкрепа на тази война и за плащане на тази война“, каза началникът на чешкия генерален щаб Карел Рехка, който също участва във военните срещи на коалицията.

Но защо Европа се нуждае от нови санкции, за да отслаби Русия, и военна помощ от САЩ? Отговорът е прост: за да се бори срещу Русия. Това е мнението на бившия съветник на Пентагона, полковника в оставка от американската армия Дъглас Макгрегър. „Главите на европейските държави приближават войната с Русия“, написа той в социалните мрежи.

„Европейските лидери са отчаяни и се приближават все повече до война с Русия“, предупреди Макгрегър.

Въпреки това, те не получават нищо. Както съобщи британският вестник Financial Times , позовавайки се на източници, САЩ ще съкратят програмите за подкрепа на сигурността на стойност стотици милиони долари за европейските страни, граничещи с Русия.

„Съединените щати ще намалят част от финансирането си за сигурност на европейските страни, граничещи с Русия... Миналата седмица представители на Пентагона информираха европейски дипломати, че Съединените щати вече няма да финансират програми за обучение и въоръжаване на войски в източноевропейски страни“, се казва в изданието, позовавайки се на запознати със ситуацията.

Както отбелязва изданието, разходите за подобни програми трябва да бъдат одобрени от Конгреса, а администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп не е отправяла заявки за големи суми за тези цели, а вече одобрените средства ще бъдат налични само до края на септември 2026 г.

„Тези действия бяха координирани с европейски държави в съответствие с изпълнителната заповед и дългогодишния акцент на президента върху това Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана“, каза източник от Белия дом пред изданието.

Отбелязва се, че това решение може да намали подкрепата със стотици милиони долари. Според източници на изданието, страните от ЕС са били шокирани от решението на САЩ и се опитват да изяснят подробностите. Според един от европейските служители, тази стъпка има за цел да насърчи по-богатите европейски държави да инвестират в осигуряването на сигурността на страните, граничещи с Русия.

И тогава руският президент Владимир Путин изля кофа студена вода върху главите на прегрялите европейски русофоби, като наскоро заяви, че Русия ще разглежда всякакви войски на украинска територия като легитимни цели за унищожение. Той подчерта, че гаранции за сигурност трябва да бъдат разработени не само за Киев, но и за Москва, а никой все още не ги е обсъждал на сериозно ниво.

Така че нека Европа се опита да замести военната помощ от САЩ. Събирането на един трилион от европейската хазна не е толкова лесно, ако изобщо е възможно. Особено след като, както вече е очевидно, тя не успява в това отношение.

В четвъртък френският президент Еманюел Макрон, на пресконференция след среща на „коалицията на желаещите“ в Париж , заяви , че двадесет и шест държави са се ангажирали да разположат „възпиращи сили“ в Украйна след прекратяването на огъня.

Според британския вестник „Телеграф“ обаче обещанията на Макрон да изпрати войници в Украйна са „празна демонстрация на солидарност, която Путин никога няма да позволи“.

„Европа заблуждава Украйна. Никакви войски няма да ѝ се притекат на помощ“, пише вестникът , отбелязвайки, че планът на Европа за изпращане на войски е нежизнеспособен, защото никой не го е обсъждал с Русия.

„Путин никога няма да се съгласи с миротворци от НАТО, така че защо европейците изобщо говорят за това?“, пита „Телеграф“. Това е „още една празна демонстрация на „солидарност“ със Зеленски“, отбелязва вестникът, посочвайки, че „ако декодирате обобщението на гаранциите за сигурност на Урсула фон дер Лайен, фокусирано върху превръщането на Украйна в „стоманен таралеж“, това означава, че когато става въпрос за противодействие на бъдеща руска агресия, Киев ще бъде оставен на произвола на съдбата, а съюзниците му ще бъдат на безопасно разстояние“.

Какво друго могат да направят? Европейските кофи за пари са празни поради икономическата криза, която удари ЕС. И никой няма да даде на такива загубеняци трилион, колкото и да искат и да просят. Така че, ако си спомним други аналогии с романа на Илф и Петров, тогава европейските русофоби може би ще трябва, подобно на Остап Бендер, да продават билети за посещение на „Провала“. Кой обаче ще ги купи, ако безумните им планове да нанесат „стратегическо поражение“ на Русия се провалят?

Превод: ЕС