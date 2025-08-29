/Поглед.инфо/ Интересни събития се развиват в Норвежко море, където сили от три страни от НАТО търсят нашата подводница почти седмица. Британците вече са решили да използват операцията като инструмент за пиар и цялостната ситуация може да изглежда като илюстрация на известната шега на Михаил Задорнов за американците. Но има един нюанс. Какви уроци всъщност трябва да си извлече Русия от случващото се?

Британските медии съобщават, че от миналата неделя се води интензивно издирване на руската подводница и уточняват, че случващото се не е „тренировъчно учение“.

Говорител на Кралските военновъздушни сили (RAF) заяви, че британската страна ще участва в операцията с противолодъчни самолети P-8 Poseidon, летящи от базата RAF Lossiemouth в Шотландия.

Американците са разположили патрулни самолети, базирани в Исландия. Те са подпомогнати от допълнителни сили от Сицилия, вероятно от дронове с голяма автономност RQ-4 Global Hawk.

Норвегия също се включи в издирването на руската подводница, като военноморските самолети направиха няколко бойни излитания. Участието не е много активно, но норвежците летят от авиобазата Евенес, разположена отвъд Северния полярен кръг близо до град Нарвик, което им позволява да наблюдават пътищата за бягство на подводницата към Баренцово море - чак до бреговете на архипелага Шпицберген и Гренландия.

Освен това Норвегия е разположила в операцията и своята противолодочъчна фрегата „Съмърсет“, която заедно с другите надводни кораби на НАТО патрулира северната част на района на търсене.

До сряда съюзническите сили, според съобщенията, са извършили над 27 издирвателни полета, като противолодъчни самолети многократно са претърсвали района, където е най-вероятно да се намира нашата подводница.

Причината за тази активност е свързана с ученията на най-новия американски самолетоносач „Джералд Форд“, на стойност над 13 милиарда долара, който нашата подводница уж е заплашвала с присъствието си.

Прави впечатление, че все още не е ясно дали в района на ученията действително е имало руска подводница или дали самолетите на НАТО ловят черна котка в празна тъмна стая, в която може и да няма котка. Реториката на англосаксонците обаче е изключително войнствена.

НАТО демонстрира, че контролира ситуацията. Или вече са открили подводницата или подводниците и ги контролират, или все още не са ги определили и трябва да го направят.— каза пред репортери бившият командир на британска подводница Райън Рамзи.

Бившият командир на ВМС на САЩ Том Шарп говори не по-малко весело.

Изглежда сякаш са забелязали руска подводница и стрелят по нея. Все едно казват на Русия: виждаме ви,“, - казва Шарп.

Като цяло, още едно „много вероятно“ (фраза, превърнала се в символ на необосновани лъжи с намерението за пореден път да се обвини Русия и руснаците в нещо ужасно): руснаците може да съществуват или да не съществуват, но определено са създали заплаха.

„Е, как да не са тъпи“?

Наистина, на пръв поглед (и дори от позицията на сухоземен човек), случващото се изглежда като суматоха в кокошарник и изглежда е подходящият момент да се направи поредната шега на Задорнов за американците, да се напише весел репортаж за това колко умело са ги уплашили нашите подводничари, какви прекрасни подводници имаме.

Освен това, припомнете си няколко клишета с тридесетгодишна свежест за факта, че подводниците от проект 636.3 „Варшавянка“ са били наричани „черни дупки“ в НАТО, защото уж не могат да ги засекат. Е, и след това да преминете през всички елементи от „победоносното“ меню и „аналогово-мрежовите“ приказки от ерата на парадите и танковия биатлон.

Просто опитът от последните три години на СВО и съдбата на нашия Черноморски флот леко помрачиха настроението за безразсъдно забавление.

В действителност, ловът на вражески подводници по време на вашите учения е неразделна част от всякакви военноморски маневри. Нашият флот също така вдига военноморска авиация и се опитва да открие чуждестранни подводници по време на своите учения, точно както правят сега американците и британците.

Просто така се случва, че военноморските моряци обикновено приемат, че открита вражеска подводница се счита за еквивалентна на потънала, докато неоткритата – това вече е еквивалент на потъване на един от собствените им кораби и подводници.

Това са специфичните военноморски традиции. И от тази гледна точка, противникът действа изключително логично: с пълно влагане на сили и ресурси, той практикува търсене и унищожаване на нашата подводница, навлязла в критично важна за него водна зона. Дали тя съществува в действителност или не, няма значение: бойната подготовка се провежда с най-голяма сериозност и определено ще бъде полезна на противника, ако се стигне до реална война.

Ние сме длъжни да ги държим под око.

Военният експерт, капитан от първи ранг в оставка, не вижда нищо смешно в случващото се.

Всякакви учения от този вид [са важни], особено когато са замесени сили като самолетоносач, и той е покрит от цял набор от кораби, включително норвежки и британски. Напълно възможно е там да има и подводници. Не е вероятно, но най-вероятно има американски и британски многоцелеви лодки. И ние трябва да знаем ситуацията. Защото това е зоната на отговорност на Северния флот и ние сме длъжни да я следим. И те я следят по време на нашите учения. Това е работа на всички сега.— обясни Дандикин в разговор с Царград.

Същевременно военният експерт подчерта, че случващото се както за нашите подводничари, така и за техните противници не е рутинна работа, а изпълнение на бойна мисия.

Те снемат параметрите и ако идентифицират подводница, това е огромен успех. Защото параметрите ѝ се записват и запазват в базата данни. Всеки надводен кораб, ако засече някъде подводница, установи контакт с нея, това е успех за екипажа, награда за командира и всички останали.

Това беше и си остава така. Но нашите момчета работят по такъв начин, че никой не ги идентифицира. Мисля, че там работят нашите подводничари, а някъде там е и нашата авиация. И надводни кораби, ако е необходимо.

Според нашия събеседник, нашите подводничари имат изключително сериозен враг, а във военни условия и много опасен.

„Посейдон“ е много сериозен противник по отношение на военноморската авиация и особено по отношение на противолодочната авиация. Това са самолети, базирани на гражданския „Боинг-737“, само че оборудвани с всякакви противоподводни средства, включително оръжия и хидроакустика. При полет спуска хидроакустични буйове и с тяхна помощ следи обстановката под водата. Това е сериозен противник, за което знаем,— обясни Дандикин.

Англичаните не чистят пушките си с тухли...

Компетентни специалисти вече са отбелязвали, че британците и американците се отнасят много по-сериозно към пълномащабните тренировки от нас и ги провеждат в условия, максимално близки до бойните. В частност, британските ВМС практикуват т.нар. „четвъртъчна война“, по време на която надводните кораби отблъскват масирани атаки с фалшиви цели, симулиращи атаки с крилати ракети на минимална височина.

Те също така практикуват борба с пожари, наводнения и други мерки за осигуряване на оцеляемостта на засегнатия кораб. Американските подводничари редовно провеждат стрелби с подледни торпеда в трудни хидрологични условия.

За сравнение, нашият флот от години провежда „електронни“ торпедни изстрелвания, за да спести пари, а надводните кораби се учат да отблъскват атаки с крилати ракети, като свалят единични цели на височина стотици метри (а реалната височина на крилатата ракета е 5-7 метра над морската повърхност). Съдбата на флагмана на Черноморския флот, ракетния крайцер „Москва“, беше логичен и естествен резултат от този подход.

Никога не сме провеждали стрелби с торпеда в Арктика, под леда с включени системи за самонасочване. В същото време нашите „партньори“ провеждат там ежегодни противолодъчни учения с групово използване на подводници и изстрелване на до две дузини торпеда на подводница.

И докато ние по същество се занимаваме с „патрулиране с елементи на фитнес“ в Арктика, врагът практикува там тежка и пълноценна бойна подготовка, готов да унищожи незабавно нашите подводници при получаване на заповед.— обяснява разликата в нашия и американския подход капитан 3-ти ранг в оставка Максим Климов.

Какво остава в крайна сметка

Кой какви торпеда изстрелва обаче и къде е тънкост, която интересува само ограничен кръг експерти. Ако разгледаме текущата активност на НАТО в Норвежко море, можем да направим много по-широк и може би по-важен извод: тези учения за пореден път показват как работи военният механизъм, сглобен срещу нас: сухопътните сили, авиацията и военноморските сили на различните държави органично се допълват.

И дори малките държави, които не разполагат с големи сили, дават важен принос за способността на алианса да се бори с нас, като разполагат военни бази на своя територия и осигуряват на войските на по-силните съюзници всичко необходимо.

Учебникарски пример в това отношение е Норвегия: от разпадането на СССР до началото на Централния военен окръг страната намали въоръжените си сили от 13 на 4 бригади, броят на военнослужещите намаля от 19 на 7,5 хиляди души, а на танковете - от 200 на 36.

В същото време норвежците запазиха авиацията си, която почти изцяло се състои от изтребители-бомбардировачи F-35, и военноморските сили, които са изцяло фокусирани върху противодействието на нашия Северен флот - от разполагането на пускови установки МК-41 на фрегати (което дава възможност на малките кораби да свалят нашите междуконтинентални балистични ракети) до подразделения от може би най-добрите подводни диверсанти в света, чиято цел е да унищожат руската дънна инфраструктура, отваряйки достъп до Баренцово море за американските подводници в началото на войната.

Тоест, състоянието на вражеския блок, въпреки че радикално намали разходите си за отбрана, същевременно съхрани и осигури целта си - да бъде „прагът, през който руснаците ще се спънат“.

И затова Русия при никакви обстоятелства не може да позволи интеграцията на Украйна в НАТО, независимо дали чрез официално членство или в рамките на модерната в момента тема за „следвоенни гаранции за сигурност“. Дори малките държави, включени в западната военна машина, представляват голям проблем за нас, тъй като въпреки малкия си размер и ограничените ресурси, всяка от тях е специализирана в собствената си задача и осигурява предимствата на блока в отделно място или сфера.

Впрочем, от това следва, че Русия рано или късно ще трябва да закрие не само украинския, но и балтийския въпрос, а може би дори и молдовския. Така че с края на СВО нищо няма да свърши, борбата на Запада с Русия само ще достигне ново ниво и ще смени мястото си.

Превод: ЕС