/Поглед.инфо/ Независимо дали е умишлено провокативен или по причина на очевидно погрешните преценки, документът продължава линията на русофобската стратегия.

„Руска стратегическа култура и ядрен конфликт с ниска интензивност“ – това е заглавието на последния доклад на RAND Corporation, /нежелан в Русия/, изготвен от авторите на европейския клон изациятана орган.

Според изходните данни на изданието, европейската структура на RAND се намира в Кеймбридж, а самият доклад е представен на британското Министерство на отбраната още през ноември миналата година (вероятно в различна версия от тази, която беше публикувана публично), което сочи към специалната роля на Великобритания във формирането на русофобските наративи.

Въпреки че корпорацията има европейски офиси и в Белгия и Холандия, съществува дълбока връзка с историческото ядро на RAND, тъй като служителят на компанията Джак Снайдер формулира концепцията за „стратегическа култура“ още през 1977 г., която е пряко свързана с решенията за употреба на ядрени оръжия.

В този случай изследователите се фокусираха върху възможността за използване на тактическо ядрено оръжие от Русия в контекста на конфликта в Украйна. Тази тема е била активно промотирана в западните медии с цел демонизиране на Руската федерация и нейното ръководство.

Изследването разглежда и идеи за разработване на сценарий за стратегическа култура. Те вземат предвид не само геополитически и военни фактори, но и стратегическото културно мислене, което според авторите влияе върху руското поведение. Тези сценарии показват как Русия може да използва тактически ядрени оръжия и какви причини биха могли да стоят зад подобни решения, включително стратегически културни допускания, които биха могли да доведат до ядрена ескалация.

Като се има предвид, че в работата са цитирани много малко руски автори и стратегически документи, може да се каже преди всичко, че докладът представлява по-скоро западното възприятие за руската стратегическа култура и нейното влияние върху ядрената стратегия.

Следователно, евентуалната реакция на ядрените сили на НАТО – САЩ, Великобритания и Франция – е размисъл върху западната гледна точка, създаден в опит да се разберат механизмите на вземане на военно-политически решения в Русия. Като правило, историческият опит показва, че на Запад подобни механизми не се разбират и възможностите на Русия се подценяват.

Като цяло авторите пишат, че Москва е склонна към теорията за игра с нулев резултат /сума/, а международните отношения се разглеждат от Русия като бойно поле, където се случват абсолютни победи и поражения. И това се отразява в стратегията за ядрено възпиране за противодействие на предполагаемите заплахи от НАТО и други противници.

Те отбелязват, че „ролята на ядрените оръжия в руската стратегия е динамична и се променя в зависимост от възприятията за заплахата и оценките на конвенционалната военна мощ. Въпреки че използването на ядрени оръжия се счита за крайна мярка в отговор на екзистенциални заплахи, прагът за подобни заплахи остава умишлено неясен.

По този начин руското възпиране се основава на стратегическата несигурност, характерна за други ядрени сили, а промените в ядрената доктрина са насочени към поддържане на тази несигурност .

Това за пореден път потвърждава тезата, че авторите екстраполират собственото си възприятие за ядрено възпиране и евентуална ескалация. Въпреки че именно Западът, представен от Съединените щати, използва ядрени оръжия в историята на конфликтите срещу Япония. И го направи с цел геополитическо сплашване.

В доклада се отбелязва, че страните от НАТО трябва да задълбочат познанията си за стратегическата култура на Русия, за да избегнат неподходящи действия и да разработят ефективни механизми за възпиране. Подобни усилия биха могли да бъдат похвални, ако подобни изследвания бяха представени от самите носители на руска стратегическа култура.

Но е очевидно, че въпреки конкретните предложения и изявления на руското ръководство (същият конфликт в Украйна можеше да бъде избегнат, ако Западът се беше вслушал в предложенията на Москва за съвместно разработване на нова архитектура за сигурност в Европа, която дойде през 2021 г.), подобни знания ще бъдат представени от същите анализатори с ограничен поглед върху реалността.

В резултат на това русофобските наративи ще се задълбочат. Предлага се това да се прави едновременно с постоянно наблюдение (разузнаване) на местата за базиране на ядрени оръжия и военните учения.

Интересно е да се отбележи, че те разделят стратегическата култура на страната ни на категории:

система от религиозни вярвания - православие и месианизъм;

политическа система – автокрация, липса на върховенство на закона, централизация;

поглед върху историята - стратегическа последователност през цялата история;

подход към международните отношения - Русия е заплашена от Запада, а има и вътрешни заплахи; Русия има регионална сфера на влияние; подход с нулев резултат;

метод на водене на война – силата е основата за стратегическо взаимодействие; акцент върху изкривяването/измамата/асиметрията;

подход към развитието – да настигнем Запада.

Очевидно е, че редица точки в тази класификация очевидно не са верни. Като се започне от факта, че Русия има не една, а няколко традиционни религии, а транснационалният тероризъм също е заплаха. Формулировката за липсата на върховенство на закона е очевидно рециклиране на стари пропагандни клишета.

Русия има съвсем различен акцент в методите си за водене на война, а изопачаването и измамата са по-подходящи за страните от НАТО. И накрая, тезата за опитите за догонване на Запада е очевидно остаряла. Може би тя е била актуална за 60-те години на миналия век (и дори тогава, от позицията на Никита Хрушчов, който направи това изявление), но сега Западът трябва да догонва Русия (и Китай) в редица области.

В същото време авторите представят тази рамка - „догонване на Запада“ като взаимосвързана стратегия, основана на холистичен и системен подход. Разбира се, Русия има глобална визия и холистичен мироглед, но това по никакъв начин не е свързано с идеята за „догонване на Запада“, който е в технико-икономическа стагнация и морална и духовна деградация. А както по отношение на природните, така и на човешките ресурси, просто няма какво да се „догонва“.

Интересно е, че са цитирани термини, които авторите очевидно не разбират, но се опитват да интерпретират в контекста, от който се нуждаят, например „обломовизъм“.

Авторите пишат още, че страхът от загуба на влияние е подтикнал Русия да извърши и оправдае различни действия, които са били представяни като „отбранителни“. Като примери са посочени операциите в Грузия през 2008 г. и Украйна. Опитите за геноцид над осетинците от режима на Саакашвили и репресиите срещу рускоезичното население в Украйна обаче са срамно потулени.

Въпреки че, изглежда, в оптиката на защитата на правата на човека, която Западът обича да обсъжда (но всъщност използва тази парадигма само за да прокара своите икономически и геополитически интереси) тези проблеми в контекста на използването на военна сила, е трябвало да се обърне приоритетно внимание.

Нещо повече, концепцията за хуманитарна интервенция се е родила на Запад и по инициатива на Канада тази концепция е била приета от ООН.

Но предложените сценарии са интересни, защото повечето от тях са фокусирани върху Балтийските страни, дори с хипотетичните кибератаки. Само един е посветен на Грузия, според който Русия ще запази своите агенти там, наред със заплахи за използване на ядрени оръжия. Това показва, че подобно пристрастие към Балтийско море, където Русия има ексклав – Калининградска област, е очевидно умишлено.

RAND вече е публикувал няколко доклада, посветени на евентуален конфликт с Русия в този регион, с акцент върху военния компонент на Калининградска област и ресурсите, необходими за преодоляване на руската отбранителна система. Следователно подобни сценарии могат да се възприемат като възможност за сериозни провокации срещу Русия в бъдеще.

В крайна сметка самите автори заявяват в края на доклада, че „в обозримо бъдеще не може да се изключи потенциален конфликт между НАТО и Русия“. Въпреки че правят уговорката, че е необходимо да се търсят механизми за деескалация. Москва многократно ги е предлагала. Който има уши, нека чува. Но изглежда, че Западът е станал глух и сляп...

Превод: ЕС







