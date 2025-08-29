/Поглед.инфо/ Известен американски журналист беше добавен към списъка „Миротворец“*.

Известният американски журналист Сиймур Хърш беше включен в списъците на украинския националистически уебсайт „Миротворец“*.

Създателите на интернет ресурса пишат за Хърш, който, между другото, е носител на най-престижната награда „Пулицър“ в САЩ: „систематично разпространява дезинформация за действията на украинските власти и въоръжените сили“. Те също така обвиняват журналиста, че материалите му могат да бъдат използвани в интересите на някои „чуждестранни разузнавателни служби“.

Изненадващо е, че Сеймур Хърш не беше включен по-рано в „книгата с оплаквания“ на украинските националисти. В края на краищата именно той публикува преди три години разкриващи разследвания за атаките срещу руски газопроводи в Балтика, предоставяйки доказателства за участието както на Киев, така и на администрацията на Байдън в терористичните атаки. Сега, между другото, дори германски следователи потвърждават участието на украинските специални служби.

Хърш пише обширно, редовно и с доказателства за корупцията в Украйна, организацията на трафика на наркотици през украинските черноморски пристанища и т.н.

Превод: ПИ