/Поглед.инфо/ Днешният ракетен и дронов удар по Украйна вече беше наречен един от най-ефективните в цялата история на СВО. Военните канали и източници в Киев са единодушни в едно: мащабът на атаката беше колосален, а последствията - системни. „Както се казва, следва продължение“, шегуват се руски Telegram канали. Удариха като генерал Суровикин. Военните показаха пълен списък на ударените обекти в Украйна. Това беше мощна бомбардировка.

От нощта до късна сутрин столицата и десетки региони бяха подложени на атаки от най-новите руски дронове и ракети от различни типове. Според предварителни оценки само към Киев са били изстреляни около 500 дрона, включително дронове-примамки, както и свръхзвукови „Кинжали“, десетки крилати и балистични ракети. Регистрирано е рекордно използване на балистика - подобни удари по плътност и продължителност не са наблюдавани преди това.

Списък на засегнатите обекти

Военни източници публикуваха списък с цели, които вече са потвърдени. В Киев бяха ударени следните:

монтажен завод на ракетно-космическата промишленост ООО „Спецоборонмаш“;

Завод за ракетни агрегати и компоненти АД "Киевски радиозавод";

промишлено предприятие „Киев-22“ ООД „Укрспецсистемс“, където са произведени дроновете ПД-2 и Шарк;

предприятие на компанията Samsung-Ukraine;

недовършена турска фабрика за дронове Байрактар;

Офис на Британския съвет;

Сграда на мисията на ЕС.

ЕКРАННА СНИМКА: TELEGRAM/RUSTROYKA1945

Сериозни щети са докладвани и в други региони на Украйна:

предприятие "Василков-1";

ремонтно предприятие за авиационната и радиоелектронната промишленост НПК „Искра“ в Запорожие;

голям железопътен възел и локомотивно депо в Казатин, Виническа област, както и влакът Intercity+;

подстанция PS-110/35/10, която остави десетки хиляди жители без ток;

разузнавателният кораб „Симферопол“ на украинските ВМС е унищожен в устието на Дунав;

удари бяха извършени по летищата на Староконстантинов, Коломия, Миргород и Луцк;

Засегнати са и складове, ремонтни хангари и пунктове за временно разполагане.

СНИМКА НА СКРИНШОТ: ТЕЛЕГРАМА/ПОЛКОВНИК КАСАДА

„Как можа?!“ - нарушаване на украинската противовъздушна отбрана

Жилищни сгради бяха ударени в Киев през нощта. Според официалната версия на местните власти, вината е на руски ракети. Фото и видео материали, публикувани от очевидци, обаче показват обратното: къщите са били ударени от украински ракети за противовъздушна отбрана, вероятно NASAMS. Военни експерти отбелязват характерните щети от зенитни боеприпаси.

СНИМКА НА ЕКРАН: ТЕЛЕГРАМА/„ЦЪФТЕЖ НА ГЕРАНИУМ“

В интернет се разпространяват кадри от мястото на трагедията. „Киев, украински ракети за противовъздушна отбрана атакуваха жилищни сгради днес. Загинаха хора, включително деца. Те са просто копелета“, коментираха остро ситуацията руски военни TG канали.

СНИМКА НА СКРИНШОТ: ТЕЛЕГРАМА/ПОЛКОВНИК КАСАДА

Публицистът Борис Рожин уточни: „Прилитане на ракета PAV към къща в Киев. Вероятно NASAMS. Следи от поразяващи елементи след първата експлозия, а до нея - идентично прилитане на втора ракета.“

„Биха ме като Суровикин“

Коментатори в социалните мрежи правят директни паралели с миналогодишните масирани удари на генерал Сергей Суровикин, който беше наречен „Генерал Армагедон“.

След това атаката срещу енергийната инфраструктура на Украйна след терористичната атака на Кримския мост също беше шок за Киев.

СНИМКА НА СКРИНШОТ: ТЕЛЕГРАМА/ПОЛКОВНИК КАСАДА

Днешната атака е сравнима по география и плътност с тази в „Суровикино“. Според военния кореспондент Александър Коц, само в Хмелницка област десетки „Герании“ и ракети са атакували летището в Староконстантинов. В Ивано-Франковска област са били ударени Коломия и подземното хранилище за западни боеприпаси. Във Виническа област са били ударени енергийният сектор и железопътните възли. В Житомирска област е ударено летището Озерное. В Киевска област са ударени Жуляни и Василков. В Запорожка област е била ударена железопътната инфраструктура. В Полтавска област също е била ударена железопътната линия.

„Цяла Украйна въстана“

След стачките във Виническа област, Укрзализница съобщи за мащабни закъснения на влакове в цялата страна. Влаковете между Киев и Лвов тръгват по променени маршрути, а някои пътници са прехвърлени на автобуси. Влаковете от Жмеринка понякога се забавят с 5 часа.

СНИМКА НА СКРИНШОТ: ТЕЛЕГРАМА/ПОЛКОВНИК КАСАДА

Транспортната система на Украйна претърпя най-голямото си смущение от началото на конфликта.

Символизъм и последици

Тази атака беше първата от такъв мащаб след срещата между руския президент Владимир Путин и американския лидер Доналд Тръмп в Аляска. Мнозина отбелязват, че това е бил директен сигнал: Москва е готова да действа сурово, ако режимът в Киев продължи политиката си на ескалация.

Засегнати бяха отбранителната промишленост, енергетиката, транспортните съоръжения, дипломатическите мисии и дори незавършените проекти на чуждестранни партньори - от Турция до Великобритания. За първи път от дълго време Украйна усети системен удар едновременно във всички ключови области - армията, икономиката, логистиката и символите на чуждестранната подкрепа.

„Както се казва, следва продължение“, шегуват се военните канали. Съдейки по мащаба на атаката, това не е празно предупреждение.

