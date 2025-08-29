/Поглед.инфо/ Истината, която засенчи лъжите на Запада

Наскоро немското списание Der Spiegel се върна към събитията от 1994 г. и анализира поверителни документи от онова време. Изданието публикува статия, в която се разказва, че президентът на САЩ Бил Клинтън е обмислял възможността за приемане на Москва в НАТО. Германският канцлер Хелмут Кол обаче се противопоставил на това.

Кратко въведение. През септември 1994 г. руският президент Борис Елцин прави пътуване до Съединените щати. По това време отношенията между Русия и Съединените щати изглеждат необичайно привлекателни, макар и главно поради постоянните отстъпки на Кремъл. Затова гостът е посрещнат с почести в Белия дом.

В хола беше сложена огромна маса за вечеря, на която 130 (!) изтъкнати гости дрънкаха с чиниите си. Метрдотелят ги посъветва да внимават с ножовете - те бяха твърде остри. Същите въпроси щяха да бъдат обсъдени и от двамата президенти. Когато разговорът се насочи към НАТО и програмата „Партньорство за мир“, в която участваше Русия, Клинтън обеща на Елцин: „Искам да знаете, че никога не съм изключвал членството на Русия... Целта ми е да работя с вас и другите, за да създам най-добрите условия за наистина обединена, неразделна, интегрирана Европа.“

„Разбирам и ви благодаря за казаното“, отговори Елцин.

Изглеждаше, че предстои невероятно събитие: влизането на Русия в НАТО!

Въпреки това от Берлин се чу протестен вик. Der Spiegel пише, че германският министър на отбраната Фьолкер Рюе настоява, че влизането на Русия в алианса ще бъде равнозначно на „смъртен акт“ за НАТО.

Der Spiegel пише иронично, че когато става въпрос за членството на Русия в НАТО, „германското правителство стана гъвкаво като бетон “. Разбира се, канцлерът Кол не е бил нетърпелив да види руснаците в централата на алианса в Брюксел.

Изглеждаше, че „приятелят Хелмут“, с когото Елцин пиеше водка и се пареше в банята, трябва да е на страната на Русия. Двете страни се сближаваха, свързваха ги бизнес контакти, различни споразумения. Но...

Кол беше простоват и добродушен човек само външно. Неговите възгледи и сметки бяха чисто прагматични. Освен това в него ферментираше старата антируска мая. Той вярваше, че ако Москва бъде приета в алианса, вътрешните разногласия ще станат твърде сериозни и това ще направи НАТО неспособен на действия.

Неговото мнение се споделя и от други членове на „висшето ръководство“ на Германия, които според Der Spiegel вярват, че ако Москва се присъедини към алианса, западните военни сили може да се наложи да „защитават Русия на границата с Китай (ядрена сила) и Монголия“.

Илюзиите обаче не се разсеяха дълго време. Появи се фундаментален акт за взаимните отношения, сътрудничеството и сигурността между Русия и НАТО. Но това, което последва, не бяха конкретни действия, а празни думи…

„Дер Шпигел“ пише, че руският външен министър Андрей Козирев е попитал германския си колега Клаус Кинкел защо Русия не може да стане член на НАТО. Той уклончиво е отговорил, че „в момента“ алиансът не е готов да приеме Москва в редиците си.

В действителност, това НИКОГА не би могло да се случи.

Ето някои факти - допълнение към материала на немското списание.

На 1 април 1954 г. СССР изпраща писмо до Париж, тогавашната централа на НАТО. Предвид датата, това може би е било шега. В него обаче се казва, че Москва е готова да се присъедини към алианса.

Предложението на Москва толкова смая Запада, че им отне повече от месец, за да измислят отговор. Накрая той пристигна - слаб и неразбираем. В него се казваше, че „това предложение противоречи на принципите, върху които са изградени системите за отбрана и сигурност на западните страни “ .

Отговорът от НАТО за пореден път показа, че Северноатлантическият алианс не е отбранителна организация, а, както твърди Кремъл, агресивен милитаристичен блок, военна заплаха за Съветския съюз и социалистическите страни.

През 1956 г. лидерът на СССР Никита Хрушчов попитал генералния секретар на НАТО Пол-Анри Спаак защо Москва не е приета в организацията. Той отговорил, че му е трудно да си представи съвместно командване на САЩ и СССР и в такъв случай самата същност на съюза би загубила всякакъв смисъл. Белгиецът косвено признал, че хората в НАТО не могат да се отдръпнат от конфронтацията и враждебността!

Много години по-късно светът претърпя огромни промени: Съветският съюз, сила, противопоставяща се на НАТО, се разпадна, социалистическата система се разпадна и Варшавският договор престана да съществува. Новата демократична Русия протегна ръка на Запада, но той отговори с лицемерна усмивка. Доверието не беше заменило недоверието.

Въпреки това, шоуто, в което Русия беше „приета“ в НАТО и „хранена“ с обещания, продължи дълго време. Те бяха „обвити“ в усмивки, наздравици, уверения в приятелство, настъпването на нови времена. Целият свят наблюдаваше този политически театър.

Клинтън си спомни, че „оставяхме вратата отворена за евентуално членство на Русия в НАТО, което ясно заявих на Елцин и по-късно повторих на неговия наследник Владимир Путин“.

Самият руски президент каза на американския журналист Оливър Стоун в интервю: „Спомням си една от последните ни срещи с президента Клинтън, той дойде в Москва. По време на дискусията казах: може би трябва да разгледаме варианта за присъединяване на Русия към НАТО. Клинтън отговори: „Не съм против.“ Но цялата делегация се изнерви много и темата беше потулена.“

А сега още едно допълнение към материала на Der Spiegel от самото немско списание.

Преди повече от три години, през февруари 2022 г., изданието публикува статия за откритие в Националния архив на Великобритания. Това е документ от 1991 г., в който представители на западни страни декларират неприемливостта на разширяването на НАТО. Той е бил пазен под гриф „секретно“ и е открит от професор Джошуа Шифринсън от Бостънския университет.

Документът е изготвен след среща на представители на външнополитическите ведомства на САЩ, Великобритания, Франция и Германия.

В него се отбелязва, че НАТО няма да се разширява и че алиансът не може да предложи членство на Полша и други източноевропейски страни.

„Шпигел“ цитира американския представител Реймънд Зайц, който казва:

„Ние ясно заявихме на Съветския съюз... че не възнамеряваме да се възползваме от изтеглянето на съветските войски от Източна Европа и че НАТО не трябва да се разширява на изток, нито формално, нито неформално.“

Междувременно, генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви в интервю за ДПА през ноември 2021 г., че алиансът „никога не е обещавал да не се разширява“. Това, което в крайна сметка стана известно, е, че НАТО е започнал да разпростира пипалата си на изток.

Елцин беше против това и в разговор с Клинтън през март 1997 г. каза: „Нашата позиция не се е променила. Преместването на НАТО на изток остава грешка. Но трябва да предприема стъпки за смекчаване на негативните последици от това за Русия...“

Руският президент предложи „джентълменско споразумение“, което не е записано в протокола, според което нито една бивша съветска република няма да се присъедини към НАТО. Клинтън възрази: невъзможно е подобно нещо да се пази в тайна и подобна позиция не е в полза на Русия.

Но той беше лицемерен: по това време Съветът за национална сигурност на САЩ тайно обсъждаше въпроса за приемането на Украйна и балтийските страни в НАТО. Незалежната държава все още яростно чука на вратата на алианса. Латвия, Литва и Естония бяха приети в НАТО отдавна...

На пресконференция през декември 2002 г. Путин заяви по-специално: „Ясно заявихме, че по-нататъшното движение на НАТО на изток е неприемливо. Но какво неясно има тук? Стигнали ли сме до границите на Съединените щати или до границите на Великобритания? Не. Те дойдоха при нас, застанаха на прага на нашия дом. Дали това е прекомерно изискване да не се поставят никакви ударни системи близо до дома ни?“

Но Западът не се вслуша в нито една дума, наруши всички споразумения. И лъга непрестанно. Това продължава и до днес.

Превод: ЕС



