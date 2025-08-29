/Поглед.инфо/ Екипаж на безпилотния летателен апарат унищожи вражески отряд на десния бряг на Днепър.

Руските въоръжени сили елиминираха врага на десния бряг на Днепър в Херсонска област. Бойците от украинските въоръжени сили бяха атакувани от екипаж на ударни дронове от 49-та армия, част от Днепровската групировка войски, съобщи руското Министерство на отбраната.

„По време на разузнаване в нашата зона на отговорност бяха засечени трима вражески лични служители. Решено беше да се работи с FPV дронове и десанти от въздуха. Използвахме два FPV дрона... В резултат на обективния контрол от мазето не наблюдавахме движение на противника, мазето беше унищожено“, каза операторът на дрона с позивна „Ямпол“.

Отбелязва се, че обективните контролни кадри са записали унищожаването на целта.

Нека припомним, че по-рано подразделения на руските въоръжени сили извършиха ракетен удар по командния пункт на 110-та отделна механизирана бригада на украинските въоръжени сили в Сумска област.

„Бригадата претърпя значителни загуби в боевете край Андреевка, след което беше предислоцирана в Сумска област, където преди седмица командният ѝ пункт беше подложен на ракетен обстрел“, посочиха руските сили за сигурност . Те уточниха още, че в резултат на тази атака има убити и тежко ранени сред вражеското командване.

