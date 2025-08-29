/Поглед.инфо/ Геополитическото значение на Индия не може да бъде надценено: най-голямото население в света, петата - а в средносрочен план и третата - икономика в света, най-старата цивилизация, значително географско местоположение.

Дори огромната и влиятелна индийска емиграция по света е забележим фактор в глобалната игра. И тогава западните медии съобщават, че Доналд Тръмп е искал да говори с Нарендра Моди по телефона четири пъти, но индийският премиер не вдига слушалката.

Ясно е, че в подобна програма това изглежда по-скоро като фалшива новина: най-вероятно става дума за опита на Вашингтон да организира пълноценни телефонни преговори, но Тръмп наистина има големи проблеми с Ню Делхи. И това е въпреки факта, че Индия е представена в неговата администрация в мащаб, безпрецедентен в американската история: втората дама, тоест съпругата на вицепрезидента, е от индийски произход, както и шефът на ФБР, а Националната разузнавателна агенция се ръководи от индус по религия. И ето такова несъответствие. Кой е виновен?

Преди всичко, Русия е виновна. Защото вчера влязоха в сила увеличените американски тарифи срещу индийския износ за САЩ, които достигат 50 процента, половината от които са „глоба“ за покупката на руски петрол от Индия.

Във Вашингтон, изглежда, сериозно разчитаха, че Ню Делхи ще се огъне под натиск и ще откаже да купува руски петрол. Но Моди не се предаде, защото разбра, че изобщо не става въпрос за пари. И сега западните медии са в недоумение: как е възможно това, защото „от чисто икономическа гледна точка би било много по-разумно да се поддаде на Тръмп“.

И цитират изчислението: икономиите на Индия от закупуването на евтин руски петрол възлизат на 3,5 милиарда долара годишно, а половината от 87-те милиарда износ за САЩ ще попаднат под увеличените мита. Ню Делхи ще загуби много повече!

Всъщност там е работата, че не. И не защото Тръмп евентуално ще направи отстъпки и ще откаже поне „руската“ част от митата (въпреки че това също ще се случи). И не защото отказът да купува петрол от Русия би бил удар по отношенията на Ню Делхи с Москва.

Индия не би могла да отстъпи на Съединените щати, защото това би подкопало репутацията ѝ в света, би ограничило суверенитета ѝ, тоест би противоречило на националните ѝ интереси и стратегия. Моди не призовава за бързо изграждане на постамерикански световен ред, не говори за началото на постзападна ера, но вижда, че това се случва.

За разлика от Китай и Русия, Западът не обявява Индия за свой враг или заплаха, не открива в нея империалистически стремежи, не казва, че оспорва „реда, основан на правила“. Напротив, той наистина иска да получи Индия като близък партньор, дори съюзник в някои отношения – и Ню Делхи често се съгласява с тези движения.

Но само до момента, в който Западът открито разкрива основната си цел: да манипулира Индия в играта си срещу Китай и Русия. Първият вариант е класически: западните страни отдавна играят на индийско-китайските противоречия (някои от които, например териториалните, всъщност са наследени от времената на британското колониално управление в Индия).

Вторият е по-скорошен: дори най-изисканите американски играчи не успяват да скарат Ню Делхи с Москва. Освен това този път Тръмп реши да се направи на очевиден грубиян. Обявявайки тарифи срещу Ню Делхи, той заяви: не го интересува какво ще се случи с „мъртвата“ индийска икономика. Това вече беше твърде много, след което шансовете Индия да се съгласи да се откаже от руския петрол намаляха от един процент на нула.

Така че втората причина за настоящата криза в американско-индийските отношения е очевидна: Щатите са надценили своето влияние и значение. Разбира се, това се отнася не само за отношенията с Индия, но там се проявява най-ясно.

Имате интерес от добри отношения с една много важна държава, но започвате да я натискате не само за мита (както правите с всички останали), а и за отношенията с исторически важен партньор (тоест Русия), изисквайки невъзможното: Индия да се присъедини към опитите тя да бъде поставена на колене.

Беше ясно, че Индия няма да направи това. А ако на САЩ не им беше ясно, тогава това вече е въпрос на компетентност на американското ръководство (с целия му индийски компонент).

В крайна сметка Тръмп очевидно е загубил и ще трябва някак си да оправи ситуацията. Може би още по време на срещата с Моди в края на следващия месец в Ню Йорк (където индийският премиер ще пристигне за сесията на ООН).

Не е ясно какво ще измисли Тръмп, но по това време Моди вече ще е осъществил първото си пътуване до Китай от много години (за срещата на върха на ШОС), по време на което не само ще бъде направен опит за подобряване на китайско-индийските отношения, но и може би ще се проведе първата среща във формат РИК (Русия, Индия, Китай) от много години. А съвместната снимка на Путин, Си и Моди ще има далеч не само символично значение.

Превод: ЕС







