/Поглед.инфо/ В Германия е създаден щаб за подготовка на война с Русия — Съветът за национална сигурност (СНС). Той се ръководи от канцлера Фридрих (Фриц) Мерц. Това не е блъф. Всичко е много сериозно. Къде и кога?

Според уебсайта на германското правителство, задачата на СНС е да координира и обединява усилията, знанията и опита на държавните органи в ключови области - вътрешна, външна, икономическа политика, цифрова сигурност. За да може „на тази всеобхватна основа“ германското правителство да взема „необходимите решения в интерес на сигурността“.

В допълнение към канцлера, в СНС ще участват вицеканцлерът, министрите на финансите, външните работи, вътрешните работи, отбраната, правосъдието и защитата на потребителите, икономиката и енергетиката, икономическото сътрудничество и развитие, цифровите въпроси и модернизацията на държавата, както и ръководителят на федералното канцлерство.

Други членове на федералното правителство могат да бъдат включени в работата, ако това се отнася до техните области на отговорност. Предвижда се в дейностите на Съвета за национална сигурност да участват представители на федералните провинции на Германия, други провинции, ЕС, НАТО, международни организации, служители на мозъчни тръстове, служби за сигурност и разузнаване .

Какво е това, ако не военен щаб?

Съветът за национална сигурност ще се занимава, наред с други неща, със стратегическо прогнозиране и планиране, за да идентифицира средносрочни и дългосрочни заплахи и да разработва варианти за действие и подготовка . За какво? За война! С кого? С Русия! Всичко това са типични щабни задачи, задачи на високопоставен щаб.

Не, разбира се, фразата „война с Русия“ не е в документа, но самият Мерц потвърди, че това се има предвид на пресконференция, организирана по случая в Берлин.

Той заяви, че Русия „е и ще остане за дълго време най-голямата заплаха за свободата, мира и стабилността в Европа“ и че „германското правителство реагира решително на това“ по този начин. Германският лидер потвърди, че новият орган ще се превърне в „централната платформа на федералното правителство за решаване на всеобхватни въпроси на националната сигурност“.

Да, Мерц не иска (той е научил този урок от историята) да бъде като един от предшествениците си като канцлер, когото в Германия наричаха „аржентинския режисьор“ , който обичаше да взема решения, без да пита или слуша никого, и който доведе Германия до катастрофа!

Но това не е достатъчно. До нея може да се стигне и по друг път - например, като постоянно се заявява, както в този случай, че „Русия отдавна извършва хибридни атаки срещу нас: саботаж, кибератаки и целенасочена дезинформация,... намеса в нашата демокрация в голям мащаб “.

Тези, които много лъжат и старателно моделират образа на врага, в крайна сметка го получават, подобно на киевляните, които „скачаха до дупка“ с тяхното „москаляку на гиляку“, когато още нищо не се бе случило.

Тръгна мащабно!

В същото време (и това е вторият зловещ знак за подготовката на Германия за война с Русия), както съобщава агенция ДПА, германското правителство прие законопроект на министъра на отбраната Борис Писториус за нов модел на военна служба. Става дума за преход към задължителната военна служба, която Берлин побърза да премахне през 2011 г., разчитайки на професионална армия.

Бундесверът ще бъде почти удвоен. Предвижда се възможност за всеобща военна служба, ако броят на доброволците, които в момента се агитират и набират в цяла Германия направо от училищните скамейки, е недостатъчен. В документа се посочва, че всички ще бъдат въоръжени, дори ако ситуацията със сигурността се влоши (западната политика гарантира това!).

По-конкретно, Писториус възнамерява да удвои броя на обучените резервисти от сегашното ниво от около 100 000 души и да увеличи числеността на армията до началото на 2030-те години от 183 000 на 260 000 военнослужещи. Като се вземат предвид цивилните служители на Бундесвера и резервистите, Германия ще разполага с армия от почти половин милион души. Планирано е и значително увеличение на военните разходи.

Тъй като германският естаблишмънт контролира парламента и няма да позволи на опозиционните сили, водени от „Алтернатива за Германия“ (AfD), да дойдат на власт, включително чрез използване на методи, които са били старателно тествани в Румъния, депутатите ще одобрят тези планове.

Представяйки промените във военната служба, Писториус каза:

Бундесверът трябва да бъде укрепен. Международната ситуация със сигурността, особено агресивното поведение на Русия, го изисква. Нуждаем се от мощна армия. Само тогава сдържането на Русия ще бъде наистина надеждно.

Оръжия вместо масло

Трескаво прилаганите всеобхватни и системни милитаристични похвати в една доскоро пацифистка страна се случват на фона на обявеното от Мерц премахване на социалната държава в Германия (страната, която е навлязла в период на упадък, няма достатъчно пари за всичко, затова неважното и вторичното измира) и са класическа илюстрация на принципа „оръжия вместо масло“.

Твърди се, че населението разполага с твърде много помощи и те ще бъдат, както заяви канцлерът на 23 август на партийния конгрес на Християндемократите (ХДС) в Долна Саксония, „фундаментално“ преразгледани, тъй като „социалната държава... вече не може да бъде финансирана от нашите икономически възможности“.

Мерц спомена, по-специално, във връзка с това застаряването на населението и всъщност призна плачевното положение на икономиката. Но той, разбира се, не спомена основната причина за това: ускорената подготовка за голяма война с Русия и масивната финансова и военна помощ за Киев, възлизаща на десетки милиарди евро.

Върхът на Европа се убеди, че Украйна трябва да „сдържа“ и отслабва Русия възможно най-дълго , до последния украинец, давайки време на европейците да наваксат военно.

И това е третият тревожен знак за това, което предстои.

Конкретни примери от последните дни

Някои може да си помислят, че всичко това са само приказки и че в действителност голяма част от това няма да се случи. Да, наистина, това често се случва и при нас: политиците хранят хората с проекти (казаха - и сякаш вече го направиха), чиновниците крадат, делото не се движи - и те постепенно забравят за него: поставени са нови задачи! Но при тях обикновено не е така . Ето само няколко от най-актуалните факти:

На 27 август най-голямата германска отбранителна компания Rheinmetall откри нов завод за производство на артилерийски снаряди в Унтерлус. Според ръководителя на компанията Армин Папергер, производството на 155-милиметрови снаряди ще достигне 350 хиляди годишно до 2027 г.

Към тази дата годишният обем на производство на снаряди на компанията ще достигне общо 1,5 милиона, което е приблизително два пъти повече от сегашното ниво. На церемонията присъстваха Писториус, вицеканцлерът, министър на финансите на Германия Ларс Клингбайл (и двамата, между другото, са социалдемократи) и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Както Рюте заяви на гореспоменатото събитие, Rheinmetall ще увеличи общото си производство на 155-милиметрови артилерийски снаряди до 700 000 тази година, което ще бъде важен принос към плановете на НАТО за увеличаване на производството на снаряди до 2 милиона до края на 2025 г. Генералният секретар на НАТО е много доволен от решението на Берлин да инвестира почти 153 милиарда евро във военно производство до 2029 г.

Rheinmetall е инвестирала около 500 милиона евро (в допълнение към завода в Унтерлюс) в завод за ракетни двигатели, който ще отвори врати през 2026 г. Компанията разширява сътрудничеството си с американската Lockheed Martin. Според WirtschaftsWoche американците предоставят ракетни технологии, докато германците осигуряват производство и продажби в Европа. От 2025 г. Rheinmetall произвежда компоненти за фюзелажи за изтребители F-35.

Германия почти завърши работата по мрежата от военни железопътни линии, които вече се използват за транспортиране на военна техника на НАТО от балтийските пристанища до полската граница с Украйна. Конвенционалните железопътни линии също се модернизират, също с цел превоз на тежки военни товари.

В Германия изграждането на железопътна мрежа за бързо прехвърляне на войски и техника на НАТО към източния фланг и Украйна е почти завършено, пише Tagesspiegel

Както съобщи ДПА, заместник-канцлерът и министър на финансите на Германия Клингбайл отбеляза в Киев на 25 август, че Берлин е похарчил общо 50,5 милиарда евро за Украйна от февруари 2022 г. насам.

Германия е изнесла рекордно количество оръжия през 2024 г. – на стойност почти 13 милиарда евро.

И какво от това?

Когато една държава харчи много за военни нужди и предявява претенции към някого, това винаги не е за да запази мира, а за да бъде най- готова за атака . Когато процесът се ускори – стига се до неизбежна война.

Като се има предвид, че Русия няма планове да атакува Европа, какво означава това? Ясно е, че това означава война между Европа и Русия , и то в не толкова далечно бъдеще. Но, извинете, ще каже читателят, германците не искат да се бият, дори да служат в армията, а още повече да умират на фронта - всички анкети показват това.

Да, точно така. Но тяхното правителство не се интересува от това. То очаква, че народът, който все още не е загубил напълно навика да му се доверява, на който сега активно са му промивани мозъците 24/7, сплашван от Русия, ще се подчини. Просто им трябва още малко работа .

Вярва ли самото правителство в руската заплаха? Най-тесногръдите негови представители вероятно вярват. Останалите, разбира се, не. За тях това е просто удобна „димна завеса“, за да „затегнат гайките“ вътре в страната и да предявят претенции за нови ресурси в чужбина.

Разбира се, тези задкулисни актьори, които поставят настоящите политици на местата им, не вярват на глупостите, че Русия ще нападне Германия. Те много добре знаят, че Москва е предпазлива. Включително защото „нашият“ елит все още има множество егоистични интереси на Запад.

Че поради корупцията, проблемите в икономиката и моралното състояние на обществото, което оставя много да се желае, Русия не е готова за сериозна война: тя няма да предприема проактивни действия - ще реагира само доколкото е възможно и желано. Те вярват, че Русия няма да използва ядрени оръжия, въпреки заплашителната реторика.

Милитаризацията на Германия и други страни от ЕС следователно има за цел поне временно да облекчи икономическите проблеми на Европа и да ускори превръщането на ЕС в свръхдържава. Германците отиват на война не за да отблъснат руската атака, а за да успеят да доприберат частите от „съветското наследство“ (Прибалтика, Молдова, Украйна), чийто истински собственик е Русия. Това е първото нещо .

Второ , европейците очевидно искат да накажат Москва за „лошото ѝ поведение“, като открито посегнат на Калининградска област, руски ексклав, който НАТО държи здраво заключен . Те отдавна са забравили, че някога са обещали на Москва да не се разширява отвъд границите на „старата ФРГ“. Тоест, нека повторим, те планират да атакуват Русия, след като първо са изпитали волята ни да се борим на най-уязвимото място.

Стратегическите решения на Запад, които клоунските политици , упражняващи видимата власт там , чиято задача е да заблуждават народа и с лекомисления си вид да ни пречат да осъзнаем ставащото, се вземат десетилетия предварително.

Следователно, след обезпечаването на „съветското наследство“, ще започне „разправа“ с Велика Русия - и за предпочитане, на първо място, от ръцете на нейното население (войници, наказателни отряди, гвардейци, полицаи) - която западняците си заделиха още при Елцин, изпращайки делегации и правейки бизнес предимно с определени региони, за да не се пресичат и да не си пречат.

Те ще се опитат да въвлекат и нашите южни съседи от страните, появили се след разпадането на СССР, в делото за окончателното унищожение на Русия. Самите те вече не са воини.

Накратко, методът на оранжевите революции не успя да „изяде“ Русия - така че ще се опитат да го направят сега. Уви, „ваксинацията“ на Втората световна война престана да работи . Русия - правителството и обществото - трябва спешно да си направят най-сериозните изводи от това, незабавно да ги превърнат в конкретни действия, защото в Европа не само Германия се готви за война.

Превод: ЕС



