/Поглед.инфо/ На 28 август бразилският президент Инасиу Лула да Силва заяви по време на събитие в президентския дворец, че страната му „не е успяло да разговаря с нито един американски представител” до момента. Той разкритикува Вашингтон за „липса на сериозност” в отношенията му с Бразилия.

Лула посочи, че ако американската страна е готова да преговаря, той ще се върне към диалога с по-умерена позиция, но подчерта, че Бразилия няма да „моли за среща“, а вместо това ще насочи усилията си към развиването на други пазари.

На 6 август официално влязоха в сила 50% допълнителни мита върху вноса в САЩ на определени бразилски продукти. Президентът Лула да Силва многократно е посочвал, че тези мерки нанасят вреда както на бразилските износители, така и на американските потребители.