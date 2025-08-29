/Поглед.инфо/ На 29 август в Пекин се проведе заседание на Политбюро на ЦК на ККП, на което бяха обсъдени Наредбата за идейно-политическа работа на ККП и Законът за насърчаване на националното обединение и напредък. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин ръководи заседанието.

На заседанието бе посочено, че идейно-политическата работа е традиция с отличителни характеристики и изтъкнати политически предимства на партията. Изработването и влизането в сила на Наредбата за идейно-политическата работа на ККП е от важно значение за придържането и засилването на ръководството на ККП. Целта на изработването на Закона за насърчаването на националното обединение и напредък е превръщането на теориите и резултатите от практиките на работата на партията, свързана с етническите групи, в усъвършенстван механизъм за идентифициране на национална сплотеност и креативност на китайската нация.