/Поглед.инфо/ На 27 август в провинция Гуейджоу бе пуснат в експлоатация първият в света 660-мегаватов ултра-свръхкритичен енергиен блок, който съчетава въглища и възобновяеми източници и бележи значителен пробив на Китай във високоефективното производството на по-чиста енергия.

Проектът ще намали емисиите на въглероден диоксид с 53%, както и замърсителите като азотни оксиди и серни съединения с над 90% в сравнение с традиционния мазут. Годишните икономии на въглища ще надхвърлят 72 милиона юана.

След цялостното му пускане в експлоатация проектът ще генерира около 6 милиарда киловатчаса електроенергия годишно, с производствена стойност от около 2 милиарда юана. Прогнозите са той да намали емисиите на въглероден диоксид с над 300 000 тона ежегодно, което е равно на засаждането на 2 милиона дървета.