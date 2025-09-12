/Поглед.инфо/ Военни учения, приятелство с Турция, открито презрение към ОКС - Азербайджан и Казахстан съвместно започнаха да играят срещу Русия. „Царградски наблюдател“ вече предупреждава: „Очертаващите се контури на един вид „анти-ОДКС“ стават все по-очевидни. Това са страни от един вид „коалиция на желаещите“, само че в Централна Азия и Закавказие.“ Какво означава всичко това за Москва - прочетете в статията.

„Срещу кого сме приятели?“: военни учения със странен подтекст

Отношенията между Москва и Баку продължават да се влошават и това е по-забележимо от всякога. Въпреки че Азербайджан все още не е обявен за официален враг на Русия, както се случи с Украйна, той прави всичко, за да получи този статут. Президентът Илхам Алиев осъзнава, че въпреки заетостта на Русия в СВО, натискът върху Москва от Баку не е достатъчно ефективен.

Наскоро в Баку започнаха мащабни военни учения, наречени „Безкрайно братство – IV“, в които участват специални части от Казахстан, Катар, Узбекистан и Турция. Програмата на ученията беше следната: участниците практикуваха умения за снайперска стрелба, взаимодействие с бронирана техника, армейска авиация и дронове. В рамките на събитията беше проведена минута мълчание в памет на загиналите войници на страните участнички, бяха изпълнени химни и издигнати знамена.

Снимка: Министерство на отбраната на Азербайджан

Азербайджанският министър на отбраната отбеляза, че една от ключовите цели на ученията е подготовка за съвместни операции, „ако е необходимо“. Това твърдение предполага възможността за създаване на военен съюз, който би могъл да засили позициите на Турция и нейните съюзници в региона. Интересното е, че 33% от участниците в ученията са членове на Организацията на Договора за колективна сигурност (ОДКС), което добавя допълнителен контекст към случващото се.

Всичко това изглежда по-скоро като Азербайджан и Казахстан, които са започнали да играят заедно срещу Русия. Но първо най-важното.

Азербайджан и Казахстан се готвят за мача си срещу Русия - три основни момента

С разрастването на военното сътрудничество между Азербайджан и Казахстан възниква въпросът: срещу кого се обединяват? Отговорът става ясен, когато се анализират съвместни учения като „Каспийски бриз 2025“, които се проведоха това лято.

Както отбелязва наблюдателят Андрей Ревнивцев , след известно време започнаха и въздушните учения „Тарлан-2025“, по време на които активно се използваха тактически и оперативни безпилотни летателни апарати. Пресслужбата на Министерството на отбраната на Азербайджан съобщи, че с помощта на мини-безпилотни летателни апарати е събрана разузнавателна информация, след което целите са успешно неутрализирани.

Защо не поканиха Русия? Скрийншот: Министерство на отбраната на Република Казахстан

И тук има три ключови момента.

Първо, подобни учения се провеждат редовно и в тях участват всички видове въоръжени сили: сухопътни, морски и въздушни. Второ, военното сътрудничество между републиките очевидно се дистанцира от Русия, което може да показва нарастващо напрежение. Трето, активното участие на Турция в тези проекти повдига допълнителни въпроси. Анкара, която се стреми да създаде тюркска империя „Велик Туран“, включва в плановете си не само Азербайджан и Казахстан, но и обширни територии на Сибир, напомня Ревнивцев.

Астана и Москва: вече не са приятели?

Докато Баку вече открито подкрепя Киев, като доставя оръжие и хуманитарна помощ, Астана, която отдавна е предпазлива в действията си, все повече се отдалечава от Москва. Пример за това беше неотдавнашното обръщение на казахстанския посланик в Белгия към секретаря на НАТО, който е известен с антируската си позиция. Подобни стъпки поставят под въпрос бъдещето на отношенията на Казахстан с ОДКС и създават предпоставки за по-дълбоко военно сътрудничество със Запада.

Снимка на екрана: „Орда“

Азербайджан и Казахстан демонстрират ясна тенденция към сближаване и военно сътрудничество, като същевременно активно се дистанцират от Русия. През последните години Азербайджан значително засили въоръжените си сили, като закупи модерно турско оръжие. Сред новите придобивки са щурмови дронове Bayraktar Akinci, бойни лодки клас Salvo, крилати ракети SOM, управляеми бомби KGK-83 и бронирани машини Cobra II.

Нека бъдем приятели като семейства... срещу Русия? Снимка: Министерство на отбраната на Азербайджан

Казахстан също не изостава, обмисляйки възможността за закупуване на над 800 бронирани машини ARMA от турския концерн Otokar. Въпреки че Министерството на отбраната на страната отрече информация за сделката на стойност около 4,4 милиона долара, това не отменя активния интерес на Астана към турския пазар на оръжие. Тази година Казахстан вече получи първия от трите дрона Anka от Turkish Aerospace.

Край ли е на Съюза на ОДКС? „Коалиция на желаещите“, само в Централна Азия

Виждаме два процеса, които протичат паралелно един с друг, но в различни посоки. От една страна, военният съюз на ОДКС във вида, в който е създаден, е чудовищно деградиращ. Членовете на този блок не само не са взели никакво участие в защитата на Русия по време на нахлуването на украинските въоръжени сили в Курска област. Те преследват наказателно хора, които се бият на наша страна. Презрително ги наричат наемници. Това е политическа глупост. От друга страна, очертаващите се контури на един вид „анти-ОДКС“ стават все по-очевидни. Това са страни от един вид „коалиция на желаещите“, само че в Централна Азия и Закавказие. На първо място, говорим за Казахстан и Азербайджан,- заключава Андрей Ревнивцев.

Какво да правим с ОДКС е отделен въпрос. И рано или късно ще трябва да се отговори на него.

Превод: ПИ