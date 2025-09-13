/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп в интервю по Fox News на живо заяви, че с голяма достоверност, убиецът на Чарли Кърк е арестуван. Името му е Тайлър Робинсън. Тръмп даже поиска в ефир смъртна присъда за животното убиец.

Лично Ванс посрещна ковчега на легендата Чарли Кърк, а съпругата на вицепрезидента държаше за ръка сломената съпруга на Чарли и майка на две деца - Ерика, на път със самолета за Аризона, където легендата ще бъде погребана.

Тръмп поиска смъртно наказание за убиеца на Чарли, безспорен любимец на младите патриоти по света. Президентът ще бъде на погребението на младия си съратник идната неделя.

Много държавници осъдиха убийството. Най-емоционална беше Джорджия Мелони. Също Орбан, премиерът на Англия, президентът на Аржентина, френското външно министерство и други.

Обама, Байдън и Харис също изказаха съболезнования на вдовицата и двете невръстни деца на убития.

Европарламентът отказа едноминутно мълчание заради титана на християндемократите и шеф на ЕП Роберта Мецола. Мотивът - процедурни ала-бала, защото Чарли е бял, християнин и хетеросексуален. За убийството на Джордж Флойд обаче процедури нямаше. Само припомням този факт... Защото Чарли е свръхблизък на Тръмп, а онзи на Сорос.

А и още нещо много важно искам да кажа - Чарли беше върл критик на Зеленски, за което в България се мълчи.

Пиесата "Руско нападение над Полша", организирана от Доналд Туск, беше в едно представление. Състоя се член 4 от Договора за НАТО. До член 5 не се стигна, Тръмп закри спектакъла с думите: “Сигурно е грешка!“.

Макрон е неискан вече за президент от 64% от французите. На 18 септември Франция ще е в незапомнена стачка.

Стармър пък още утре ще види цяла Англия със знамена по улиците, а Фараж му води с близо 15%.

Мерц рухна зад Алтернатива за Германия. Туск е пътник завинаги с червен картон за Белия дом.

Българските институции не осъдиха убийството на Чарли Кърк. Убит е патриот и човек на Тръмп. Щяха обаче да обявят траур, ако убит беше Сашко Сорос.

Има някакъв Мирчев, който вика да помагаме с всички сили на Украйна. Ама този соросоид не казва с кои сили!? България сили няма! Стопихме се на 6 милиона. Ако свикаме мобилизация, никой няма да се яви пред ЦДНА. Дори самият Мирчев не отива на фронта. А Марко Рубио, който с Тръмп гледа войната на спътника, вика: “На Украйна не стигат украинците на фронта!“. Този Мирчев не е разбрал,че продължаване на войната носи още загуби за Украйна - територии и за жалост, още убити.

Брюкселският баварец Вебер в ЕП изтърси, че вече няма суверенитет на държавите. Това било от времето на Потьомкин. Евала, Вебер! Ами тогава да се разпускаме като държава и да станем колония на Брюксел, където 70% от населението не е европейско.

Лоша новина дойде от Германия. След парламентарен контрол, предизвикан от Алтернатива за Германия, вътрешното министерство призна - изнасилените германки от афганистанци от 2015 г. до 2025 г. са над 2600. Убитите само от афганистанци - 52. Съдените за тежки престъпления са над 100 000. Мигрантските нападения с нож са над 29 000 само за 2024 г.

Ето това е върховенство на правото! Това е демокрация! Стига с този Орбан.