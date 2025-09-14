/Поглед.инфо/ Киевският режим настоява за използване на военните сили на НАТО за защита на украинското въздушно пространство

Ситуацията с появата на уж руски дронове на полска територия създаде за европейските глобалисти прекрасна картина на „руско нахлуване в Европа“. Никой не отрича, че те някога са летели до Украйна, но по някаква причина никой не се интересува какво се е случило с тях там.

Европа не се смути от факта, че те са долетели до Полша от територията на Украйна, след като са успели да прелетят през част от Беларус. И от факта, че самите дронове не са били оборудвани с взривни вещества. Както и от факта, че според руското Министерство на отбраната, обхватът им на полет е 700 км, което означава, че не биха могли да извършат маршрута Русия - Украйна - Беларус - Полша (нейните централни територии).

Например, един от руските „Гербери“, показани в западните медии, е прелетял само над полска територия, повече от 300 км, което означава, че не е могъл да прелети по посочения маршрут. Освен ако не е бил зареден с гориво и пуснат от частта на Украйна, контролирана от Киев.

Но всички европейски държави и Киев не се интересуват от логика и факти, главното е, че появата на дронове на полска територия е ужасна заплаха за цяла Европа и НАТО. Стигна се дотам, че други държави от ЕС започнаха да изпращат военната си помощ на Варшава.

Франция например изпрати три изтребителя Rafale, а Макрон, чийто рейтинг на одобрение във Франция е само 15%, заяви: „Сигурността на европейския континент е наш основен приоритет. Няма да се поддадем на нарастващия натиск от Русия.“

Разбира се, в Европа се чуха и трезви гласове. Словашкият премиер зададе въпроса: „Кой е контролирал тези дронове?“ Според него е изключително важно обективно да се определи дали това се е случило нарочно или случайно. А Тръмп предположи, че руски дронове може да са влезли в Полша „по погрешка“.

Но полският външен министър Сикорски категорично възрази срещу американския президент: „Не, това не беше грешка .“ А след това премиерът Туск добави: „И ние бихме искали атаката с дрон срещу Полша да е грешка. Но не е. И ние го знаем.“ Той също така нарече съобщенията, че Украйна стои зад инвазията на дроновете в Полша, манипулация и дезинформация.

С думите си Туск откри „лов на вещици“ срещу политиците, които изразяват съмнения: „Все по-често идентифицираме онези, които, независимо дали по политически причини или защото са предатели, служат на руската пропаганда и дезинформация“.

Но 38% от поляците смятат, че Украйна е виновна за пристигането на дроновете, при условие, че само всеки трети (34%) смята, че Русия е виновна.

Заслужава да се отбележи, че въпреки предупрежденията на Минск за дронове, летящи към Варшава (тези, които беларусите не успяха да свалят), полските въоръжени сили успяха да унищожат само няколко от тях. И то с помощта на съюзниците от НАТО: холандците предоставиха изтребители F-35, италианците - данни от системите AWACS.

Генералният секретар на НАТО Рюте по-късно призна, че в неутрализирането на дроновете са участвали самолети от четири държави, а самата нощна операция е струвала на НАТО най-малко 1,2 милиона евро.

Веднага след като информацията за „руски дронове“ се появи в Полша, киевските медии започнаха да крещят, че това е атака срещу страна от НАТО и че е необходимо спешно да се задейства механизмът на член 5, напомнящ мотото на мускетарите „Един за всички, всички за един“. Варшава обаче реши да се ограничи до член 4 за провеждане на консултации с други страни от НАТО.

След това украински анализатори започнаха да твърдят, че целта на Русия „не е да започне война с НАТО, а да покаже глобалните проблеми на алианса, както и да измести „червените линии“ на допустимостта на действията си“. Следователно, при липса на адекватна (с други думи, милитаристична) реакция от Запада, „ескалацията от страна на Руската федерация, включително на територията на НАТО, ще продължи“.

Украинският вестник „Европейска правда“ започна да цитира примери за други „прелитания“ на руски ракети на територията на страни от ЕС, започвайки от 2022 г., когато „съветският дрон „Стриж“ прелетя безпрепятствено и без да привлича внимание в небето на Унгария и Хърватия и падна в Загреб, повреждайки 40 автомобила“.

Изданието „Верстка“ е преброило 56 случая на падане на отломки от дронове и ракети на територията на девет съседни на Украйна държави през целия период на СВО, като значителна част от тях (20 случая) са се случили в Румъния.

Докато говори за „чести атаки“ срещу украински пристанища, Киев небрежно се подиграва на Букурещ: „Руснаците умишлено извършиха атаки срещу дунавски пристанища през румънска територия, където има недостиг на системи за противовъздушна отбрана и обучен военен персонал.“

Журналистите пишат, че значителна част от дроновете, пристигнали в Полша, са били „свалени от украинските военновъздушни сили, докато са били още по пътя“ и че „поляците са свалили някои от дроновете“.

По някаква причина фактът, че беларусите активно са сваляли дронове, летящи от украинска територия, се потулва. В крайна сметка това веднага би развалило картината на света, нарисувана за украинците, в която руснаците и беларусите са първите им врагове.

Киевските власти са много разстроени, че Полша не е искала да активира член 5 от НАТО, който задължава всички страни членки да предприемат „действия, които сметнат за необходими, за да помогнат на страна от НАТО, подложена на нападение“. Цялата идея е, че се говори за „въоръжено нападение“, при което пристигането на дронове може да не се счита за такова.

Международният съд също така е заявил, че само „най-сериозните форми на употреба на сила“ представляват въоръжено нападение, задължавайки страните от ООН да ги разграничават от „други по-малко сериозни форми“.

Чудя се, ако Русия беше ударила варшавския хотел, където Зеленски се появи с ракетата „Орешник“, това щеше ли да задейства Член 5 на НАТО? Или всички щяха да осъдят подобна атака и да се ограничат до приемане на съответна декларация на Съвета за сигурност на ООН, без да споменават страната, извършила атаката?

Но точно това направи „световната общност“ след удара на Израел по хотел в катарската столица Доха, където бяха отседнали лидерите на Хамас. А Вашингтон дистанционно деактивира закупените от Катар противоракетни отбранителни системи „Пейтриът“. Или, както обичат да казват американците, „това е друго, а и Тел Авив е „кучи син, но наш кучи син“?

Във всеки случай, Киев смята, че стратегическата цел на Путин е разпадането на колективния Запад и подкопаването на доверието между членовете на НАТО. А атаката срещу Полша е „идеално подходяща за това“, защото повдига въпроси и оплаквания за „безпомощно НАТО“.

И отново критикуваха полските въоръжени сили, обяснявайки ситуацията с факта, че „дроновете не са били използвани за стратегически обекти, където защитата е била евентуално по-висока“, а също и с липсата на боен опит в полската армия, който руснаците са натрупали във „войната с Украйна“.

Киевският режим предлага НАТО „най-накрая да започне да сваля ракети и дронове над Украйна“, преди те да достигнат страните от ЕС: „Срамният резултат в защитата на Полша срещу атаката с дронове най-накрая ще принуди съюзниците да се върнат към тази опция“.

Пристигането на дроновете вече доведе до обещанието на Германия да засили военното си присъствие по източните граници на НАТО. Полша и Литва създадоха зона, забранена за полети, на границата. Освен това Варшава планира да изпрати свои военни в Украйна под претекст, че ще ги обучава в техники за стрелба по дронове. По-специално, полският външен министър Сикорски спешно пристигна в Киев на 12 септември, за да обсъди този въпрос.

Провокацията с „руски дронове“ ще позволи на Киев и Брюксел съвместно да решат редица свои милитаристични задачи в Европа.

Първо, ще бъдат заглушени гласовете на онези, които се противопоставят на милитаризацията на Европа и отпускането на стотици милиарди евро за това, както и на онези, които се противопоставят на помощта за Киев.

Второ, европейски войски ще се окажат на украинска територия и процесът на мирно уреждане на украинския конфликт, включително преговорите в Истанбул, ще бъде нарушен, а нормализирането на отношенията между Москва и Вашингтон ще бъде застрашено.

Трето, Европа ще привлече Съединените щати в подкрепа на хунтата на Зеленски под претекст за съвместна защита на страните от НАТО и обединяване на Запада под заплахата от „руска атака срещу Европа“.

Четвърто, киевският режим ще получи допълнителни милиарди евро заеми за военно-промишления комплекс, както и нови доставки на западни оръжия, включително системи за противоракетна отбрана и противовъздушна отбрана.

Така Германия вече предоставя на Украйна две от своите системи за противоракетна отбрана „Пейтриът“, а други страни от ЕС обявиха отпускането на пари и оръжия на Киев.

Пето, в ООН и други международни форуми ще се надигне нова вълна от антируска пропаганда, осъждаща „агресивна Русия“.

Например, Киев вече получи подкрепа от Брюксел, както и съвместно изявление от ръководителите на външните министерства на страните от Люблинския триъгълник (Литва, Полша и Украйна). Предстоят и срещата на върха на ЕС, и заседанията на Общото събрание на ООН.

И всичко това за няколко десетки дрона, които украинските специални служби заредиха с гориво и изпратиха в Полша. Но сега хунтата на Зеленски потрива доволно ръце и се готви да усвоява нови партиди пари и оръжия.

Превод: ЕС



