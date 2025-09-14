/Поглед.инфо/ Константин Петрович Бондаренко (псевдоним - Кост Бондаренко) e украински политолог, политик, доктор по история. Бил е член на Хуманитарния съвет при президента на Украйна (от април 2010 г. до 2014 г.). Председател на Управителния съвет на Института за украинска политика (от 2011 г. до 2015 г.) и Фондация „Украинска политика“ (от 2012 г.). До май 2010 г. - директор на Киевския институт за управленски проблеми „Горшенин“, главен редактор на вестник „Лев бряг“. През май 2010 г. - септември 2011 г. - заместник-председател на партия „Силна Украйна“.Автор на редица книги, сред които е „Джокер“ – политическа биография на президента Володимир Зеленски.Напуска Украйна след остра критика на създадената система в страната.Живее на Запад.

Темите на интервюто с Константин Бондаренко на 11.09.2025 г. 1-ва част

В първата част на интервюто се води дискусия по най-разннобразни проблеми. Започва се с такава важна тема като текущото политическо и геополитическо, икономическо, социо-психологическо състояние на Украйна, както и за това ще има ли мир, какви са позициите на Моска, Киев, Вашингтон, Лондон и прочее. Как в Украйни гледат на Русие. Минава се през злободневната тема за руските дронове свалени в Полша, “Коалицията на желаещите“, за делата на ЕС и речта на Урсула фон дер Лайен, както и ще води ли новия немски канцлер Фридрих Мерц различна политика от досегашната. Несъмнено важна тема е и срещата на високо равнище в Аляска, и защо европейските политици искат продължаването на войната в Украйна. Но също така и как се получи, че Украйна, която бе най-развитата република в състава на СССР, днес е в това състояние. Накрая се дискутира по друга „гореща тема“ – събитията в Карибско море, както и не може да се отминат събитията в края на миналия и началото на този месец в Китай – срещата на ШОС в Тиендзин и станалото в Пекин.

Анонси

Константин Петрович Бондаренко като украинец, добре познаваш родната си страна и като активен участник в обществено-политическия живот в нея оценява днес Украйна като държава в несъстоятелност, която по същество живее на чужди пари. Затова ситуацията е изключително сложна. А в социално-психологически план хората се надяват, че войната скоро ще приключи. Пропагандата, обаче, работи за да създаде образа на Русия като вечен враг. Константин Петрович подчертава,че руските дронове намерени в Полша са били без бойни заряди. Но Европа се замисли, че войната с Русия може да стане даденост и да се превърне в абсолютна реалност.

Преди този инцидент, обаче, „Коалицията на желаещите се събра“. Но се оказа, че редица страни, Германия, Италия, Полша, България не са съгласни да пращат войски, даже като миротворчески контингенти. Д-р Бондаренко заяви, че подобен контингент след войната е абсолютно ненужен. Той ще бъде разглеждан като интервенционистки, а не като миротворчески сили. Както отбелязва Констанитн Петрович новият канцлер Фридрих Мерц започва друга политика. Той говори за това, че е необходимо да се освободят от френското влияние, Европейският съюз е разделен на три части.Германия наистина се опитва да диктува условията си на Европейския съюз. Но когато Германия беше централна фигура, не толкова канцлерът на Германия обединяваше останалите страни от Европейския съюз, колкото Deutsche Bank.

В световните СМИ изтече информация, че на срещата на високо равнище в Аляска между Тръмп и Путин се говори за сделка – Москва предлага взаимно да разработват богатства на Русия с взаимна полза. Остава въпросът защо Брюксел и Лондон не тръгват по пътя на сътрудничеството и взаимната изгода, на което д-р Бондаренко дава своя отговор. И пак става дума за Украйна – за пътя, който извърва от най-развита република на СССР до днешната несъстоятелност като държава.

Ситуацията в Карибско море, където мощен американски флот заплашва Венецуела говори, че лозунгът на изолационизма на САЩ навремето „Америка за Америка“, където на Латинска Амерка се гледа като на „заден двор“ вече не е съвсем в сила. Случилото се в Китай – срещата ва ШОС в Тиендзин, разговорите и парада в Пекин свидетелстват, че светът вече не е това, което беше.

Основни акценти от първата част на разговора:

На какви средства живее днес Украйна – свои или чужди – чуйте отговора на Констанин Бондаренко;

Вечни врагове ли са двата славянски и православни народа – руския и украинския и кой иска това да е така?

Нужен ли е на Украйна чуждестранен миротворчески контингент - Той ще бъде разглеждан като интервенционистки, казва д-р Бондаренко;

На срещата в Аляска Путин предлага на Тръмп с взаимна полза да разработват природните богатства на Русия. Защо елита на ЕС и Лондон не желае да се включи?

За пътя, който извървя Украйна от най-развита република на СССР до днешния „хал“;

Ще трябва ли САЩ и в Карибско море да се съобразят с изменилата се геополитическа и геоикономическа картна на света?

/ВИДЕО/

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЮТУБ-КАНАЛ POGLED.info И ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМ

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Втората част на интервюто гледайте тук: