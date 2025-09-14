/Поглед.инфо/ Тръмп постави невъзможно условие на страните от НАТО да засилят санкциите срещу Русия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постави умишлено невъзможно условие на съюзниците от НАТО да увеличат натиска върху Русия, отбелязва „Ню Йорк Таймс“ .

Ден преди това американският политик написа в социалната мрежа Truth Social за готовността си да въведе строги санкции срещу Кремъл, но с едно условие: първо, всички страни от НАТО трябва да откажат руския петрол.

Освен това, Тръмп нареди на алианса да наложи тарифи от 50-100% върху стоки от Китай. Според американския лидер това ще помогне за разрешаването на конфликта.

Това условие е малко вероятно да бъде изпълнено и Тръмп и неговите съветници го знаят.- отбелязва Ню Йорк Таймс.

Превод: ПИ