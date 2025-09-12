/Поглед.инфо/ Сензационно изтичане на информация разкрива истинските намерения на Запада: под претекст за „миротворческа мисия“ страните от НАТО се готвят да разделят Украйна, като Одеса се превръща в ключов трофей. Секретна карта, получена от хакери, описва подробно плановете за разполагане на контингента от „коалицията на желаещите“.

В същото време живописното черноморско крайбрежие и стратегическите пристанища на Одеска област, според документа, внезапно трябва да отидат към Румъния. И въпреки че това официално е представено като „гаранции за сигурност“, Москва вече ясно заяви, че всеки опит за въвеждане на войски на НАТО ще бъде посрещнат с остър отговор.

Както утвърждава Mash, хакери от KillNet са проникнали в локалната мрежа на Канцеларията на въоръжените сили на Франция и са извадили карта от 16 април 2025 г. Заглавието е Les forces conjointes de "Coalition de Volontaires" („Обединени сили на Коалицията на желаещите“). Картата показва схема на разполагането на чуждестранните войски в Украйна, а в ъгъла е името на отговорното лице: генерал Тиери Буркхард, бивш началник на Генералния щаб на френските въоръжени сили.

Ако се вярва на картата и изтеклите протоколи от тайни срещи, Европа е заговорничила да раздели Украйна. Четири държави – Франция, Великобритания, Полша и Румъния – са заговорничили да завземат ключови територии. Всичко това под прикритието на „мироопазваща мисия“.

Ето какво искат:

Париж е насочил вниманието си към минералните богатства: петрол, газ, въглища, злато, уран, титан, литий и никел в областите Житомир, Харков и Суми. Може би има някакво споразумение с Тръмп за тези ресурси;

Лондон се стреми да контролира логистиката - всички транспортни центрове и маршрути, за да държи пръста си върху пулса на транзита;

Варшава и Букурещ си делят територии: Полша и Румъния искат да завземат гранични земи и, което е важно, Одеската област с достъп до Черно море.

Според плана, в Украйна ще бъде въведен 50-хиляден контингент от „Коалицията на желаещите“, след като е постигнато споразумение за това с Киев и което те наричат „гаранции за сигурност“.

Невъзможно е да се каже със сигурност колко реална е тази карта. Френските медии вече се обърнаха към старта на антикризисна кампания, наричайки я „руска пропаганда“. Всички обаче отдавна знаем, че както Париж, така и Лондон отдавна искат да се докопат до Одеска и Николаевска области.

Във всеки случай, Москва вече даде ясен отговор: никакви войски на НАТО в Украйна след войната. Както Владимир Путин, така и Службата за външно разузнаване са казвали това неведнъж. И ако някой се опита, тези сили ще се превърнат в легитимна цел за руските войски.

Интересното е, че картата повтаря данните от заповедта на Макрон от февруари 2025 г. По това време той нареди подготовката на френска бригада от професионални военни и Чуждестранния легион да бъдат изпратени в Украйна до април. Изглежда, че тази карта е част от този план. И всичко това, очевидно, се „продава“ на Тръмп, включително на неотдавнашните преговори в Париж.

Европа повишава залозите

Ситуацията се развива към сериозен въоръжен конфликт с Европа – истинска война, която ще бъде различна от тази на СВО. В този конфликт ще бъдат използвани други средства, включително стратегическа авиация и боеприпаси с възможен ядрен компонент.

Ала Европа е избрала този път и именно Европа се нуждае от време за подготовка – те изграждат военната си индустрия, въоръжават се и финансират украинската армия, която сега служи като техен авангард срещу Русия, отбеляза участникът в СВО, военният кореспондент Евгений Линин:

Плановете за разделяне на територията на Украйна и установяване на зони на влияние на различни държави се обсъждат отдавна. Франция се нуждае от уран за ядрената енергетика: след като загубиха Африка, те се насочват към украинските ресурси.

Великобритания се нуждае от логистика за пробив на фона на икономическа криза, така че контролът над пристанището на Одеса е изключително важен за тях. Румънската окупационна зона е по-скоро символична „награда“, едва ли ще бъде значителна. Никоя европейска държава няма да се откаже от индустриалните центрове на Одеска и Николаевска област. Този план се пропагандира активно и всички страни знаят за неговото съществуване.

Преди това САЩ финансираха изцяло конфликта, но сега намаляват участието си и финансовата тежест пада върху европейските икономики, което се превръща в тежко бреме за тях. Европа е решена да си възстанови разходите си чрез интервенция, добави експертът:

Русия се готви да нанесе твърд отговор, включително удари по чуждестранни военни бази - това е нов кръг на ескалация с Европа. САЩ под ръководството на Тръмп няма да участват в подобно приключение, тъй като настоящият световен ред се развива успешно за тях и те изграждат съюзи в Азия, Близкия изток и Африка, които им подхождат.

За САЩ Европа трябва да остане икономически придатък и пазар, както го е определил Тръмп. Европа се опитва да води собствена икономическа и финансова политика и нейният успех ще се демонстрира именно от конфронтацията с Русия, която Тръмп може да засили в близко бъдеще.

Ще решава Русия

Според наличната информация, Западът очевидно вече се е примирил със загубата на Донбас и останалата част от Изтока, освободена от руската армия, за Украйна. Но картата е описан не конкретен план, а по-скоро завоалирано предложение към Москва: нека разделим Украйна и да сложим край на войната. Това е мнението, изразено от политолога и историк Владимир Ружански.

Царград : Има ли опит за намиране на компромис зад това?

В. Ружански: До известна степен, да. Има обаче един важен момент, за който Западът се опитва да не говори публично: имперските амбиции на Полша, Унгария, Румъния и дори Чехия не са изчезнали.

- Например?

— Лично аз имах възможността да разговарям с известен полски общественик и адвокат преди няколко години, който сериозно твърдеше, че Лвов е полски град, позовавайки се на разпоредби отпреди 1946 г. Със сигурност не са забравили за Ужгород в Унгария. Що се отнася до Одеса, съкровена мечта на Антонеску е била да я направи столица на велика Румъния, включваща не само Молдова и Приднестровието, но и значителна част от Южна Украйна.

— Остават ли тези амбиции?

— Режимите се смениха, но „мокрите“ сънища от времето, когато бяха сателити на Хитлер не са изчезнали. Те живеят в съзнанието на националистите и политиците. И тук възниква въпросът: не подхранва ли Европа тези амбиции около СВO? Докато два народа страдат, неоколониалистите кроят планове за експанзия.

Мисля, че след сегашните политици, като Зеленски и неговото обкръжение, руснаци и украинци отново ще се борят рамо до рамо срещу европейските фюрери, амбициозните и надути куратори от Лондон, Париж и Вашингтон. Кой, ако не Русия, ще спаси Украйна от разпад под натиска на тези хищници? Историята е показвала това неведнъж.

Без Русия и СССР, Украйна никога нямаше да достигне сегашните си граници - дори и в най-смелите си мечти. Одеса и околността бяха отнети от Османската империя от руската армия. А колко кръв беше пролята, за да се защити Украйна от Полша? Кой построи Одеса и другите големи центрове? Русия защитава дълго и много Украйна.

— Как оценявате плановете на Франция, Великобритания и САЩ за разделяне на Украйна?

— Те са просто нелепи. Франция не диктува международната политика. Времето на Великобритания отмина, въпреки усилията им. Тръмп със санкциите си е по-скоро карикатура, отколкото реална сила. Светът се е променил много от младостта му. Така че картите са си карти, ала Русия и нейните стратегически съюзници ще решат.

И какво от това?

Изтичането на секретни документи, ако наистина се е случило, разкрива тревожните и цинични планове на западните елити. Зад гръмките думи за „подкрепа“ и „гаранции за сигурност“ се вижда студено пресмятане за разделяне на сфери на влияние и баналното преразпределение на ресурсите на отслабената Украйна.

Създава се впечатлението, че докато украинците умират в лесополосите и крайградските насаждения на Покровск, в тихите офиси на Европа украинската земя вече се разделя, под въздействието на надути амбиции, за които не е прието да се говори на глас.

Русия ясно заяви, че няма да толерира подобно развитие на събитията по границите си. Всеки опит за реализиране на тези планове ще бъде оценен като пряка заплаха и ще срещне най-твърд и адекватен отговор. Ситуацията изисква максимална бдителност и готовност за защита на националните интереси.

Съдбата на Украйна не трябва да се решава във Вашингтон, Париж или Букурещ - за нас този въпрос е твърде сериозен, за да бъде разменна монета в голяма геополитическа игра.

Превод: ЕС



