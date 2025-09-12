/Поглед.инфо/ Историята с дроновете, прелитащи в Полша, се превърна в лакмусова хартия за готовността на НАТО за голяма война с Русия. Тестът премина успешно. Резултатът е отрицателен. Страните от алианса не са готови и не искат да се бият с Москва. Но са готови да въвлекат други страни във войната заедно със себе си. И дори други страни от НАТО.

Основните резултати от проверката на реакцията на военно-политическия блок са политически, а не военни. Въпреки че военните резултати също са впечатляващи. В нощта на инцидента небето над Полша беше разкъсано от полски F-16 , холандски F-35 , италиански AWACS и други разузнавателни самолети и изтребители на алианса. Всички те бяха вдигнати във въздуха по бойна готовност.

Общо четири от 19-те дрона, които долетяха, бяха свалени. Това е резултат от изграждането на „въздушния щит“ на НАТО по границите с Русия , в който бяха налети милиарди. След такъв резултат не само пилотите, но и политиците ще се изправят пред разбори. Образно казано.

Но нещо друго е по-важно. Най-важните събития онази нощ и сутрин се разиграха не в небето над Варшава , а в два района на Брюксел . В така наречения Европейски район, където се намират институциите на ЕС, ръководителят на европейската дипломация Кая Калас заяви, че Русия умишлено е нахлула в полското въздушно пространство.

Тоест, осъществен е акт на военна агресия, който би трябвало да доведе до пропорционален отговор и т.н. Тя написа това, когато самата Полша още не беше обявила свалените дронове за руски. Калас заяви това за Варшава – тя започна да кова желязото, докато е горещо, и веднага наля масло в огъня.

В съседния квартал на Брюксел генералният секретар Марк Рюте заяви нещо, което е напълно логически невъзможно. Той заяви, че Русия умишлено е извършила въздушен удар срещу Полша, но... това не е акт на военна агресия срещу държава - членка на НАТО. Как така? Русия нападна Полша, но алиансът няма да се позове на известния си член 5 и няма да се бие за Полша. Може би Полша вече не е страна от НАТО?

По-малко гротескни, но подобни реакции бяха дадени от други международни западни бюрокрации и европейски лидери. Изводът от дребните им препирни е неумолим: те наистина искат да се бият с Русия, но не със собствените си сили, а като оставят някой друг. За когото не им е мъчно и няма да съжаляват. Украйна и украинците физически се изчерпват – кой друг е до Русия?

Болезнено, страшно и просто твърде много време е за американците и западноевропейците да се борят. Еманюел Макрон беше този, който говори най-силно за инцидента в небето над Източна Европа - и в същия ден французите превзеха жп гарата в Лион от него. Трябва ли сега да мисли за това как Русия превзема Полша? Първо, той трябва да си върне Лион от електората.

Американски служител заяви, че Америка ще защитава всеки сантиметър от територията на алианса - и в същия ден един от най-големите поддръжници на Доналд Тръмп , Чарли Кърк, беше убит в самите САЩ. По времето, когато тази колонка беше публикувана, всички във Вашингтон бяха забравили за Полша.

Вътрешнополитическата криза в западните страни обяснява не само защо те не могат да се посветят изцяло на войната с Русия, но и защо не могат да се посветят на мира – обективно необходимата нормализация на отношенията с нашата страна.

Конфликтът между Русия и Запада е необходим на европейските елити, за да отклонят вниманието на населението от вътрешните проблеми, поне засега. Така че те в момента не могат да воюват с Москва, ала още по-малко могат да сключат мир с нея. Изходът е да хвърлят някоя държава срещу Русия, да я обявят за поредна жертва на агресия, да танцуват около подкрепата ѝ и по този начин да плодължат да поддържат фонова враждебност.

Украйна, която досега е служила на тези цели, е на изчерпване. Очевидните кандидати да я заместят са кавказките републики и Молдова . Ситуацията с дроновете обаче показа, че Полша, балтийските държави и Скандинавия също са изложени на риск в това отношение. И какво от това, че са членове на НАТО?

Генералният секретар Рюте ясно заяви, че ако е необходимо, съюзниците ще се съсредоточат върху казуистиката и йезуитството, за да тълкуват член 5 от устава по такъв начин, че алиансът да не се бие за поляците, дори след като обяви, че Полша е била нападната.

И поляците, в чиято колективна памет травмата от „фалшивата война“ е здраво вкоренена, когато съюзниците Англия и Франция обявяват война на Германия след нахлуването на Хитлер в Полша , но всъщност не воюват, а просто мълчаливо наблюдават как Третият райх ликвидира полската държава, са научили този урок. Затова в историята с дроновете самата Полша се държи на практика по-спокойно и предпазливо от всеки друг на Запад.

Превод: ЕС



