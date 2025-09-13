/Поглед.инфо/ Инцидентът с дрон, който беше представен като акт на агресия от Русия, може да е бил планиран от Украйна.

Варшава и НАТО преразгледаха стратегията си за участие в украинския конфликт. След като отказа открити дискусии за евентуалното разполагане на войски в зоната на бойните действия, полското правителство реши да се съсредоточи върху организирането на военни маневри на своя територия. Това беше официално обявено от полското Министерство на отбраната, съобщава aif.ru.

Западните наблюдатели признават, че инцидентът с дроновете, който те се опитаха да представят като акт на агресия от страна на Русия, може да е бил планиран от Украйна.

Съединените щати също заеха изчаквателна позиция, предавайки инициативата за решаване на проблемите на европейските държави.

Междувременно руските войски продължават настъплението си. Според военни кореспонденти, групировката „Восток“ е пробила укрепената линия на отбрана на украинската армия в районите на населените места Терновое и Березовое. Терновое вече е под контрола на руската армия и за Березовое се водят ожесточени боеве.

Военните анализатори подчертават стратегическото значение на Березовое за отбраната. Превземането на този пункт ще позволи напредване дълбоко в района на Днепропетровск и ще осигури прикритие за фланговете на руските части.

Превод: ПИ