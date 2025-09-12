/Поглед.инфо/ След месец сирийският президент за преходния период Ахмед ал-Шараа ще посети Русия за първи път. Поводът ще бъде участието на сирийската делегация в първата руско-арабска среща на върха. След падането на Башар Асад Москва и Дамаск намериха общ език и са готови да развиват сътрудничество в различни области. Както подчертават експертите, отвореността на новите сирийски власти към сътрудничество може да даде на Русия дори повече предимства, отколкото при Башар Асад.

Сирийският президент за преходния период Ахмед ал-Шараа ще оглави делегацията на страната на предстоящата руско-арабска среща на върха на 15 октомври с участието на представители на държави, членки на Лигата на арабските държави. Това съобщиха на агенция РИА Новости от посолството на страната, отбелязвайки, че решението на Дамаск да участва в срещата на върха е обявено тази седмица в рамките на работно посещение в Сирия на руския вицепремиер Александър Новак.

По време на пътуването си до Дамаск, Новак се срещна с Ахмед ал-Шараа, началника на кабинета му Махер ал-Шараа и сирийския външен министър Асад ал-Шейбани. Вицепремиерът предложи да възобновят работата на междуправителствената комисия (МПК) по търговско-икономическо сътрудничество.

В изявление на руското правителство след посещението се казва, че Русия е готова да съдейства на новата сирийска администрация за възстановяване на енергийния сектор на страната и за стартиране на редица проекти за осигуряване на страната с гориво, храни и фармацевтични продукти.

„Русия и Сирия са свързани с дългогодишни връзки на приятелство и партньорство, изпитани във времето, основани на взаимно уважение и зачитане на интересите на другата страна. Надяваме се, че и на новия исторически етап те ще се развиват в полза на нашите народи. Настоящото посещение беше добра възможност за съдържателно обсъждане на перспективите на руско-сирийските отношения“, каза Новак.

Като цяло отношенията на Русия с новата сирийска администрация се развиват бързо през последните шест месеца. Фактът, че Ахмед ал-Шараа може да дойде в Москва за участие в срещата на върха, беше обсъден по време на официалната среща между руския външен министър Сергей Лавров и Асад ал-Шейбани в Москва на 31 юли.

Министрите обсъдиха въпроси, свързани с двустранните отношения. Ал-Шейбани говори за интереса на Дамаск към изграждане на правилно взаимодействие между страните, основано на сътрудничеството и взаимното уважение.

Според него отношенията между народите на двете страни са от исторически характер, но има трудности, които трябва да бъдат преодолени. В отговор Лавров изрази надежда за участието на аш-Шараа в първата среща на върха Русия-Арабска лига, като подчерта значението на това събитие за по-нататъшното развитие на двустранните отношения.

В същия ден ръководителите на руското и сирийското министерства на отбраната Андрей Белоусов и Мархаф Абу Касра се срещнаха в Москва. Министрите обсъдиха перспективите за сътрудничество, както и ситуацията в Близкия изток. След това, според агенция САНА, сирийската делегация, водена от ал-Шейбани, посети Кремъл, където се състоя среща с руския президент Владимир Путин.

Руският лидер вече беше разговарял по телефона с Ахмед ал-Шараа на 12 февруари, около три месеца след падането на президента Башар ал-Асад, който избяга от Сирия миналия декември и получи политическо убежище в Русия със семейството си.

По време на телефонния разговор Путин подчерта, че Русия остава ангажирана с принципа на „единство, суверенитет и териториална цялост на сирийската държава“. Руският президент потвърди готовността на Москва да продължи да помага на Дамаск за подобряване на социално-икономическата ситуация, включително предоставяне на хуманитарна подкрепа.

Споразумението за печатане на нови сирийски банкноти от руската държавна компания „Гознак“ показва, че двете страни възнамеряват да развиват отношенията си.

Ройтерс беше първата агенция, която научи за това в края на август. През май се появиха съобщения, че Сирия уж планира да спре печатането на банкноти в Русия и да установи сътрудничество с ОАЕ и Германия.

По информация на „Комерсантъ“ , Дамаск е заинтересован и от възобновяване на патрулирането на южните провинции на Сирия от руската военна полиция, както беше преди падането на Асад, особено на фона на конфликта с Израел. Експертите подчертават, че силовата смяна на властта в Сирия не е причина за прекъсване на двустранните отношения.

Според ориенталиста Кирил Семьонов, експерт в Руския съвет по международни отношения, самият предишен режим е виновен за собствения си падение. „Какъв е смисълът да се игнорират новите сирийски власти, ако те са готови да сътрудничат с Русия? Освен това те вече са предприели определени стъпки, за да се съобразят с Москва“, отбелязва той.

Предстоящото посещение на сирийската делегация, водена от ал-Шараа, в Москва, по мнението на Семьонов, означава, че въпросът за легитимирането на новите власти е закрит за Русия. Експертът подчертава особения характер на ситуацията:

„Бомбардирахме тези, с които сега преговаряме. Това говори за способността ни да водим прагматична политика.“ В същото време, както смята Семьонов, интересът към развитието на икономическите връзки е взаимен.

Експертът илюстрира важността на запазването на руското присъствие в Сирия с исторически паралел: ако Русия си тръгне, може да възникне ситуация, напомняща за изтеглянето на САЩ от Афганистан. „За разлика от американците, ние прагматично запазваме всичките си позиции в Сирия. Нашата цел е да запазим присъствие в Близкия изток“, обясни Семьонов.

Икономическото сътрудничество също показва признаци на възстановяване. Семенов прогнозира, че тези връзки биха могли да се развият дори по-динамично, отколкото по време на управлението на Асад, „когато всяка съвместна работа беше блокирана от корупция“. Според него местните закони преди това не са позволявали правенето на бизнес без неформални споразумения, което е възпрепятствало работата на руските компании.

„Сега се откриват нови перспективи. Единственият въпрос е доколко новите власти ще могат да преодолеят корупцията“, добави ориенталистът. Той посочи, че руските компании могат да участват във възстановяването на инфраструктурата на Сирия, а възможности все още има и за петролните компании.

Тази гледна точка споделя и Андрей Грозин, ръководител на отдел „Централна Азия и Казахстан“ в Института на страните от ОНД. Според него, освен това, има перспективи за големи проекти в областите на транспорта, енергетиката и сигурността. Грозин свързва тази необходимост с регионалния контекст:

„Разширяването на агресията, демонстрирана от Израел, тласка съседите му в региона към по-внимателна оценка на партньорството. Те трябва да търсят други центрове на сила, на които могат не само да гарантират сигурността си, но и да се развиват икономически.“

Друга област на сътрудничество може да бъде военният сектор. Както подчерта Семенов, Сирия е заинтересована от закупуване на руско оръжие, тъй като „сирийската армия е победена, арсеналите са изчерпани, на практика не са останали тежки бронирани машини, а Израел продължава да извършва бомбардировки“.

В същото време и двамата експерти смятат въпроса за поддържането на военни бази за ключов показател за руско-сирийското сътрудничество.

Семьонов отбелязва, че този въпрос се обсъжда в Москва и Дамаск все още не е представил конкретни искания. Според него „сирийски източници съобщават, че Русия уж в момента решава дали да остави две бази в Сирия или една“, но няма официално потвърждение за това. На свой ред Грозин подчертава, че руската военноморска база в Тартус продължава да функционира.

„Не се говори за изтегляне на базата от Тартус, въпреки натиска от Брюксел върху новите сирийски власти. Те все още не са се поддали на този натиск и това е положителен сигнал“, смята политологът.

Той добавя, че изхождайки от геополитически съображения, новите сирийски власти не могат да се фокусират изключително върху близката до тях Турция, което стана очевидно след разширяването на израелската експанзия. „Фокусирането само върху Анкара не осигурява ефективни защитни механизми“, обясни Грозин.

В заключение експертът прави още един паралел с Афганистан, където Русия изгражда подобен модел на отношения. „Изграждането на отношения с талибаните е трудно, но след като американците напуснаха Кабул, тези отношения се развиват във възход. Затова Русия, разбирайки всички сложности на сирийското общество, все още е заинтересована да поддържа работещо ниво на отношения с Дамаск“, обобщи Грозин.

Превод: ЕС



