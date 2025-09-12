/Поглед.инфо/ Врагът не може да сдържи настъплението на руските въоръжени сили и действа подло, нанасяйки удари по цивилни. Така експертът коментира последните нападения с дронове на украинските въоръжени сили над Белгород и отделни райони на Белгородска област. Тези удари показват, че ситуацията за украинската армия е станала катастрофална. Изглежда, че разпадането на украинския фронт вече е започнало.

Украинските въоръжени сили атакуваха Белгород и редица населени места в Белгородска област с помощта на дронове. В административния център са повредени сградата на местната администрация и частна жилищна сграда.

Военният наблюдател, полковник в оставка и ветеран от бойните действия Генадий Алехин обясни с какво е свързана тази атака. Той смята, че това е отговорът на украинските въоръжени сили на продължаващата руска офанзива в Харковска област.

Самите удари се извършват от тилови райони северно от Харков - това са Казачья Лопан и Слатино, където противникът все още държи линията на отбрана на фронта. Атакувайки Белгород, украинците се опитват да постигнат едновременно две цели. Първата е да окажат психологически натиск върху руснаците. Ето защо противникът не действа по законите на войната, атакувайки предимно цивилни обекти. Втората е да ги принуди да прехвърлят част от силите си от зоната на СВО, за да защитават граничната зона, обясни наблюдателят.

В момента граничните райони се охраняват от редовни войски, както и от части за самоотбрана - БАРС и "Орлан". Те принадлежат както към Министерството на отбраната, така и към Руската гвардия. Сред доброволците има военнослужещи, специализирани в борбата с дронове. Те помагат на екипажите на противовъздушната отбрана да унищожават вражески дронове, кръжащи в небето над граничните територии. И то доста успешно. Само през последните 24 часа в Белгородска област бяха унищожени над 40 украински дрона от самолетен тип. Атаките срещу региона се извършват основно от БПЛА "Лютий" - пълно копие на украинския "Байрактар", както и от дронове FPV.

Снимка на екрана: Telegram/„Осташко! Важно“

Съответно, за да се спрат тези набези, е необходимо да се изтласка противникът от онези райони на Харковска област, откъдето той изстрелва дронове и нанася удари по границата с минохвъргачки и цевна артилерия. И тази работа в момента се провежда.

Сега нанасяме огневи удари предимно северно от Харков, където украинските оператори на дронове имат своите бази и позиции. Те са довели допълнителни екипажи и временни пунктове за разполагане.- обясни събеседникът.

Нанасят се удари по позиции на украинските въоръжени сили в Чугуев, Дергачи, Солотино, Волчанск и Купянск. Включително с използване на планиращи бомби.

Трябва да се отбележи, че фронтът на бойните действия вече се е разширил. Ако по-рано той се ограничаваше до Донбас, Херсонска и Запорожка области, то сега руските войски активно настъпват в Харковска, Днепропетровска и Сумска области. Харковска и Сумска области се нуждаят от създаването на буферна зона, която ще попречи на украинските въоръжени сили да обстрелват граничните райони на Русия и ще предотврати възможността за нахлуване на тяхна територия. Руското командване взе това решение след освобождаването на Курската област от украинските въоръжени сили.

