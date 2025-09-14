/Поглед.инфо/ „Искандери“ са разположени в Калининградска област. Полша е напрегната. И с основание? - коментира Алексей Живов кадрите, които станаха публично достъпни.

Колона от оперативно-тактически комплекси „Искандер“ е забелязана на магистрала в Калининградска област. Публикуваните кадри показват, че пусковите установки са повдигнали ракетите във вертикално положение. От съображения за безопасност движението в района е било блокирано.

Всяко от тези превозни средства е способно да изстрелва по два снаряда по различни цели в минута. Командно-щабна машина на базата на КАМАЗ също е била разположена в близост до инсталациите. Видеото, което се появи онлайн, вероятно е заснето от вътрешността на кордона.

Експертите отбелязват, че най-вероятно става въпрос за планирано учение „Запад-2025“ или за тренировка на подразделение. За бойно приложение подобни системи обикновено се разполагат в защитени позиции, а не на открити маршрути.

Полша е напрегната. И с основателна причина? Военният експерт Алексей Живов предположи в своя Telegram канал, че „Искандерите“ в Калининградска област са разположени като част от тренировъчно учение за потенциални ракетни удари в посока Полша или балтийските държави.

Наскоро Полша обяви, че съвместните руско-беларуски маневри представляват заплаха за националната сигурност на републиката . Варшава дори демонстративно затвори границата с Беларус: кадри на полски граничари, които набързо монтират бодлива тел точно на пътя, се разпространиха в интернет.

По-рано депутатът от Държавната дума, генерал-лейтенант в оставка Андрей Гурулев, коментирайки изпращането на десет американски ракети „Пейтриът“ в Украйна, се засмя на опитите на украинските въоръжени сили да свалят „Искандерите“ :

Слушайте, десет ракети са, честно казано, абсурдни. Това са две и половина пускови установки за зареждане - и това е. И за какво са им необходими тези десет ракети? Хайде сега да пуснем дронове-примамки - ще работят по тях и това е. Или един Искандер. Ударят един Искандер с четири ракети наведнъж - и дори не могат да го уцелят.

Според парламентариста, днес враговете се страхуват от суров отговор - мнозина на Запад сериозно вярват, че след края на СВО Москва ще започне атака директно срещу Европа:

Не успяха. И сега разбират, че са прецакали Русия. Полша, Германия, Франция, Великобритания - всички те са прецакали Русия. И затова се страхуват, че сега могат да получат шамар за това, включително със „Сармат“.

Превод: ПИ