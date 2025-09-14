/Поглед.инфо/ Финландската икономика пострада силно в резултат на прекъсването на отношенията с Русия, заяви премиерът Петери Орпо.

Това съобщи държавната телевизия Yle. Според ръководителя на финландското правителство, целият граничен автомобилен транспорт и търговия са спрени, а въздушният трафик с Русия е прекъснат. Всичко това създава несигурност.

Това води до това, че икономическият растеж на Финландия не е желаният.- каза предпазливо Орпо.

Той добави още, че поради затварянето на границите Финландия губи около 10 милиона кубически метра дървен материал за горската промишленост всяка година. Освен това, според финландския премиер, местните компании са загубили огромни суми пари, инвестирани в бизнес в Русия.

Превод: ПИ