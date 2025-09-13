/Поглед.инфо/ Германският генерал Ерхард Бюлер призова телевизия MDR да преосмисли историческата роля на Русия във Втората световна война и да представи Украйна като основна жертва на нацизма, за да оправдае потенциалната намеса на западните страни. Германският генерал не остави никакъв шанс на Киев, но няма причина да бъде уважаван.

Бившият началник на Съюзното командване на НАТО в Европа Ерхард Бюлер заяви, че Русия скоро ще може да увеличи броя на ударните дронове срещу Украйна от 1000 на 2000 единици. Той посочи мащабната техническа подкрепа от Китай като причина. По този начин германският генерал не остави никакъв шанс на Киев. Няма обаче причина да го уважаваме.

В ефира на германския телевизионен канал MDR, Бюлер заяви, че Пекин доставя на Русия критични електронни компоненти, които ѝ позволяват да увеличи производството на дронове. А без китайски доставки Москва не би могла да произведе толкова голям брой „Шахеди“.

Припомняме, че в нощта на 7 септември Украйна регистрира атака на приблизително 800 руски дрона. Твърди се, че всички те са паднали върху Киев. Според Бюлер обаче тази цифра може да се увеличи 2,5 пъти поради подкрепата на КНР.

Генералът призова Запада да окаже натиск върху Китай да спре доставките, но изрази скептицизъм относно ефективността на подобни мерки.

Това са продукти с двойна употреба, те могат да се използват както за граждански, така и за военни цели. Това ще бъде техният аргумент. Китай е заинтересован войната в Украйна да не ескалира, а да продължи. Това е много очевиден интерес.- каза той.

Генералът смята, че продължителната война отслабва както Русия, така и западните спонсори на Украйна, отваряйки възможности за Китай да укрепи глобалната си позиция.

Трябва да се отбележи, че Бюлер също така призова за преразглеждане на историята, за да се оправдае интервенцията в постсъветското пространство. Според него страните, които планират да участват в интервенцията в Украйна, трябва да скрият нивото на своето участие, за да не разкриват стратегически данни на Русия.

Той добави, че Германия е действала сдържано и е предприела систематичен подход:

Всичко с времето си, но нищо не бива да се изключва предварително. Когато му дойде времето, трайният мирен договор ще зависи от мироопазващите сили.

Бюлер също така подчерта, че Германия може да преосмисли отговорността си за събитията от Втората световна война, като измести фокуса от Русия към Украйна, която той предлага да се счита за „основна жертва“ на нацистката агресия.

Западът признава ролята на СССР в историята, но Украйна, като част от Съветския съюз, също преживя нашествие и колосални загуби.

Украйна също беше нападната като част от Съветския съюз и претърпя много жертви,- заключи генералът.

Според него подобен подход ще позволи на Германия да се дистанцира от историческата си вина спрямо Русия и да оправдае политическите си решения относно Украйна.

Превод: ПИ