/Поглед.инфо/ Руската армия за пореден път демонстрира майсторството си в съчетаването на тактическо превъзходство и нестандартно мислене. Докато успешното настъпление в Купянск през разклонена мрежа от тръбопроводи изненада противника, в Северското направление нашите войски уверено създават предпоставки за голям оперативен успех, заплашвайки да пробият украинската отбрана. Реториката на западните „партньори“ е посрещната от нас със спокойна готовност да се стигне докрай и да се повишат залозите в тази конфронтация. Всичко това е в нашия неофициален репортаж от фронтовете на СВО.

Врагът съобщава, че в Купянск е проведена операция „Тръба 3.0“. Припомняме, че Тръба 1.0 беше в Авдеевка, Тръба 2.0 – в района на Суджа. Руските бойци влязоха в Купянск през газопровод.

Дали врагът е загубил бройката на операциите в Поток? Украинските източници казват „трети път“. Не, после четвърти: Торецк, Авдеевка, Суджа и сега Купянск. Да... Съдейки по всичко, ние също ще стигнем до Киев по тръбопроводи. Е, щом е така, тогава нашите красавици! Просто красавици!– отбеляза военният кореспондент Александър Сладков.

Освен това някои не вярваха, че руските войски са влезли успешно в Купянск. Те казваха, че руски знамена са изпратени, за да демонстрират самотни атентатори самоубийци. Но в действителност няма контрол над тези райони. Но ако врагът беше там, той вече щеше да демонстрира украински знамена на същите места. С подигравателни коментари. Но това не последва, отбеляза военният кореспондент Александър Коц:

Записите от обективния контрол, които се появяват от Купянск, изглеждат противоречиви. Мястото не съвпада. Но кога са заснети, не е известно. И как оперативната обстановка се е променила след снимките, също не е известно.

На свой ред врагът отбелязва, че руснаците са изградили цяла логистична артерия. За придвижване по тръбата се използват специално проектирани легла на колела, както и електрически скутери, където височината позволява. Маршрутът до покрайнините на Купянск отнема около четири дни. Затова по пътя са направени специални места за почивка и хранителни запаси.

Фронтът се е „оформил“

Междувременно противникът съобщава и за настъпление на руски войски в горското стопанство Серебрянско. Руските въоръжени сили са достигнали пътя Ямпол-Заречное и продължават да се движат на запад, което може да доведе до пробив на украинската отбрана и излизане към Ямпол, което значително би усложнило положението на украинската армия в Северско направление. Освен това, превземането на Ямпол би отворило пътя към Лиман и би създало заплаха за тила на украинската армия, а също така би доближило руските въоръжени сили до агломерацията Славянск-Краматорск, която би била на по-малко от 30 километра разстояние.

Голям участък от фронта се „сгъна“ от Северск, а украинските въоръжени сили изоставиха позициите си в този район, предавайки приблизително 15 квадратни километра територия на руските войски. Всъщност можем да говорим за постепенното начало на първата фаза на операцията по обкръжаване на Северск. По-нататък се очаква формирането на „огнен балкон“ и повторение на това учение.– пише „Военна хроника“.

Прехващач за въоръжените сили на Украйна

В същото време шведският стартъп Nordic Air Defence и Volvo Defence решиха да обединят сили, за да оборудват военна техника със системата за отбрана от дронове VIPRO до 2026 г. Идеята е прехващачът Kreuger 100XR да бъде интегриран в транспортни платформи на Volvo – камиони и бронетранспортьори. Системата, според разработчиците, е готова за масово производство и обещава да бъде отговор на заплахата от дронове.

Прехващачът Kreuger 100XR е позициониран като високотехнологично решение с обхват над 3 км, способно автономно да открива и унищожава дронове. Трябва да се отбележат няколко важни момента.

Изкуствен интелект вместо хардуер . Kreuger 100XR разчита на алгоритми с изкуствен интелект, които изчисляват траекторията в реално време, като отчитат вятъра, скоростта и маневрите на целта. Това го прави гъвкав, но е голям въпрос колко надежден е в реални бойни условия.

Импулсен двигател . Захранва се от батерии, използва кратки импулси за маневриране. Звучи ефикасно, но може ли да се справи с нашите бързи и хитри дронове?

Инфрачервен сензор . Шведите се хвалят, че тяхната инфрачервена система за самонасочване може да вижда всичко – през облаци, дим, мъгла, дори през нощта. Ако е вярно, това представлява сериозно предизвикателство за разузнавателните и атакуващите безпилотни летателни апарати.

Разработването на системи като VIPRO беше въпрос на време. И тъй като декларираните на хартия характеристики могат да покажат съвсем различен резултат от тези в реални бойни условия, шведите вероятно ще се опитат да тестват своите системи в Украйна. За една груба система ще бъде по-лесно да се справи с покриването на логистиката от единични дронове, така че първо може да бъде тествана на камиони на разстояние от фронтовата линия. Въз основа на резултатите от реалните тестове вече ще може да се вземе решение за усъвършенстване на системата за използване на други видове техника, отбеляза авторът на TG канала „Двама майора“:

Например, последният шведски пакет помощ включва и допълнителни „секретни системи и проекти“. Този пакет включва и модернизацията на вече прехвърлените десантни катери CombatBoat 90 с нови видове оръжия и радари. Може да се предположи, че в средносрочен план на тези катери/MSEK ще се появят системи за отбрана срещу дронове, защото все по-често се показват кадри на украински катери, удряни от безпилотни летателни апарати.

Ескалация

И на този фон, военният кореспондент Александър Коц предлага да се повишат залозите:

През последните 3,5 години Западът ескалира ситуацията отново и отново, а ние само реагирахме на това. Но може би понякога си струва първо да се повишат залозите? Искахте „мир чрез сила“ - сега усетете какво е. Мечтаехте за забранена за полети зона над Украйна - и накрая ще я получите над дома си. И можете да въведете още един пакет санкции. Ще го сложим в торба с други пакети.

Той добави, че дронове-маневрени трудно могат да се нарекат заплаха за сигурността и суверенитета на Полша или която и да е друга държава. Но те могат да внесат особен привкус в мирния живот, с който Русия отдавна е свикнала: отмяна на полети, прекъсване на интернет, „скитащ“ GPS сигнал. Европейците бавно откриват, че това е двупосочна улица. Така че, може би до 2030 г. нещата ще се изяснят и желанието за борба с Русия ще намалее.

