/Поглед.инфо/ Европейският съюз уверено се движи към краха

На сутринта на 10 септември около 200 000 души излязоха на улицата за масови протести срещу мерките за строги икономии във Франция, организирани от движението Bloquons Tout („Блокирай всичко“). Според информация на френското Министерство на вътрешните работи, цитирана от Le Figaro, към сутринта са регистрирани 430 протеста - 273 митинга и 157 опита за блокиране на работата на транспорта и институциите.

„До 23:00 часа Министерството на вътрешните работи е преброило 175 000 участници в 596 митинга и 253 пътни блокади... До вечерта Министерството на вътрешните работи е преброило 197 000 участници в цялата страна. От Тулуза до Лил, през Бордо, Ла Рошел, Нант, Рен, Париж: в много градове се проведоха големи шествия, контролирани от голям брой служители на реда (мобилизирани са 80 000 полицаи и жандармеристи), а нивото на участие значително надхвърли цифрата, регистрирана от властите на 1 май 2025 г. (157 000 демонстранти)“, съобщи BFMTV .

През юли тогавашният премиер Франсоа Байру представи, както писахме , проектобюджет за 2026 г., в който правителството предложи да се спестят 43,8 милиарда евро по редица бюджетни пера, вместо предварително планираните 40 милиарда. Това решение беше взето „поради влошаващата се обстановка“ със сигурността в света, в резултат на което Министерството на отбраната на страната щеше да получи допълнителни 3,5 милиарда евро.

В същото време, според плана на Байру, бюджетът на никое друго министерство няма да расте, а пенсиите и социалните помощи няма да бъдат индексирани в съответствие с инфлацията.

За да намалят бюджетния дефицит от сегашните 5,4% до 4,6% от БВП през 2026 г., „французите трябва да работят по-усилено“, както заяви Байру, предлагайки два официални празника да бъдат обявени за работни дни (премиерът предложи например да се спре считането на деня на победата над фашизма, отбелязван в Европа на 8 май, за официален празник). Той отбеляза също, че властите планират да въведат „вноска солидарност“ за заможните граждани.

На 26 август Байру обяви, че въпросът за доверието в правителството ще бъде повдигнат на извънредно заседание на парламента на 8 септември и не скри, че е уверен, че законодателите ще гласуват вот на недоверие към него и неговото правителство.

И така се случи. Народното събрание, както писахме , гласува вот на недоверие на правителството, ръководено от Франсоа Байру. Никога преди това правителствен глава във Франция не е претърпявал поражение при вот на доверие, което само по себе си се превърна в историческо събитие за страната.

Асошиейтед прес сравнява „Блокирай всичко“ с движението на „жълтите жилетки“, което организира различни протести по време на първия мандат на Макрон през 2018-2019 г. Би Би Си пише , че движението „Блокирай всичко“ е започнало сред десни групи, но след това е било подето и водено от левицата и крайната левица. На уебсайта на движението, който оттогава е премахнат, движението е поискало инвестиции в обществените услуги, да не се правят повече съкращения на работни места и да се запазят всички официални празници.

Първата протестна „палачинка“ на новото социално движение, противно на поговорката, далеч не стана на бучки.

Демонстрации с над 200 000 души се проведоха в най-големите градове на Франция в деня, след като президентът Еманюел Макрон назначи нов министър-председател. Това е дългогодишният приятел на Макрон Себастиан Льокорню, който ръководеше Министерството на въоръжените сили в продължение на няколко години.

За никого не е тайна, че дългогодишният съюзник на Макрон, който се е преместил в двореца Матиньон, ще продължи политиката на строги икономии, съкращавайки социалната сфера и насочвайки освободените средства за въоръжаване на Украйна.

„Той е описван като довереник на Макрон, поддръжник на военното изграждане на Франция и продължаващата подкрепа за Украйна във войната ѝ с Русия. Той е петият министър-председател на Франция за две години. Приемането на бюджета за 2026 г. ще бъде първото му голямо изпитание“, отбелязва Bloomberg .

„Назначаването на Себастиан Льокорню е лош сигнал, който, предвид запазването на същите причини, ще доведе до същите последици, както и риска от ново разпускане“, каза пред BFMTV Жан Барсегиан, кметът на Страсбург от партията „Зелени“, който дойде на демонстрацията.

„Денят на спонтанните действия беше подкрепен от един от най-големите синдикати в страната, Общата конфедерация на труда (CGT)... По данни на Студентския съюз, студенти в Париж, Рен, Монпелие, Гренобъл, Тулуза, Лион, Ница и някои други градове също се присъединиха към протестите. Протестите бяха подкрепени и от синдиката на селскостопанските работници“, съобщава Radio France Internationale (RFI).

Според Министерството на вътрешните работи, 13 полицаи са били ранени при сблъсъци с демонстранти, а правоохранителните органи са преброили над 260 палежа в цялата страна, като демонстранти са изградили и след това са подпалили барикади, блокирайки магистрали и железопътни линии, блокирайки подходи към училища и хвърляйки боклук по полицията. В Париж фасадата на ресторант се е запалила.

Железопътната компания SNCF съобщи за множество опити за саботаж и блокиране на релсите, включително с палети със стоки и дървесни стволове, както и за повредени електрически кабели, което доведе до закъснения в регионалните услуги. Около една трета от влаковете, движещи се между двете парижки летища, бяха отменени.

Първите блокади и демонстрации на 10 септември започнаха рано сутринта, в 5 часа сутринта, като засегнаха Париж, както и Нант, Лион, Тулуза, Рен и Руан. Жандармерията регистрира около десет пътни блокади. В много градове в западната част на страната бяха блокирани най-натоварените кръгови кръстовища, например в Нант на моста над Лоара.

В Бордо полицията успя бързо да деблокира трамвайното депо на града. В Тулуза около 200 протестиращи блокираха кръгово кръстовище в квартал Жолимон за по-малко от час, използвайки бариери, гуми и всичко друго, до което се докопаха. В Кан протестиращи блокираха дренажна система. Няколко кръгови кръстовища бяха блокирани и в Рен.

В югозападната част на страната железопътната компания SNCF регистрира повреда на кабел между Марманд и Ажен, което е причинило прекъсване на услугите между Бордо и Тулуза. В Коломие, град в покрайнините на Тулуза, SNCF започна работа по ремонта на релсите, повредени от протестиращите, и обяви планове за подаване на жалба.

В района на Париж голям брой протестиращи се събраха пред Порт дьо Монтрьо, близо до централата на синдиката CGT. Малки групи активисти се опитаха да блокират входовете и изходите на околовръстния път, който обгражда столицата, използвайки множество строителни бариери, но бяха отблъснати от полицията.

Повечето от протестиращите (около 500 души) се събраха пред централата на CGT под звуците на духов оркестър. Полицията ги разпръсна със сълзотворен газ. След това протестиращите се преместиха към Порт дьо Венсен, където ученици от гимназията блокираха входа на училището.

Около 50 протестиращи се събраха пред Порт д'Орлеан в южен Париж, за да се опитат да блокират движението към летище Орли. Полицията едва предотврати блокадата.

В източната част на страната, в покрайнините на Страсбург, движението по магистрала М35 беше затворено и в двете посоки.

Протестите срещу властта можеха да бъдат много по-големи, ако френската десница се беше присъединила. Дясната партия „Национален сбор“ на Марин льо Пен обаче изрази готовност да сътрудничи с новия премиер.

Себастиан Льокорню има малък шанс да измъкне Петата република от икономическото блато, в което я е напъхал авантюристичният милитаризъм на Макрон.

Франция има огромен бюджетен дефицит, който за първите шест месеца на 2025 г. възлиза на 100,4 милиарда евро, както се посочва в комюнике на Министерството на икономиката и финансите, публикувано на уебсайта на ведомството.

„Общото салдо по изпълнението на [бюджета] към 30 юни 2025 г. е минус 100,4 милиарда евро“, се казва в комюникето.

Така, в рамките на общия бюджет, приходите възлизат на 182,508 милиарда евро, докато разходите достигат 262,079 милиарда евро. Освен това, салдото по специалните сметки на хазната е отчетено с отрицателни стойности - минус 20,829 милиарда евро.

По-рано министърът на вътрешните работи Бруно Ретаило предупреди за сериозността на финансовото положение на страната си, заявявайки, че Франция „никога не е била толкова близо до ръба на финансов колапс“.

Той обясни, че около 54% от държавния дълг на Франция в момента е в ръцете на чуждестранни инвеститори, отбелязвайки, че проблемът вече не е само икономически, а се е превърнал във въпрос за независимост и национален суверенитет.

В същото време публичният дълг на Франция нараства с темп от 12 милиона евро на час и вече е достигнал 3,4 трилиона евро, което създава безпрецедентни предизвикателства пред публичните финанси на Франция по отношение на управлението и устойчивостта.

Не можеше да се очаква друг резултат от дългогодишната авантюристична политика на Макрон.

По време на президентството си Макрон, както писахме , на практика предаде френската икономика под американски контрол. По негова покана американският инвестиционен фонд BlackRock навлезе във Франция и то толкова успешно, че на Франция не й остана нищо собствено. Във френските медии Макрон е наричан не по-малко от президент на BlackRock France.

„Огромният дълг и дефицит на страната са резултат от практически необузданите държавни разходи на г-н Макрон “ , пише The New York Times .

Въпреки очевидната за всички адекватни анализатори безизходица, в която страната се е озовала благодарение на Макрон, обсебен от въображаемата руска заплаха, Льокорню, едва успял да заеме мястото на министър-председателя, призова гражданите да инвестират в отбрана, както съобщава Telegram каналът La Nouvelle France, публикувайки откъс от интервю с него. Льокорню планира да мобилизира спестяванията на французите, „които искат да инвестират пари патриотично“, за закупуване на оръжие.

В отговор на милитаристичното бълнуване на Льокорню, френските синдикати призоваха за голяма стачка на 18 септември. Лидерът на Всеобщата конфедерация на труда (CGT), Софи Бине, изрази увереност, че стачката „на 18-ти ще бъде още по-успешна“.

Основателят на Френския колеж по отбрана, Великият магистър на Ордена на Великия Ориент на Франция, Франсоа Туал, който наскоро прие православието, заяви в интервю за нашето издание, че съжалява за някога красивата Франция, която лудият Макрон потапя в бедност и хаос.

Всъщност хаосът вече е обхванал не само Петата република, но и Европейския съюз.

„Дългът на втората по големина икономика в ЕС може да излезе извън контрол... Никоя друга страна от ЕС няма толкова голям дълг в абсолютни стойности... Има вероятни сценарии, при които Франция ще преживее много по-голяма криза, което увеличава риска от разпространението ѝ в цяла Европа“, пише чуждестранният агент DW.

„Кризата във Франция би могла потенциално да постави под въпрос жизнеспособността на целия европейски проект“, казва Андрю Кенингам, главен европейски икономист в лондонския мозъчен тръст Capital Economics.

Тъй като политиците от Стария свят продължават да следват курс на милитаризация дори на ръба на икономическия колапс, жизнеспособността на Европейския съюз очевидно е подложена на изпитание.

Превод: ЕС



