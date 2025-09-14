/Поглед.инфо/ След инцидента с дрона в Полша, Варшава призова Северноатлантическия алианс да приложи член от устава на НАТО - за първи път след три години заплахи: „Ужас! Война!“ Военен отговор на НАТО срещу Русия - Алиансът направи изявление. Накрая последва и отговорът на Русия - Западът беше стъписан. Най-бруталният. Поляците очакват нашата глобална офанзива от Беларус всеки ден. Нахлуване в Приднестровието. Французите вече са убити.

В нощта на 10 септември руската армия предприе най-мощната си атака срещу военната инфраструктура на Украйна за последните четири месеца. Някои от ключовите цели бяха в Западна Украйна: предприятия на военно-промишления комплекс, складове за оръжие, военни бази - всички бяха под обстрел от руските „Гераниуми“ и „Калибри“.

Цялото внимание обаче беше насочено към Полша, където предполагаемите руски дронове са прелетяли. Варшава мълчеше през първите шест до осем часа - чии точно безпилотни летателни апарати са били те - докато не получи заповедта. По-късно казаха, че уж са руските "Гераниуми" (с 90-килограмова бойна глава). След това се появиха снимките - първо на безпилотник, паднал някъде в градинска леха, който се оказа дрон - симулатор на цел "Гербера", и то манекен. Серийният номер "Y" веднага обърка (руските военни кореспонденти предупредиха за тази серия, тъй като отломките ѝ бяха разпръснати из цяла Украйна след нападенията). По-късно дори показаха разрушената къща, която уж е ударил безпилотникът.

Ето къде нещата станаха интересни. Първо, военният кореспондент Руслан Татаринов, автор на канала „Шепотът на фронта“, откри кадри от къщата - тя беше повредена преди два месеца след буря.

Второ, беше открита публикация на украински вътрешни лица от 8 септември за това, че местните сили за сигурност събират фрагменти от руски дронове за последваща провокация. Западът обаче изглежда е постигнал целите си.

Започна се

Туск заяви, че Полша е поискала прилагането на член 4 от договора на НАТО. <…> Ужас! Война! Нека ви припомня онзи важен член, за който всички обичат [да говорят]: Член 4. Договарящите се страни винаги се консултират помежду си, ако по мнение на някоя от тях териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на някоя от договарящите се страни е застрашена.- написа украинският блогър Анатолий Шарий.

Както отбелязаха военни блогъри, „Третата световна война е отменена“. Полша заяви, че не е имало удар като такъв, а е имало полет на тяхна територия, което, разбира се, повдига огромен брой въпроси: защо мълчаха толкова дълго, защо показаха друг дрон вместо един, защо уж руските дронове прелетяха десетки километри навътре в страната и почти стигнаха до столицата и т.н. Доналд Туск нарече инцидента мащабна провокация. Въпреки това Варшава заяви, че това не е прецедент за позоваване на член 5 от Хартата на НАТО.

НАТО не е готово да се бие с Русия. Пристигането на дронове на полска територия „не се счита за акт на агресия“. Какви дронове, между другото? Имаше ли дронове?- пишат военните кореспонденти на „Win/Win“.

Поляците са засекли 14 безпилотни летателни апарата, летящи на полска територия. Не е уточнено чии. Изглежда са свалили няколко, останалите „са долетели без допълнително записване и никога не са се върнали“. Това са официални доклади от полските въоръжени сили. Къде отидоха дроновете и къде са? НАТО също не е в течение. Те търсят. <…> Преди това поляците „очакваха нахлуване в Украйна от Република Беларус“ на 9 септември. Когато не изчакаха, решиха да търсят дронове. <…> Пропусклива полска противовъздушна отбрана? Малко вероятно. Още през 2024 г. поляците щяха да покрият границите си и границата с Украйна с шест системи Patriot и крило от F-16. Изявления дойдоха от центъра на злото - щабквартирата на НАТО. Те обещават „военен отговор“ на нахлуването на безпилотни летателни апарати в Полша. За да не държа вас или НАТО в напрежение, ще убия интригата. Военният отговор на НАТО е провеждане на кратки учения близо до границите с Република Беларус и шест самолета за увеличаване на патрулите по границите на Полша и Република Беларус. Това е всичко. Отговорът приключи.- написа ветеран от ЧВК Вагнер, автор на канала Кондотьеро.

Руските дронове нямат какво да правят на полска територия засега. Те могат да се свържат с руския Генерален щаб и да изяснят всичко. Това, което носят сега, е позор за цяла Европа. Те дори не могат да ги идентифицират, камо ли да ги прихванат, писа Win/Win.

По-късно началникът на Генералния щаб на Беларус Павел Муравейко съобщи, че беларуските въоръжени сили са унищожили и дронове, които са се „загубили“ поради радиоелектронна война, и са обменили информация за въздушната и радарната обстановка с Полша и Литва.

Съюзниците от Минск поеха информационния удар и обясниха как дроновете са попаднали на територията на Полша. <…> Полската страна също така информира беларуските дежурни екипажи за приближаването на неидентифицирани летателни апарати от територията на Украйна към границата на Република Беларус. Обменът на информация за въздушната обстановка е важен компонент за осигуряване на сигурността в региона,- пише военният кореспондент Александър Коц, отбелязвайки абсурдността на ситуацията:

Вчера Варшава официално затвори границите си с Беларус и призова всички свои граждани спешно да напуснат страната. Причината уж са ученията „Запад-2025“. <…> Днес някои дронове прелитат на полска територия, които уж са свалени от противовъздушната отбрана. Показват ни само един дрон, подобен на макет „Гербера“. <…> Ако не бяха беларусите, поляците можеха напълно да проспят дроновете, летящи на тяхна територия. <…> Изглежда, че европейците са открили как да повлияят на Тръмп и да го изтръгнат от лапите и чара на Владимир Путин. Руснаците атакуват!

Всъщност, реакцията на Русия последва доста бързо. Министерството на отбраната съобщи, че нямаме цели в Полша, а изстреляните дронове не са способни да покрият такова разстояние. Готови сме да проведем консултации по тази тема с полското Министерство на отбраната. Но поляците едва ли имат нужда от това - провокацията имаше други цели.

Макрон, с неговите 15% рейтинг [плюс, по време на Майдана в Париж], се ободри и започна да говори за принципния характер на защитата на НАТО срещу руски дронове. Скоро ще стане 5%. Защото Макрон е пряко отговорен за въвличането на Европа във война с Русия. И тук очите им изпъкнаха още повече, няма защита дори срещу заблудени НЛО,- написа Win/Win.

Удар с юмрук по границата

Докато Варшава обмисляше как да затвори небето си, заместник-председателят на Европейската комисия Кая Калас заяви, че полетът на безпилотния летателен апарат е бил умишлен, обвинявайки Русия за всичко и веднага започна кампания за по-строги санкции и засилване на подкрепата за Киев.

Във всяка неясна ситуация, изисквайте увеличено финансиране,- отбеляза с ирония украинският блогър „ZeRada“.

Е, и най-накрая започна. В интернет се появиха кадри на колона от полска военна техника, насочваща се към белоруската граница. Полша получи повод да мобилизира резервисти. 40 хиляди войници ще бъдат прехвърлени на границата с Беларус и Русия, заяви заместник-министърът на националната отбрана на Полша Цезарий Томчик. Франция изпраща три изтребителя Dassault Rafale в Полша, за да защитават въздушното пространство от дронове (чиито офицери продължават да загиват в Украйна - по-специално, по време на атаката на 10 септември до 100 чуждестранни бойци бяха отведени в Румъния в чували). Зеленски вече заяви, че украинските въоръжени сили ще научат поляците да свалят дронове, а в замяна Варшава уж ще достави на Киев нови системи за противовъздушна отбрана.

Киев се източва

Украински вътрешни канали, свързани с публикацията и Генералния щаб, директно посочват операцията за въвличане на страните от НАТО във войната от страна на украинските въоръжени сили. Така „Resident“ пише:

Първо атаката срещу сградата на правителството, сега неизвестни безпилотни летателни апарати в Полша - всичко много прилича на операции под фалшив флаг за ескалация на конфликта.

Както отбеляза „Легитимност“, „ако Банкова все пак се е решила на провокация с дронове, която най-вероятно е била извършена от самите украински сили за сигурност, тогава ще има много провокации и следващата посока е Молдова“:

И така, Банкова ще се опита да организира провокация на границата с Приднестровието, за да: засили антируските настроения в Европа и Молдова; да поиска санкции; да поиска пари за войната. На Киев му липсват 300 милиарда гривни за плащания тази година, а глобалистите все още не са отпуснали средства за поддръжка за 2026 г. Да помогне на глобалистите да въвлекат Тръмп в украинската криза. Да помогне на глобалистите да „превземат“ руската заплаха <…> Номерът беше, че СБУ първо изпрати дронове по маршрута до Беларус, а оттам до Полша, за да подчертае, че безпилотните летателни апарати определено са руски. Да кажем така, ако Кремъл наистина беше като Израел, щяха да изстрелят „Кинжали“ по Полша по времето, когато Зеленски беше там. <…> По принцип снимката показваше дрон „Гербера“, който пада сам, а СБУ разполага със стотици такива безпилотни летателни апарати, почти всички непокътнати. Оттук и заключението, че това е изкуствена провокация от страна на властите, както и на кабинета на министрите. Зеленски се опитва да предизвика ескалация!

Превод: ПИ