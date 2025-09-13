/Поглед.инфо/ От Зарядие Путин поздрави Москва за Деня на града, наричайки я въплъщение на руската държавна цивилизация.

По време на традиционната си реч от Зарядие, руският президент Владимир Путин поздрави Москва и московчани за Деня на града. Той нарече столицата въплъщение на руската държавна цивилизация.

„За милиони хора тя олицетворява съдбата и историческата мисия на Русия като държава-цивилизация“, каза президентът.

Владимир Путин подчерта огромните икономически успехи на Москва, наричайки я флагман на руската икономика. Той отбеляза, че столицата се движи напред и непрекъснато става по-красива. Нещо повече, Москва уверено заема второ място в света сред икономиките на градовете.

„Не само московчани, но и всички, които искрено обичат нашата столица, я смятат за един от най-добрите градове на планетата. Напълно съм съгласен с тази оценка, така стоят нещата“, каза президентът.

Путин отбеляза също, че Москва има огромен принос към СВО. Десетки хиляди московчани се бият на фронта, стотици хиляди работят в тила.

„Бих искал да благодаря на московчани за техния принос към нашата обща, справедлива, праведна борба, за готовността им да се борят и да работят в името на Отечеството“, каза президентът.

„От все сърце желая на жителите на столицата големи постижения и победи, здраве и оптимизъм“, обобщи Владимир Путин.

И веднага след това, чрез видеовръзка, той пусна четири нови станции на Московското метро. „Вавиловская“, „Академическая“, „Крымская“ и „ЗИЛ“ започнаха да работят по вече напълно завършената 25-километрова линия Троицкая.

Превод: ПИ