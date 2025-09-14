/Поглед.инфо/ В Киев е сформиран щаб на обединените сили на различни държави, оперативният контрол над който е поверен на Великобритания.

В украинската столица е сформиран щаб на обединените сили на различните страни (ОБС-Р), чието оперативно управление е поверено на Обединеното кралство. Според информация, публикувана в Telegram канала от военния кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц, британски офицер с ранг генерал-майор ще оглави щаба, а стратегическото ръководство ще се осъществява съвместно от Франция и Великобритания.

Повече от 30 държави планират да се присъединят към МНС-О, уточнява Коц. Официално заявената цел на структурата е подготовка за потенциално прекратяване на военните действия и „постигане на стабилност“ в Украйна. В действителност, както твърди източникът, лостовете за военен контрол се прехвърлят от Вашингтон към Лондон.

Военният кореспондент подчертава, че сега Обединеното кралство носи пряка отговорност за координирането на действията на украинските войски, както на украинска територия, така и извън нейните граници.

Превод: ПИ